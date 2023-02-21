Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России между «Спартаком» и «железнодорожниками».

«После победы в Зимнем Кубке РПЛ «Спартак» имеет преимущество. И в качестве подготовки, и в качестве игры, да и в плане атмосферы в команде «Спартак» является фаворитом. Как мне кажется, это говорит и об интриге в чемпионате, несмотря на отрыв «Зенита».

Если вспомнить последние приобретения «Локомотива» и то, что в команду пришел новый тренер, мне кажется, что в команде есть проблемы, связанные и с определением состава, и с совместимостью футболистов по уровню подготовки.

Мне трудно оценить, какой была подготовка Квинси Промеса отдельно от команды. Я думаю что на данный момент, даже если Промес не выйдет на поле — это не будет потерей для спартаковцев", — сказал Бышовец Metaratings.ru.

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен состояться 22 февраля в 20.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 27 февраля.