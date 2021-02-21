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Арбитр правильно удалил игрока «СКА-Хабаровск»

15:55
На 50-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» ошибся арбитр Василий Казарцев. На 50-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» ошибся арбитр Василий Казарцев. На 50-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» ошибся арбитр Василий Казарцев. На 50-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» ошибся арбитр Василий Казарцев.
На 50-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» ошибся арбитр Василий Казарцев.
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На 50-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» ошибся арбитр Василий Казарцев: он, находясь далеко от места событий, не удалил игрока гостей Владислава Брагина, а ограничился вынесением предупреждения. Между тем фол хабаровчанина, прыгнувшего в направлении Мариу Фернандеса и ударившего соперника шипами в ногу, заслуживал красной карточки.

Ошибку исправили видеоассистенты Сергей Иванов и Антон Кобзев. Проведя проверку, они предложили судье самому изучить видеоповторы. В итоге Казарцев изменил свое решение и удалил Брагина. (Александр Бобров)

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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