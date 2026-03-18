Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Зенитом» во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Моему пониманию... я даже потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти... Ну это просто безобразие! Парень бежит, попадает в землю, падает сам. Они идут смотреть видео и назначают пенальти. Маразм просто!

Может, какие-то правила изменились в футболе. Пусть объяснят. Может, теперь если зашел в штрафную и кто-то дунул или посмотрел, то можно назначать пенальти. То, что сделал Кукуян, это сверх понимания», — сказал Мостовой в Telegram-канале.