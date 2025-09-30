«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Динамо» на матч 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Коряков, Хмарин, Коста, Стежко, Пальцев, Козлов, Ленини, Сперцян, Перрен, Батчи, Мукаилов.

«Динамо»: Расулов, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Миранчук, Фомин, Бителло, Нгамале, Бабаев, Тюкавин.

Матч пройдет 30 сентября на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар). Начало — в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.