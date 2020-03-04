Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч четвертьфинала Олимп-Кубка России против ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-белых. Встреча пройдет сегодня, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.30 (мск).

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Жиго, Джикия, Кутепов, Рассказов — Зобнин, Крал, Бакаев — Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тил, Ларссон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА.