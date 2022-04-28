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Сегодня, 16:23

КДК РФС оштрафовал «Аланию» на 95 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Алания» получила несколько штрафов по итогам матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита».

«Болельщики «Алании» бросали бутылки на поле и в техническую зону ФК «Зенит». «Алания» оштрафована на 20 тысяч рублей. И за неправомерные действия зрителей «Алания» оштрафована на 25 тысяч рублей. Болельщики сорвали интервью Сергея Семака.

За неподобающее поведение команды: пять предупреждений футболистов и одно для главного тренера, «Алания» оштрафована на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

В полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет с «Аланией», а «Спартак» примет «Енисей». Матчи пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
Артур Григорьянц
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