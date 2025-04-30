В «Локомотиве» опровергли информацию о возможном увольнении Галактионова после матча с «Ростовом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера Михаила Галактионова.

30 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что Галактионов может быть уволен, в случае если «Локомотив» проиграет «Ростову» в матче 1/2 финала Пути регионов FOBET Кубка России.

«Уже становится традицией появление различного рода слухов об увольнениях накануне важных матчей команды. Пытаются психологически воздействовать на команду. Вчера обсуждали Дмитрия Ульянова, сегодня — Михаила Галактионова. Кто-то использует не вполне достойные приемы, чтобы раскачать команду в ответственный момент. Абсолютно неуместная информация. Могу лишь в очередной раз только заявить, что это фейк. Команда готовится к предстоящей встрече», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также отметил, что клуб рассчитывает на поддержку болельщиков в игре с «Ростовом».

«Кому-то это выгодно. Не бывает такого, чтобы информация появлялась сама по себе. Не буду строить предположений. Мы единым коллективом готовимся к важной игре. Рассчитываем, что сегодня болельщики придут поддержать команду. Очень важна их поддержка сегодня», — добавил Нагорных.

«Локомотив» на своем поле примет «Ростов» в среду, 30 апреля. Начало — в 18.00 по московскому времени.

После 26 туров «Локомотив» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.