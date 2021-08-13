Московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом» и ставропольским «Динамо» в групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России

Московское «Динамо» узнало своих соперников по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России.

По итогам жеребьевки бело-голубые попали в группу 11, где встретятся с «Оренбургом» и «Динамо» из Ставрополя.

Элитный групповой раунд БЕТСИТИ Кубка России пройдет в три тура, матчи состоятся 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. Московское «Динамо» начнет участие в турнире с сентября и проведет свои матчи на выезде.