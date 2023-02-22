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22 февраля, 23:53

«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча 1/4 финала FONBET Кубка России

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Георгий Джикия и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

22 февраля «Спартак» в гостях одержал победу над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. В Сети появился видеообзор игры, которая прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Единственный гол в матче забил хавбек красно-белых Данил Пруцев на 16-й минуте.

На 82-й минуте встречи арбитр Владислав Безбородов отменил забитый мяч защитника железнодорожников Станислава Магкеева из-за офсайда.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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