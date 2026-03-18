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18 марта, 19:36

Мостовой — о пенальти в матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала: «Это просто маразм и безобразие!»

Мостовой раскритиковал пенальти в матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала
Руслан Минаев

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Зенитом» во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Моему пониманию... я даже потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти... Ну это просто безобразие! Парень бежит, попадает в землю, падает сам. Они идут смотреть видео и назначают пенальти. Маразм просто!

Может, какие-то правила изменились в футболе. Пусть объяснят. Может, теперь если зашел в штрафную и кто-то дунул или посмотрел, то можно назначать пенальти. То, что сделал Кукуян, это сверх понимания», — сказал Мостовой в Telegram-канале.

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Александр Мостовой
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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