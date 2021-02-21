«Краснодар» — «Сочи»: составы команд. Городов займет место в воротах
«Краснодар» сыграет против «Сочи» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Чернов, Сорокин, Мартынович, Газинский, Олссон, Ионов, Классон, Вандерсон, Берг.
Запасные: Адамов, Ещенко, Камболов, Кайо, Вилена, Кабелла, Марков, Сулейманов, Ари.
«Ростов»: Джанаев, Терехов, Мевля, Миладинович, Маргасов, Заика, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью, А.Заболотный.
Запасные: Н.Заболотный, Бурмистров, Набиуллин, Е.Пруцев, Д.Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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