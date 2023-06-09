Гришин: «В финале Кубка ЦСКА придется несладко с «Краснодаром»

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России между «Краснодаром» и армейцами.

«Я не согласен с тем, что в матчах, когда у ЦСКА что-то идет не по плану, команда теряется и не может найти выход из ситуации. Во втором круге армейцы выступили очень удачно, просто в отдельных матчах было тяжело, потому что все-таки армейскому клубу противостояли серьезные и сильные соперники. Так что и в финале ЦСКА придется несладко, потому что нынешний «Краснодар» — это воплощение мечты Сергея Галицкого. «Быки» играют в атакующий, быстрый и открытый футбол, который приносит результат. Но в финале все решит случай, потому что встречаются равные команды с одинаковыми шансами на Кубок России. И в этой встрече, вопреки всем заочным награждениям красно-синих этим титулом, фаворита нет», — приводит RT слова Гришина.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.