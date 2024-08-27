«Ахмат» и ЦСКА встретятся в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, начало матча — в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу по подписке покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также будет доступна на сайте телеканала на платной основе.

На групповом этапе «Ахмат» победил «Пари Нижний Новгород» (4:1) и проиграл «Краснодару» (0:1). ЦСКА с тем же счетом уступил краснодарцам и обыграл нижегородцев (1:1 в основное время, 4:2 в серии пенальти). В шести турах РПЛ «Ахмат» набрал 4 очка, а ЦСКА — 10.

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