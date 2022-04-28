«Балтика» оштрафована на 25 тысяч рублей за зажженный файер и баннер на матче с «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Балтика» оштрафована на 25 тысяч рублей за зажженный баннер и файер во время матча с «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«На матче был зажжен файер, а после него зажегся баннер. На заседании были представители Балтики. Трое виновных были задержаны, уже состоялся суд. По данному матчу за зажженный баннер и файер Балтика оштрафована на 25 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Динамо» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Аланией».