«Ахмат» — «Оренбург»: составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Оренбургом» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Гандре, Заре, Уциев, Жемалетдинов, Ибишев, Исмаэл, Садулаев, Конате, Мансилья.

Запасные: Магомедов, Богосавац, Сидоров, Гаибов, Ндонг, Келиано, Гаджиев, Гадио, Касинтура, Якуев, Самородов, Мелкадзе.

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Хотулев, Татаев, Горелов, Косерик, Рыбчинский, Болотов, Минатулаев, Жезус, Игнатьев.

Запасные: Ходанович, Камилов, Оганесян, Муфи, Олейник, Гузина, Давыдов, Ревазов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.