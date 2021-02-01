Фитнес-Месси. Он работал с Буффоном и Модричем, а теперь пришел в «Динамо»

Бело-голубые пригласили еще одного иностранного специалиста

«Динамо» продолжает интересный эксперимент в российском футболе. В клубе инвестируют не только в футболистов и тренеров, что привычно для РПЛ. Помимо этого бело-голубые доверили пост спортивного директора иностранцу — Желько Бувачу, правой руке Юргена Клоппа в недавнем прошлом. А тот вместе с руководителями команды работает по многим направлениям.

Скажем, сейчас на сборы в Турцию приехали и психолог, и три аналитика, а в воскресенье «Динамо» объявило о подписании соглашения с Андреей Милутиновичем, который стал куратором научно-спортивного направления.

У сербского профессора высокая репутация в футбольных кругах. Он работал в «Интере», сотрудничал со сборной Хорватии на ЧМ-2018, а сейчас входит в штаб национальной команды Сербии (будет совмещать с деятельностью в московском клубе).

Не менее известен Милутинович и индивидуальной работой. Скажем, перед полуфиналом Лиги Европы «Челси» — «Айнтрахт» журналисты Bild отправились в Белград, чтобы побывать в «секретной фитнес-империи Милутиновича», где нынешний динамовец готовил к матчу с англичанами главную звезду франкфуртцев — Анте Ребича. В итоге форвард после травмы колена вышел на полуфинал в стартовом составе.

In case you still don't know who is Andreja Milutinovi?, the best fitness and recovery coach. Football stars do. pic.twitter.com/U7ZAWNwfAn — Aca Stojanovi? (@AcaStop) June 18, 2017

В материале немецкий журналист называет Милутиновича не иначе как Фитнес-Месси. Мол, в своем деле репутация у Андреи примерно такая, как среди футболистов у великого аргентинца. А увиденное оборудование корреспонденту порой напоминало обычный тренажерный зал, а иногда — камеру пыток.

«Я работаю по собственной методике, которая полностью отличается от обычной, — рассказал тогда Милутинович Bild. — Понимаю человеческое тело лучше, чем большинство людей. Моя концепция — тестирование игроков по всем направлениям. На основании полученных данных узнаю слабости, составляю программу. Каждые шесть месяцев тестирование повторяется. Результаты также отправляю в клуб футболиста, с медицинскими отделами работаю в тесной связке».

Это именно то, что «Динамо» и искало. Человека, который связал бы тренерский штаб и медицинский департамент в единую систему. Благо, у Андреи и спортивное, и медицинское образование. К тому же он говорит по-русски.

«В обязанности сербского специалиста будут входить улучшение физических показателей, нацеленных на индивидуальный прогресс футболистов, анализ информации, внедрение новых технологий и методик, а также координация взаимодействия между медицинской службой и специалистами по физподготовке», — говорится на сайте «Динамо».

В своей работе Андрея не только контролирует физическую нагрузку, но и питание футболистов, количество потребляемой жидкости, пищевые добавки, ритм сна и так далее. «Уменьшение на два процента употребления воды может стоить двадцати процентов производительности. Я прошу игроков давать мне всю информацию, какой бы незначительной она ни казалась», еще одна цитата из упомянутого интервью Bild.

Pep Guardiola said that he wants all players to be fit as Kolarov. This guy is behind AK fitness-Andreja Milutinovi? pic.twitter.com/zMm9Tg68lE — Aca Stojanovi? (@AcaStop) July 31, 2016

Там же приводится девиз молодого профессора: «Работать. Много, много, много».

В «Динамо» надеются, что количество перейдет в качество на поле.

Милутинович приглашен по протекции Бувача. Желько впечатлен, например, какими атлетами становятся футболисты в Англии буквально за год, а Андрея работал, в том числе, с рядом игроков «Ливерпуля».

В числе его постоянных «клиентов» — Буффон и Модрич, Коларов и Кроос, Тадич и Ковачич. Список можно продолжить, он внушителен. Многие говорят, что и в выходе в финал на ЧМ-2018 сборной Хорватии большая заслуга Милутиновича — к его услугам прибегала едва ли не половина состава. В «Динамо», кстати, тоже есть футболист, ранее работавший с Андреей — полузащитник Моро после разрыва крестообразных связок. Программа серба, к слову, предусматривает и профилактику травм мышц и связок.

Очень интересно, сработает ли все это в «Динамо», удастся ли красивую в теории историю перенести на практику. Но в любом случае можно будет сказать: они хотя бы попробовали строить замок не на песке, а подводя фундамент.