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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:27

Ваноли оштрафован на 60 тысяч рублей за бросок бутылки в сторону болельщиков ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были вынесены по итогам рассмотрения эпизодов матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» (0:1).

«Выход за пределы тех зоны главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, поскольку это в Кубке и второй раз, штраф — 20 тысяч. На 28 минуте Ваноли случайно задел бутылкой болельщицу ЦСКА, но сразу извинился. За неспортивное поведение Ваноли оштрафован на 60 тысяч рублей.

Зрители центральной трибуны бросали предметы в тех дону Спартака. За бросание зрителями предметов в тех зону ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей.

За скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА штраф 100 тысяч рублей.

У Спартака 7 предупреждений в матче. За неподобающее поведение команды Спартак оштрафован на 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

В полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет с «Аланией», а «Спартак» примет «Енисей». Матчи пройдут 11 и 12 мая.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
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