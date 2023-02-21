Ари считает, что Дзюба будет очень мотивирован забить «Спартаку»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча этих команд в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это классика. Будет очень интересный матч, дерби. Но тяжело делать прогнозы, потому что все возвращаются со сборов. Непонятно, кто в каком состоянии будет. Дзюба будет очень стараться забить «Спартаку». Как правило, игроки очень мотивированы забить гол своей бывшей команде. А тут еще такая большая команда, как «Спартак». Артем будет очень мотивирован», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 мск.