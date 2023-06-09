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Сегодня, 14:26

Алдонин не смог назвать фаворита суперфинала FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев против «Краснодара» в суперфинале Кубка России.

«В таких турнирах не бывает легких соперников, кто бы ни вышел в финал, всем будет тяжело. На мой взгляд, явного фаворита в этой игре нет. В таких матчах уровень мастерства команды и отдельных игроков не главное. Несмотря на то что ЦСКА будет играть в Москве, им это большого преимущества не даст», — цитирует Алдонина ТАСС.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17970811
Евгений Алдонин
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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