Гол Лусиано принес «Зениту» победу над «Рубином» в Кубке России

«Зенит» на выезде победил «Рубин» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил форвард сине-бело-голубых Лусиано. 24-летний аргентинец отличился на 3-й минуте.

«Зенит» (15 очков) продолжает лидировать в группе A. Сине-бело-голубые ранее гарантировали себе выход в плей-офф с первого места.

«Рубин» (4) остается третьим в квартете, отставая от «Оренбурга», занимающего вторую строчку, на одну очко, но у команды Владимира Слишковича есть одна игра в запасе.

В заключительном туре «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом», а «Рубин» на своем поле встретится с «Ахматом». Обе игры пройдут 22 октября.