Арбитр правильно удалил игрока «СКА-Хабаровск»
На 50-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» ошибся арбитр Василий Казарцев: он, находясь далеко от места событий, не удалил игрока гостей Владислава Брагина, а ограничился вынесением предупреждения. Между тем фол хабаровчанина, прыгнувшего в направлении Мариу Фернандеса и ударившего соперника шипами в ногу, заслуживал красной карточки.
Ошибку исправили видеоассистенты Сергей Иванов и Антон Кобзев. Проведя проверку, они предложили судье самому изучить видеоповторы. В итоге Казарцев изменил свое решение и удалил Брагина. (Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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