«Ахмат» в серии пенальти победил «Шинник» в Кубке России

В рамках группового этапа Бетсити Кубка России «Ахмат» приехал в гости к «Шиннику». Хозяева сумели сравнять счет в уже добавленное ко второму тайму время, но все же уступили в серии пенальти.

Россия. Кубок

Группа 6

«Шинник» (Ярославль) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:0). Пенальти — 3:4

Голы: Альсултанов, 54 (0:1). Евсеев, 90 (1:1).

«Шинник» (Ярославль): Матюша, Кутин, Стешин, Покидышев, Маляров (Масленников, 57), Щадин (Евсеев, 70), Дорофеев, Олейников (Зинков, 71), Пухов, Мацхарашвили (Бетюжнов, 55), Самодин (Голуб, 70).

«Ахмат» (Грозный): Мелихов, Семенов (Швец, 65), Пуцко (Кармаев, 46), Анхель, Ненахов, Адамов, Х.Кадыров (А.Кадыров, 70), Тимофеев, Садулаев (Харин, 60), Адуев, Мелкадзе (Альсултанов, 46).

Предупреждения: Семенов, 16. Адуев, 18. Мацхарашвили, 19. Кутин, 34. Анхель, 37. Садулаев, 39. Дорофеев, 69. Швец, 78.

Судья: Шадыханов (Москва).

21 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».