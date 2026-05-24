«Спартак» обратился к болельщикам перед суперфиналом Кубка России с «Краснодаром»

«Спартак» перед суперфиналом FONBET Кубка России с «Краснодаром» опубликовал ролик, в котором обратился к болельщикам московской команды.

Матч состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по местному времени.

«Один за всех — и все за одного! Это не просто слоган. Это наш образ жизни. Ваша поддержка, ваша вера, ваши эмоции и ваше счастье. Именно вы делаете нас сильнее, а мы стараемся отплатить тем же: красивыми голами, яркими победами, невероятными спасениями, исполненными мечтами и большими матчами. Вместе мы одна семья — большая и красно-белая, с самых пеленок и на всю жизнь. Народная команда. Наш «Спартак», — говорится в ролике клуба в Telegram-канале.

В комментарии к публикации «Спартак» поблагодарил болельщиков за веру, поддержку и любовь в сезоне-2025/26.

В завершившемся чемпионате России красно-белые с 52 очками заняли итоговое четвертое место. «Краснодар» стал вторым с 66 очками, уступив 2 балла завоевавшему золотые медали «Зениту».

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