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Судьи и их адвокаты украли российский футбол. Кто ответит за скандал в Санкт-Петербурге?

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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«Зенит» — «Спартак». Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Реплика Максима Алланазарова.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

Мнение

«Зенит» в большинстве вырвал победу над «Спартаком» (3:2) и досрочно стал чемпионом России, но игра в золотом матче снова была отодвинута на второй план. В очередной раз главную роль сыграли судьи.

При счете 1:1 Павел Кукуян допустил двойную ошибку и засчитал гол Андрея Мостового. И главный арбитр, и его ассистенты (включая тех, кто работал ВАР) пропустили сразу два фола. А их адвокатом в телеэфире выступил бывший рефери Алексей Николаев.

Но ведь все видели, как сначала нападающему «Спартака» Кейта Бальде наступили на ногу в штрафной «Зенита» (что должно было привести к пенальти), а после Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина — и это должен был быть штрафной.

Это очевидно для всех, кроме Кукуяна, его бригады, а также Николаева, который в перерыве оправдывал судей аргументами в духе: «Незначительный и скользящий наступ».

Перед сверхответственным матчем Кукуян сказал, что его бригада «постарается не зашквариться». К сожалению, не получилось.

Эпизод с&nbsp;фолом на&nbsp;Кейта Бальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Зенит» — «Спартак»: Кукуян не видел фол на Бальде. Почему не вмешался ВАР?

В России все больше судейских скандалов — без них не обходится практически ни один тур чемпионата. Арбитры буквально воруют футбол у болельщиков и пострадавших команд, а их адвокаты моментально придумывают причины, чтобы их отмазать.

Очень надеюсь, что изменения в судейском департаменте будут произведены в самое ближайшее время. Потому что если этого не произойдет, можно будет с уверенностью констатировать: игра принадлежит кому угодно, но только не болельщикам.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 22
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

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