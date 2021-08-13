Московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом» и ставропольским «Динамо» в групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России
15:30
Московское «Динамо» узнало своих соперников по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России.
По итогам жеребьевки бело-голубые попали в группу 11, где встретятся с «Оренбургом» и «Динамо» из Ставрополя.
Элитный групповой раунд БЕТСИТИ Кубка России пройдет в три тура, матчи состоятся 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. Московское «Динамо» начнет участие в турнире с сентября и проведет свои матчи на выезде.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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