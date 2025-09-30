Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

30 сентября, 19:57

Гол Лусиано принес «Зениту» победу над «Рубином» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лусиано.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» на выезде победил «Рубин» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил форвард сине-бело-голубых Лусиано. 24-летний аргентинец отличился на 3-й минуте.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол Лусиано Гонду в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo;.У «Зенита» — максимум очков в Кубке. «Рубин» вместе с Даку не смог забить вице-чемпиону

«Зенит» (15 очков) продолжает лидировать в группе A. Сине-бело-голубые ранее гарантировали себе выход в плей-офф с первого места.

«Рубин» (4) остается третьим в квартете, отставая от «Оренбурга», занимающего вторую строчку, на одну очко, но у команды Владимира Слишковича есть одна игра в запасе.

В заключительном туре «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом», а «Рубин» на своем поле встретится с «Ахматом». Обе игры пройдут 22 октября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
30 сентября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Зенит
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Лусиано Гонду
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: гости выигрывают после первого тайма
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Шанталий вывел гостей вперед
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Шанталий открыл счет. Онлайн-трансляция матча Кубка
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России
Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх против «Ростова» и другие матчи
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: трансляция матча Кубка России онлайн
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • alexandr lebedev

    Махач - это вы можете! двумя ногами в прыжке в грудь...

    01.10.2025

  • ONIKAN2013

    И это команда говновых, которую зовут спартак.

    01.10.2025

  • DS

    Зенит не протянул руки Рубину :laughing:

    01.10.2025

  • Vladimir Golibin

    дядя, ты дурак?

    01.10.2025

  • ровнов

    Педераст вышел в свет?

    01.10.2025

  • m_16

    Слушай, ну здесь Михайлов на месте то ли Барриоса, то ли Вендела практически весь матч отбегал, не требуй от Богданыча совсем уж невозможного. Может в шестом матче что-то и случится.

    01.10.2025

  • футбол это спорт

    Спасибо, дружок, утешил. Если у Зенита возникнут проблемы, психолога лучше тебя им не найти!

    30.09.2025

  • Bibigon2020

    Саид,а штаны у тебя почему мокрые?

    30.09.2025

  • Bibigon2020

    мыч,мыч... мыч,мыч чего сказать то хотел?

    30.09.2025

  • Sinaron

    Засвинарье, опять мозги пропил?

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    До финиша еще далеко, не спейтесь, сердешные!

    30.09.2025

  • Sinaron

    Овнище, не захлебнись от бессильной злобы )))

    30.09.2025

  • Aprel

    Зенитий позор России! Это факт! Теперь и Казань в курсе! :sunglasses::money_mouth::worried:

    30.09.2025

  • Заполярье

    Зенит позор России опять опозорился! Судья продажная, дон...Зачем нужен ВАР в РПЛ, если всё решает адмресурс?! Позорище! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    пенальти

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    Как видишь, МАО (далеко не Цзе Дун), все твои кореша против твоего судейства. Распри в семье фанатов :cry:

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    Динамо,динамо!бредятина а не матч

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    скучно....

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    Блевотина и сракаструйка какая то, а не инфо

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    Краснодар ебать! Вся страна за Динамо!

    30.09.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Та не. Не Квацарелия, а всего-лишь Микаутадзе.... и этот как его Сихарулидзе. :hugging:

    30.09.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Даку сдал игру. Грусна. :blush:

    30.09.2025

  • Андрей

    На Кубок по-ходу хрен забили :angry: Народу сегодня нормально пришло, почти 18 тысяч.

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    Не пиши этот бред

    30.09.2025

  • Игорь Малышев

    По инсайдерской информации, участь Семака в Зените решена. Сейчас самый реальный кандидат на тренерский мостик - Спалетти. Предварительное согласие Дона Лучано получено. Далее. Если придёт Спалетти, есть вероятность перехода в Зенит Кварцхелии. Но это чуть более отдалённая и неясная перспектива.

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    Не интересный и не драйвовый матч. Просто как тренировочка

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    Скучный матч

    30.09.2025

  • МАО

    тамбовский волк тебе родной.

    30.09.2025

  • Андрей Васильев

    Рубину было нечем поможить, так бы обязательно помогли

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Куплю мешочек с коноплёй, И отнесу его домой, Затем я эту коноплю-Любовь мою, Через платочек перетру... ПРИПЕВ: Горит косяк и у меня глаза горят, И это всё той конопле благодаря... ГИТАРА - Могу прислать аккорды:innocent:

    30.09.2025

  • tolyashka

    Что употребляешь?Алколголь или наркотики?

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    а тех, кто не за Зенит, за что?

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    тебе бы все матчи Зенита судить, родной

    30.09.2025

  • МАО

    Спасибо

    30.09.2025

  • Axel Pervolainen

    злой. ты Питерский наркоша прав!)))

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Халк не забивал мяч рукой, как это подло, по-гопницки сделал Баженов. К тому же, Зенит не стал в тот сезон чемпионом...

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Подонок комментатор завизжал о руке, ему, ну очень хотелось пенальти в ворота Зенита...:innocent:

    30.09.2025

  • zenit20252025

    (+100) = От меня СОТКА коньячку - Виртуально )

    30.09.2025

  • ровнов

    Руку Халка вспомните.

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Целовальников - был такой рефери, тоже любил отсудить на публику-выпендриться. Не его сыночек ?!

    30.09.2025

  • МАО

    Хороший гол был. Но неправильный

    30.09.2025

  • Сухов Ф.И.

    Для слабовидящих, или плохопомнящих это не про последние минуты, там ничего не было. Это про Соболева, и отставленную на полметра в сторону руку на пути мяча. Вопрос к болелам Зенита, не поставленый пеналь за подобную руку в ворота соперника, где проиграл Зенит, какую бы реакцию вызвал?

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Наивный, глупый комментарий. Зачем столько букв ?!

    30.09.2025

  • fan_89

    Играли Рубин и Зенит, а ты опять про Спартак. Дело Баженова живёт. Помним 2007-ом и его гол рукой.

    30.09.2025

  • rams

    Грубая и примитивная команда Рубин!!!Бей на Даку и беги прессовать судью...

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Юноша! Не зуди. Пареньку всего 17 лет, его на весь матч против мужиков-костоломов Йокичей-Вячичей не хватит, поломать могут. 25 минут потолок - с 68-й минуты. Ты же видел, как сегодня судили - Рубин вообще без ЖК. Ещё немного и разгорелся бы МАХАЧ ! Но обошлось...

    30.09.2025

  • ЗЛОЙ на всех

    Читаю коменты от свидомых ромбоголовых рабов, Лусиано с центра поля принес мяч руками в ворота Рубина по дороге дав потрогать его руками каждому игроку Зенита. Квинтэссенция мяч в штрафной попадает в бедро игроку Зенита, видно все с повтора у свидомых рука. Мне кажется кому-то срочно нужно почитать про анатомию человека, ну и руки из заднего прохода торчат только у вас! Рили так смешно читать этот бред! Опять пуканы рвутся?

    30.09.2025

  • ровнов

    В России только одной команде можно играть руками.

    30.09.2025

  • fan_89

    Молодежи матч против Даку дал бы в разы больше, чем десять матчей против сверстников.

    30.09.2025

  • ЗЛОЙ на всех

    Тяжелая игра, всех с победой!

    30.09.2025

  • fell62

    два плавника Дельфина не в счет....

    30.09.2025

  • Сухов Ф.И.

    Судей (вкл ВАР) поздравляю с победой Зенита. Мяч в отставленную в сторону руку Соболева увидели все (даже комменты.. удивлённо)...Но, перефразируя известное выражение из "Берегись автомобиля": ..."Эта рука-кого надо рука! ...Думаю аналогичный эпизод у ворот Рубина - был бы 11 метровый

    30.09.2025

  • Деметрио

    Семак в интервью сказал, что молодежь позавчера полный матч провели в ЮФЛ я так понял, поэтому и выпустил в конце.

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Рубин стал клиентом Семака = 6 побед ( с разницей мячей 15-0 ). Если бы не обидная ничья в Казани (2-2) на последних секундах, то и в Чемпе Питер шёл на 1-м месте... Поздравления Зениту и Всем Нашим = С 10-й победой в сезоне !!!:soccer:

    30.09.2025

  • RobertH

    Мало ли что... А у Сергея ответственность! Нельзя рисковать!

    30.09.2025

  • Товарищ Колбасный

    Что тут говорить.С судьями у нас беда.

    30.09.2025

  • RobertH

    Я не рассмотрел руку Кассьерры ближе к концу матча, но в первом тайме рука у Соболева была точно. А ещё вернее и хреновее то, что такие "руки" в Европе не свистят ни разу, но если бы такая же точно рука была бы у Рубина - пеналь Зениту дали бы точно. В этом и беда. Вряд ли ты это поймешь, но всё же постарайся! П. С. Вот сейчас смотрю матч Кайрат -Реал. Судья чисто подарил Реалу пеналь, который забил чемпион по подаренным пенальти Киля Мбаппа. Там вратарь сыграл первый в мяч, что было очевидно без всякого ВАР. Вот такие дела...

    30.09.2025

  • analytica

    Как бы ничего, но Семак думает, а вдруг Миллер расстроится из-а поражения и не купит мне зимой молодых бразильцев, которых я у него попросил.

    30.09.2025

  • fan_89

    Что именно могло пойти не так в матче, результат которого не решает ничего?

    30.09.2025

  • RobertH

    А вдруг что не так пошло бы? Ты Сергея не суди!

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    всем фанатам спасибо, проявились все как один, ну прямо целая команда! А я просто за честный футбол, сам-то Зенит и на такое способен, если бы не судейская поддержка.

    30.09.2025

  • Строитель 1947

    Единственный косяк это непоказание ЖК Семаку, за то, что мяч в ауте начал своими ветками царапать.

    30.09.2025

  • Jackson 57

    В общем-то, Рубин ещё легко отделался. Даже такой Зенит 11/2 оказался куда сильнее себя самого двухмесячной давности.

    30.09.2025

  • МАО

    Если грецкий орех похож на мозг- это красиво. Но в твоём случае мозг похож на грецкий орех, а это - беда.

    30.09.2025

  • fan_89

    Во-первых, болельщиков Зенита с победой! Во-вторых, в России футбол для кого? Для агентов, футбольных жучков и т.д. и т.п. Но, точно не для болельщиков. Начинать матч в 18.00 в будни. А чего не в 14.00? Или в 12? В-третьих, Семак, вот, ты выиграл. И что? Тебе эти три очка чемпионство принесут? Или кубок? Ну, дай ты Шилову весь матч отыграть. Мы уже досрочно первое место в группе взяли. Дай пацанам поиграть.

    30.09.2025

  • МАО

    16 рук к 5ой минуте было.

    30.09.2025

  • Товарищ Колбасный

    Засудили,стал быть Рубин.Правильно.Зенит в игре совершенно для него бессмысленной,выставив второй состав,решил тряхнуть газпромовской мошной и купить судейку.А так бы конечно Казань бы 4-0 выйграла.

    30.09.2025

  • Marty Friedman

    Зениту на этот матч ваще пох было, резерв выпустили...утрись и смирись))

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    За такие руки, пусть и невольные, в других матчах дают пенальти. Да и гол был забит через некоторое время после незамеченного нарушения Зенита. Как раз Зениту в предыдущих матчах похожую ситуацию откатали назад через ВАР и спасли от гола.

    30.09.2025

  • МАО

    Это правильные руки. У Рубина - кривые ноги.

    30.09.2025

  • МАО

    Весь вечер на Арене.

    30.09.2025

  • Marty Friedman

    я вот 6 раз насчитал...

    30.09.2025

  • novick

    Как не искал Рубин руки Зенита, так и не нашел. Бедный Рубин.:joy:

    30.09.2025

  • Строитель 1947

    Вообще не увидел чтобы Рубин засудили. Я вообще не болельщик Зенита. А Целовальников показал как нужно провокоторам типа Эраковича фейс проверять. Игру отсудил хорошо.

    30.09.2025

  • МАО

    Лусиано старался. Песцов не мог. Но было весело.

    30.09.2025

  • RobertH

    Запомним имя нового кудесника - Целовальников!:sunglasses:

    30.09.2025

  • Jackson 57

    Молодец! Возьми с полки пирожок, который меньше мышами погрызен.

    30.09.2025

  • Леший

    Зенитовцев, конечно, с победй! Но! Совершенно неинтересный матч, свидетельствующий о деградации кубкового турнира в нынешнем виде. Семак решил обойтись малой кровью, оставив практически всю основу дома. Получилось. Жаль только, что мастеровитый Лусиано не получает игрового времени в чемпионате. На его игру смотреть как раз интересно.

    30.09.2025

  • RobertH

    :sunglasses:

    30.09.2025

  • МАО

    Какой срач :). срачик. Судья продажная.

    30.09.2025

  • Kupservas

    Синит позор российского футбола, а судья вообще такая ...козел

    30.09.2025

  • sb1006

    Мяч в руку при голевой атаке, четыре (!) раза мыч в руку в штрафной. И всё, оказывается, нормально. Ну нельзя же так !

    30.09.2025

  • МАО

    Судья старался изо всех сил, но вытянуть Рубин не мог. За лёгкое касание Вега получил жёлтую.Два удара ногами игроков Рубина - потенциально две красные. По счёту должно было быть 3-0.

    30.09.2025

  • Jackson 57

    Бессильная и бессмысленная попытка навязать срач:))

    30.09.2025

  • инок

    Зенит поздравляю с победой на поле Рубина.

    30.09.2025

  • КС

    На ветке матча было веселее, чем игра))) Зенит с победой

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    спасибо, неизлечимый

    30.09.2025

  • TomCat

    С победой, Питер!

    30.09.2025

  • МАО

    Получи

    30.09.2025

  • МАО

    С победой! Рубин +судья не смогли

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    Рубин-Судьит 0:1. Фанатам минусовать.

    30.09.2025

    • «Ахмат» — «Оренбург»: составы на матч Кубка России

    «Краснодар» и «Динамо» не забили голов в первом тайме

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости