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«Балтика» оштрафована на 25 тысяч рублей за зажженный файер и баннер на матче с «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Балтика» оштрафована на 25 тысяч рублей за зажженный баннер и файер во время матча с «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«На матче был зажжен файер, а после него зажегся баннер. На заседании были представители Балтики. Трое виновных были задержаны, уже состоялся суд. По данному матчу за зажженный баннер и файер Балтика оштрафована на 25 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Динамо» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Аланией».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
Артур Григорьянц
0
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