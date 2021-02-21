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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Краснодар» — «Сочи»: составы команд. Городов займет место в воротах

15:52
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«Краснодар» сыграет против «Сочи» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Чернов, Сорокин, Мартынович, Газинский, Олссон, Ионов, Классон, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Ещенко, Камболов, Кайо, Вилена, Кабелла, Марков, Сулейманов, Ари.

«Ростов»: Джанаев, Терехов, Мевля, Миладинович, Маргасов, Заика, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью, А.Заболотный.

Запасные: Н.Заболотный, Бурмистров, Набиуллин, Е.Пруцев, Д.Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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