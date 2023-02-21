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Сегодня, 21:32

Масалитин заявил, что в FONBET Кубке России нельзя назвать претендента на победу

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением фаворитах FONBET Кубка России.

«В Кубке всегда случались неожиданные моменты. «Зенит», например, будет играть с ульяновской «Волгой». «Волга» может собраться на одну игру, а у сине-бело-голубых будет недонастрой. В Кубке может быть все. В матчах на Кубок часто встречаются приятные сюрпризы.

Не все проявляют морально-волевые качества в играх на Кубок России. Так что все может быть», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

В Пути РПЛ примут участие пары «Ростов» — «Урал», «Локомотив» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Динамо» и ЦСКА — «Краснодар».

В Путь регионов сыграют «Волга» (Ульяновск) — «Зенит», «Акрон» — «Торпедо», «Уфа» — «Ахмат» и «Звезда» — «Пари Нижний Новгород».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/21/19803553.shtml
Валерий Масалитин
Кубок России
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