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22 февраля, 23:54

Червиченко: «Вышедшие на замену легионеры «Спартака» чуть не просрали матч»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (1:0).

«Очень хороший и интересный матч. Пока состав был русским, ребята рвали, давили и все было отлично. Потом все пошло не так хорошо, благодаря решению Безбородова удалось победу одержать. Вышедшие на замену игроки, чуть не просрали матч, все легионеры, которые вышли на замену, они «гастарбайтеры». Не было никакого накала и давления от них, тут же «Локомотив» переломил ход игры. Если бы мяч засчитали, то железнодорожники могли довести игру до победы. Тот «Локомотив», который мы видели во втором тайме, может оказать сопротивление во втором матче, счет 1:0 не гарантирует успех.

Промес не понравился мне, Дзюба больше понравился. Поначалу Артему было тяжеловато, раскачивался, но когда вышли валяные пижоны у «Спартака», то у Дзюбы начал получаться», — приводит Metaratings.ru слова Червиченко.

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-spartaku-udalos-oderzhat-pobedu-nad-lokomotivom-blagodarya-resheniyu-bezborodova-230083/
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