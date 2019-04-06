Бекао: "Момент Мельгарехо? Мы верили в Акинфеева"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао рассказал о дух разных таймах команды в дерби со "Спартаком" (2:0) и спасении Акинфеева.

– Конечно, важно было победить в дерби. Но три очка нужны в любом матче. Так что нужно в каждой встрече стараться играть на победу.

– Мы увидели два разных ЦСКА в первом и во втором таймах. Что произошло?

– В первой половине мы позволили сопернику играть в свой футбол. "Спартак" был лучше, имел несколько хороших моментов. Но как говорят, не забиваешь ты – забивают тебе. Во втором тайме тренер подсказал, что нужно поменять. И мы победили.

– ЦСКА играет в три защитника. Вы уже привыкли?

– Да, мы давно так играем. В Бразилии по-другому, там в три защитника трудно действовать. Я стараюсь выполнять все, что скажет Гончаренко.

– Что ощущали, когда после победы пошли праздновать вместе с болельщиками?

– Это традиция ЦСКА, мы всегда аплодируем болельщикам, даже когда проигрываем. Считаю правильным поблагодарить людей, которые приезжают на матчи и поддерживают нас. Они это заслуживают.

– Вы слышали своих болельщиков во время матча?

– Конечно! Они очень громко кричат. Хоть наши и были сегодня в меньшинстве, но после забитых мячей перекричали фанатов "Спартака".

– Что думали, когда Мельгарехо выбежал один на один с Акинфеевым?

– Мы все очень верим в Акинфеева, знаем, если что, он точно не подведет. И он был лучшим, спас, когда было необходимо. (Ярослав Сусов, Юлия Яковлева)

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