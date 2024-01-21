Новички «Зенита» уже восхищают: Педро забил, Артур отдал голевой пас

Чемпионы России разгромили самаркандское «Динамо» в первом матче года — 5:1.

Соперник для разгона

«Зенит» всегда открывает год помпезно. 10:0, 4:0, 3:0, 9:0 — все это счета стартовых матчей четырех последних зимних сборов. Вряд ли это случайность: скорее осознанный выбор не самых сильных спарринг-партнеров с целью раскрепостить команду, голодную до игр и уставшую от постоянных тренировок.

И на этот раз первым соперником сине-бело-голубых на сборе в Абу-Даби оказалась команда невысокого уровня — самаркандское «Динамо», которое в сезоне-2023 выступало во второй по силе лиге Узбекистана и только вернулось в элитный дивизион. Разумеется, «Зенит» в любом состоянии считался бы фаворитом встречи с таким оппонентом.

Нино и Ахметов — вне заявки

А состояние действующих чемпионов России пока далеко от идеала по объективным причинам: команда лишь неделю назад прилетела в ОАЭ и пока нарабатывает прежние игровые связи. Или новые: зимой «Зенит» усилился четырьмя футболистами, двое из которых приняли участие в воскресном матче.

Вне заявки на игру остались семеро из тех, кто изначально был в делегации: Адамов, Кержаков, Караваев, Нино, Ахметов, Саусь и, конечно, Круговой — будущий защитник ЦСКА уже не только покинул ОАЭ, но и провел первые тренировки в составе «Зенита-2». Нино и Ахметову дали набрать форму, Караваева после травмы аккуратно подводят к основе, а Адамов с Кержаковым просто уступили место двум другим вратарям — Васютину и 19-летнему Москвичеву.

Артур — в основе, Бакаев — на скамейке (как зритель)

Всерьез анализировать стартовый состав на первый товарищеский матч года бессмысленно, но отметим, что в основе появились Артур, который призван компенсировать нехватку Малкома, а также Вендел. Мы давно привыкли к тому, что бразильский хавбек пропускает старт сборов, но на этот раз он показал себя дисциплинированным.

Отметим и то, что на скамейке запасных оказался Бакаев. Все еще принадлежащий «Зениту» вингер приехал поддержать сине-бело-голубых и спокойно разместился прямо на лавке. Добираться сюда Зелимхану было несложно — он играет за «Аль-Вахду» из Абу-Даби на правах аренды.

Артур номинально и вышел как раз на позиции Бакаева — Малкома — справа в атаке. И новый форвард «Зенита» отлично себя проявил: уже на 12-й минуте он чуть не забил, а вскоре отдал результативную передачу на Марио Фернандеса. Подчеркиваем, что гол сине-бело-голубым принес угловой — именно Артур его разыграл с партнерами, после чего точно навесил на русского бразильца.

Блестящий проход Вендела и отбитый пенальти Васютина

Фернандес действовал на позиции правого защитника, а слева экспериментально вышел Сутормин. Расстановка была ожидаемой, 4-3-3, Ду Кейрос оказался в опорной зоне, а Алип выступил в роли разыгрывающего — по ходу сезона мы редко видели, чтобы казах стрелял длинными передачами, но здесь он поставил их на поток. Замечательно играл и Вендел — его эффектный проход по центру привел ко второму голу. Очень быстро «Зенит» забил третий мяч: Артур пяткой бросил в прорыв Фернандеса, а тот ассистировал Мостовому.

Приятно удивила физическая готовность сине-бело-голубых: много двигались, активно прессинговали, но к концу первого тайма все-таки подустали, что косвенно говорит о нахождении под нагрузками. Как следствие, пошли ненужные фолы, причем сразу два — в своей штрафной. В первом случае Васютин отразил 11-метровый удар, но уже через 10 секунд в ворота «Зенита» назначили еще один пенальти, и здесь Ходжимирзаев был точен — 3:1.

Дебютный гол Педро

Во втором тайме Сергей Семак полностью обновил состав. На этот раз «Зенит» выбрал гибридную схему, которую полюбил осенью: Густаво Мантуан перемещался между обороной и атакой, а Дуглас Сантос уходил то в центр защиты, то на левую бровку. Дебютировал за «Зенит» Педро — 17-летний бразилец играл слева, а Изидор вышел на непривычном для себя правом фланге.

Наконец-то восстановился после травмы еще один талант — Дмитрий Васильев. На летнем предсезонном турнире Семак чаще всего использовал его в опорной зоне, но сейчас он оказался в центре обороны. И всего через восемь минут после выхода на поле Васильев забил — Дуглас идеально исполнил на него подачу с углового. Отмечаем, что сразу два мяча в этом матче «Зенит» забил со стандартных положений, к которым по ходу осени были серьезные вопросы у болельщиков.

Шикарный тайм провел и Педро — за минуту до гола Васильева Клаудиньо вывел новичка на встречу с голкипером, но тот переиграл юношу. А на 78-й минуте Педро уже никто не мог помешать — он сместился с левого фланга под правую ногу и поразил нижний угол. Есть первый гол за «Зенит» мегаперспективного бразильца!

Сине-бело-голубые могли забить и больше: Клаудиньо имел шанс поразить ворота со штрафного, Изидор не реализовал выход один на один. Но и так преимущество «Зенита» выглядело ощутимо. Команда разгромно победила (5:1), новички отличились, так что год стартовал успешно!