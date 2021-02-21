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ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Влашич отличился во втором тайме

15:56
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отличился в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «СКА-Хабаровск». Он увеличил преимущество московсокго клуба во втором тайме — 2:0.

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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