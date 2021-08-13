Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом» и ставропольским «Динамо» в групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России

15:30
Футболисты «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Московское «Динамо» узнало своих соперников по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России.

По итогам жеребьевки бело-голубые попали в группу 11, где встретятся с «Оренбургом» и «Динамо» из Ставрополя.

Элитный групповой раунд БЕТСИТИ Кубка России пройдет в три тура, матчи состоятся 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. Московское «Динамо» начнет участие в турнире с сентября и проведет свои матчи на выезде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жеребьевка группового этапа БЕТСИТИ Кубка России пройдет 13 августа
Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийское серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры