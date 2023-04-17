«Карпин молодец. Никто так хорошо не играл против «Зенита». Мнение Орлова
— У «Зенита» было 4-5 голевых моментов. Однако «Ростов» подтвердил свои реальные претензии на второе место. Так хорошо против «Зенита» в этом сезоне никто не играл. Имею в виду качество футбола. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.
Понятно, что игроки «Зенита» мастеровитее, у них трансферные суммы совсем другие. Однако этот матч показал, чего не хватает команде Семака. Во-первых, реализации. У одного Караваева было три момента! Атаки-то хорошие, но где завершение?
А Малком? Тоже мог сыграть удачнее в отдельных эпизодах. Неслучайно лучшим игроком матча признали Клаудиньо. Он явно выделялся своими нестандартными действиями, по-другому видит игровые ситуации. Малком же многовато ошибался. Его сватали в «ПСЖ», но с таким уровнем реализации... Не знаю, не знаю. Сегодняшний матч вряд ли сработал в плюс для него в плане возможного перехода в серьезный европейский клуб. Наверное, его расхолаживает отсутствие достойной конкуренции.
«Ростов» мне очень понравился. Хозяева слажено действовали в обороне и быстро переходили в атаку.
Тоскливый первый тайм? Это зависело от высокого процента брака. Тот же Вендел частенько допускал огрехи у своей штрафной. Не все гладко у «Зенита» в обороне. Чистяков не может начинать атаки длинной передачей. Он пасует только ближнему...
Проблема форварда в «Зените» никуда не делась. Правда, Кассьерра сегодня сыграл неплохо, на четверку. Не выключался из игры, был довольно полезен. Прибавляет.
У «Ростова» ровная команда. Видна рука Карпина. Очень качественная работа тренера. Молодец! Чувствуется его режиссура. Раньше мне казалось, что доначне играют как-то эпизодами, отрезками. Но сегодня они действовали в одном ключе все 90 минут. Системно. Осипенко прекрасно руководил обороной!
В «Ростове» хватает молодых ребят. Но как они бились против «Зенита! А без страсти не бывает футбола.
Со стратегической точки зрения «Зенит» добился неплохого результата. Не исключаю, что все может решиться 7 мая, когда питерцы сыграют со «Спартаком».
Из других команд сильное впечатление оставила игра «Локомотива». В таком порядке команда Галактионова! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне. А скорость-то какая? Глушенков явно выделялся. Дзюба, конечно, полезен, но не он был первой скрипкой. А ведь еще и Пиняева не было в составе. Однако «Локо» и без него просто разорвал «Оренбург»!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|0 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4