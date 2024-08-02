Биография Александра Соболева: форвард сборной России может перейти из «Спартака» в «Зенит»

Карьера и жизнь российского футболиста.

Александр Сергеевич Соболев

Дата рождения: 7 марта 1997 года

Место рождения: Барнаул, Россия

Рост: 191 см

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Команда: «Спартак» (Москва)

Детство и юность Александра Соболева

Александр Соболев родился в спортивной семье — футболиста, многократного чемпиона Барнаула Сергея и тренера по аквааэробике Светланы. В футбол его привел отец, когда мальчику было пять.

Соболев с самого начала играл на позиции нападающего. Правда, в девять лет он вдруг решил стать вратарем. Однако спустя всего несколько матчей Александр передумал и вернулся на привычную позицию.

Первое время в академии «Динамо» из Барнаула Соболев занимался под руководством тренера Демченко, который работал с игроками 1997 года рождения. Впоследствии Александр рос и развивался как футболист уже под началом Александра Горбунова, которого и считают его первым тренером.

Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Дема рассказывал, какой Соболь противный: «Пищит все время. У него мяч заберут — он под жопу пинает, цепляется, чтобы не уступать». Он все время таким был, — вспоминает Горбунов. — Сейчас говорят, что Сашка часто падает. Под это дело вспоминаю момент, который произошел на тренировке в зале за этой стенкой. Его подтолкнули, он упал и лежит. Я говорю: «Все, Саша, больше свистков на тебе не даю». И действительно больше на нем ничего не свистел, даже если его под землю загоняли. Но никогда не учил его падать и выпрашивать пенальти. Наоборот — даже нарушения не свистел», — рассказал Горбунов в интервью Sports.

Горбунов всегда верил в Александра и внес огромный вклад в его успех. Поддержку Соболев получал и от родителей, которые сделали многое для его становления как футболиста.

«В меня верили только родители и детский тренер. Папа с мамой все время отправляли на просмотры в разные академии, говорили: «Давай, ты сможешь!» И если бы не Александр Горбунов, который работал со мной с 7 до 18 лет, ничего бы у меня сейчас не было. Вот сейчас говорят, что при своем росте неплохо играю ногами. Так это как раз благодаря тому, что Николаич всегда заставлял нас играть в одно-два касания. Сейчас он уже старенький, но продолжает работать, и когда раз в полгода я доезжаю до Барнаула, то обязательно дарю мячи, еще какие-то вещи для детей, с которыми он занимается. Всегда говорю ему: «Николаич, если что-то нужно — звоните!» — рассказывал Соболев «СЭ».

Клубная карьера Александра Соболева

К 16 годам юный футболист прошел большое количество просмотров, в том числе в топ-клубах. Однако везде Александр получал отказ.

«Я всегда верил в эту мечту — играть в футбол. И не сдавался. Многие наши ребята уезжали в «Локомотив», «Краснодар», другие хорошие академии — а меня никуда не брали. Не считали перспективным. Я был на всех возможных просмотрах — в «Локомотиве», ЦСКА. Везде был отказ. Мне уже к тому времени исполнилось 16...» — вспоминал Соболев.

С 15 до 17 лет Александру предлагали долгосрочный контракт в родном барнаульском «Динамо». Однако сумма соглашения была крайне низкой: с зарплатой 7 тысяч рублей в месяц на пять лет. Соболев и его родители не были согласны на такие условия. Это создавало форварду новые трудности: его выгоняли с тренировок.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В итоге перед началом сезона-2016/17 Соболев перешел в «Томь» и начал выступать за молодежную команду клуба из Томска. Но этот переход дорого обошелся семье Соболева: им пришлось выкупать Александра из барнаульского «Динамо» за 200 тысяч рублей, так как томский клуб был готов брать форварда только бесплатно. Эта сумма была серьезной для родителей игрока, но тем не менее им удалось ее собрать.

«В 18 поехал на просмотр в Томск. Были мысли, что если и там не получится — подпишу пятилетний контракт в Барнауле. Но тогда с большими надеждами было бы покончено, и я стал бы обычным игроком второй лиги. «Томь» была последним шансом хоть куда-то подняться», — рассказывал Соболев.

В молодежке «Томи» форвард дебютировал 31 июля 2016 года в матче 1-го тура первенства против «Краснодара» (2:3). Свои первые голы Александр забил 13 августа 2016 года в игре 3-го тура против «Уфы» (4:1), оформив дубль. В осенней части сезона Соболев сумел стать автором 9 голов в 15 матчах. В ноябре того же года игрок впервые попал в заявку на матч РПЛ против «Терека» (0:0), но на поле не появился.

Дебют в высшем дивизионе чемпионата России состоялся в декабре 2016 года в матче против «Уфы». Свой первый гол в РПЛ Соболев забил в апреле 2017 года в ворота «Рубина» — Александр посвятил его сыну. Всего в составе первой команды «Томи» в своем дебютном сезоне игрок забил три мяча.

В декабре 2017 года Соболев подписал контракт с «Крыльями Советов», которые на тот момент выступали в первой лиге. Дебют состоялся в марте 2018 года. Всего Александр сыграл за самарский клуб 12 матчей, в которых забил семь мячей.

«Крылья Советов» сумели выйти в РПЛ, однако в осенней части чемпионата России-2018/19 форвард мало появлялся в основном составе и сумел отличиться всего один раз. В феврале 2019-го Соболев был отправлен в аренду в «Енисей».

«Переподписал контракт, зарплата стала в два раза больше. Мне показалось, что это немыслимые деньги, и изменилось отношение к футболу. На поле выходят Корниленко, Шейдаев, а я думаю: «Блин, мне платят такие деньги. Почему они играют, а я нет? Я же в порядке — иначе не платили бы столько!» Подзабыл, что для этого еще и тренироваться надо как следует, а не только зарплату получать. Злой был, с тем же Божовичем ругался, с защитниками на тренировках чуть ли не дрался, в стыки опасные шел...» — признавался Соболев в интервью «СЭ».

Форвард также добавил: «В итоге отправили в аренду в «Енисей». Туда приехал — и понял, что в Самаре плохо работал. Все переосмыслил и начал пахать. Хотя тоже не сразу. Один матч не играю, второй, третий — и потом сам уже голову включил. К счастью, оказалось, еще не поздно. А то ведь еще какое-то время в таком состоянии побудешь — и поезд ушел бы».

Всего Соболев провел за «Енисей» 10 матчей и забил три гола, но не смог помочь клубу сохранить прописку в высшей лиге. Перед сезоном-2019/20 нападающий вернулся в «Крылья Советов» и проявил себя иначе. По итогам июля 2019 года Александра признали лучшим футболистом месяца в РПЛ — форвард первым в истории самарцев получил эту награду.

За «Крылья» Соболев провел 45 матчей во всех турнирах и забил 21 мяч, обратив на себя внимание топ-клубов. В январе 2020 года Александр был арендован «Спартаком» до конца сезона. Стоимость перехода составила 500 тысяч евро, в соглашении также была прописана сумма выкупа прав на футболиста за 4,5 миллиона евро.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во второй половине сезона-2019/20 Александр сыграл за «Спартак» 13 матчей (11 в РПЛ и два в Кубке России), забил три мяча (два в РПЛ и один в Кубке России) и сделал три голевые передачи (две в РПЛ и одну в Кубке России).

В мае «Спартак» совершил полноценный трансфер Соболева. Зарплата форварда с лета оценивалась в 1,2 миллиона евро, а с бонусами за командные достижения — около 1,8 миллиона. Так его заработки выросли в пять раз по сравнению с «Крыльями».

Помимо «Спартака» на Соболева претендовали ЦСКА и «Рубин». С ним лично общались Виктор Гончаренко и Леонид Слуцкий.

«Да, это было. Просто «Спартак» есть «Спартак». Все же мне показалось, что это самый лучший вариант. Я выбрал красно-белых — и ни разу не пожалел об этом. Сейчас вспоминаю, что мне и мама в детстве говорила: «Будешь играть в «Спартаке» и в сборной». Отвечал ей: «Мам, успокойся», — заявил Александр в интервью «СЭ».

В сезоне-2020/21 Соболев в 24 матчах (22 в РПЛ и два в Кубке России) забил 15 голов (14 в лиге и 1 — в Кубке) и отдал четыре передачи (в чемпионате). Форвард завоевал со «Спартаком» серебряные медали.

В сезоне-2021/22 Александр забил первые мячи в еврокубках, а в мае 2022-го в финале Кубка России помог красно-белым завоевать трофей впервые за 19 лет. Всего в этом сезоне нападающий сыграл за «Спартак» во всех турнирах 36 матчей, забил 15 мячей и был признан болельщиками лучшим игроком команды.

В сезоне-2022/23 Соболев провел 100-й матч за «Спартак», прошел отметку в 50 голов в РПЛ и стал четвертым игроком в истории красно-белых после Никиты Симоняна, Георгия Ярцева и Сергея Родионова с минимум 15 мячами в трех сезонах подряд. Форвард во всех турнирах сыграл 32 матча, забил 15 голов и стал бронзовым призером чемпионата России.

В чемпионата России-2023/24 Александр сумел отличиться лишь в 4-м туре и после этого с 20 августа не забивал в РПЛ до декабря. Во всем сезоне нападающий в 34 матчах отметился 10 голами и сделал девять голевых передач.

Летом 2024 года Соболев появился в заявке «Спартака» на сезон, несмотря на слухи о возможном переходе в «Зенит». Александр сыграл лишь в одном матче чемпионата России — в 1-м туре против «Оренбурга» (0:2), после чего был отстранен от тренировок с основным составом. Об этом сообщил спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал накануне матча 2-го тура с «Химками». «По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», — привела слова Амарала пресс-служба «Спартака».

Карьера Александра Соболева в сборной России

Впервые Соболев получил вызов в молодежную сборную России в январе 2018 года. Дебют состоялся позднее — лишь в сентябре 2018-го в товарищеском матче против молодежной сборной Египта (1:1). Форвард вышел на замену на 46-й минуте вместо Ильи Жигулева.

Спустя год Александр получил вызов во взрослую сборную России — в октябре 2019-го после травмы Федора Смолова. Но первая игра за национальную команду состоялась 8 октября 2020 года: нападающий «Спартака» в перерыве заменил капитана Артема Дзюбу в товарищеском матче против сборной Швеции (1:2). В той же игре Александр забил дебютный мяч.

Позже Соболев признался, что очень нервничал перед первой встречей со Станиславом Черчесовым.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«На мне был полностью черный костюм. Он на меня посмотрел и говорит: «Ты что, на траур приехал?» И улыбнулся, после чего нормально пообщались. Но закончил он довольно грозно. «Ты работать приехал?» — «Да». — «Точно работать?» — «Да». — «Ну иди, посмотрим», — рассказал Александр в интервью «СЭ».

В 2021 году Соболев сыграл в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Мальты (3:1), в котором вышел на замену и забил. Также форвард вошел в окончательную заявку россиян на отложенный на год финальный турнир чемпионата Европы-2020, в котором провел две игры — против сборных Финляндии (1:0) и Дании (1:4).

К июлю 2024-го Соболев провел в составе сборной России 14 матчей и забил 6 голов.

Достижения Александра Соболева

Серебряный призер чемпионата России («Спартак», 2020/21)

Бронзовый призер чемпионата России («Спартак», 2022/23)

Обладатель Кубка России («Спартак», 2021/22)

Серебряный призер первенства ФНЛ («Крылья Советов», 2017/18)

Лауреат национальной премии РФС «33 лучших игрока сезона» (2020/21, 2022/23)

Лучший бомбардир Кубка России (2017/18)

Лучший футболист месяца в РПЛ (июль-2019, март-2021, сентябрь-2022)

Обладатель награды «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета фейр-плей (2021)

Личная жизнь Александра Соболева

Футболист женился в достаточно раннем возрасте. Его избранницей стала девушка по имени Елена. Александр познакомился с будущей супругой накануне Нового года, в конце 2016-го, в Барнауле в общей компании.

Их роман развивался бурно, и уже в июле влюбленные вступили в брак. В 2017 году Александр и Елена стали родителями: в их семье родился сын, которого назвали Сергеем.

Супруга футболиста по образованию юрист, но после появления ребенка девушка полностью посвятила себя его воспитанию и домашнему хозяйству. Она часто поддерживает Александра во время матчей. Также супруги активно делятся романтическими снимками и не скрывают своего счастья и теплых чувств друг к другу.

В августе 2020 года в семье Соболева случилось горе — на 46-м году жизни скоропостижно умерла его мама. Для футболиста это стало большим ударом. Первый же забитый мяч Александр посвятил матери. Арбитр матча был вынужден показать игроку желтую карточку за снятую футболку.

«Папа позвонил мне, когда я ехал в машине. Шок, слезы. Быстро добрался до дома, взял паспорт и вылетел в Барнаул. Даже врагам не пожелаю того, что тогда со всеми нами было... Вернулся в Москву за два или три дня до игры. И тут же пошел к Доменико [Тедеско]: «Хочу играть в составе. Для меня этот матч очень важен. Я выйду и забью». Тедеско не сказал «да» сразу. Ответил: «Работай, а там посмотрим по тренировкам». В итоге поставил, за что ему спасибо», — рассказал позже Соболев.

Форвард также добавил о судье Василии Казарцеве: «Многие негативно высказывались по поводу желтой карточки, но я воспринял ее спокойно. Никаких обид. Тем более что Казарцев не просто ее показал, а сказал: «Извини, это моя работа». Я и перед игрой знал, что если забью, то получу эту желтую».

Соболев также сказал, что это печальное событие заставило его повзрослеть. У Александра есть младшая сестра, которая на момент смерти мамы еще училась в школе.

Социальные сети Александра Соболева