«Карпин молодец. Никто так хорошо не играл против «Зенита». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Ростов» — «Зенит».

— У «Зенита» было 4-5 голевых моментов. Однако «Ростов» подтвердил свои реальные претензии на второе место. Так хорошо против «Зенита» в этом сезоне никто не играл. Имею в виду качество футбола. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.

Понятно, что игроки «Зенита» мастеровитее, у них трансферные суммы совсем другие. Однако этот матч показал, чего не хватает команде Семака. Во-первых, реализации. У одного Караваева было три момента! Атаки-то хорошие, но где завершение?

А Малком? Тоже мог сыграть удачнее в отдельных эпизодах. Неслучайно лучшим игроком матча признали Клаудиньо. Он явно выделялся своими нестандартными действиями, по-другому видит игровые ситуации. Малком же многовато ошибался. Его сватали в «ПСЖ», но с таким уровнем реализации... Не знаю, не знаю. Сегодняшний матч вряд ли сработал в плюс для него в плане возможного перехода в серьезный европейский клуб. Наверное, его расхолаживает отсутствие достойной конкуренции.

«Ростов» мне очень понравился. Хозяева слажено действовали в обороне и быстро переходили в атаку.

Тоскливый первый тайм? Это зависело от высокого процента брака. Тот же Вендел частенько допускал огрехи у своей штрафной. Не все гладко у «Зенита» в обороне. Чистяков не может начинать атаки длинной передачей. Он пасует только ближнему...

Проблема форварда в «Зените» никуда не делась. Правда, Кассьерра сегодня сыграл неплохо, на четверку. Не выключался из игры, был довольно полезен. Прибавляет.

У «Ростова» ровная команда. Видна рука Карпина. Очень качественная работа тренера. Молодец! Чувствуется его режиссура. Раньше мне казалось, что доначне играют как-то эпизодами, отрезками. Но сегодня они действовали в одном ключе все 90 минут. Системно. Осипенко прекрасно руководил обороной!

В «Ростове» хватает молодых ребят. Но как они бились против «Зенита! А без страсти не бывает футбола.

Со стратегической точки зрения «Зенит» добился неплохого результата. Не исключаю, что все может решиться 7 мая, когда питерцы сыграют со «Спартаком».

Из других команд сильное впечатление оставила игра «Локомотива». В таком порядке команда Галактионова! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне. А скорость-то какая? Глушенков явно выделялся. Дзюба, конечно, полезен, но не он был первой скрипкой. А ведь еще и Пиняева не было в составе. Однако «Локо» и без него просто разорвал «Оренбург»!