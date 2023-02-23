Булыкин: «Спартак» может составить конкуренцию за чемпионство»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение от «Спартака» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Если делать скидки на плохое поле и минус 11 градусов, то в принципе футбол мне понравился. Мне понравилось как «Спартак» атаковал на чужой половине поля. За счет этого, заставил защитников ошибиться и забил гол. Если они будут так играть, и дальше, то у них все шансы показывать хороший футбол, и хороший результат.

«Локомотив» в первом тайме выглядел очень бледно, во втором тайме им видимо сказали, что отступать некуда. А может, сказали, что даже если проиграют две игры, то никуда не вылетят. Благодаря новой особенности кубка, о которой я только узнал. Но мне кажется, что тут больше даже «Спартак» успокоился и у «Локомотива» появились шансы.

Дзюба мог забить и Магкеев мог забить свой первый гол, но оказалось вне игры. «Локомотив» во втором тайме неплохо смотрелся. Поэтому если добавят активности с первых минут и прессинга впереди, легко может выскочить из зоны стыков. Ну а «Спартак» если не будет расслабляться, то наберет очень много очков и может составить конкуренцию за чемпионство», — цитирует Metaratings.ru Булыкина.

Ответная встреча пройдет 27 февраля.