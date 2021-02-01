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Фитнес-Месси. Он работал с Буффоном и Модричем, а теперь пришел в «Динамо»

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:05
Андрея Милутинович. Фото ФК «Динамо», fcdynamo.ru
Андрея Милутинович. Фото ФК «Динамо», fcdynamo.ru
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Бело-голубые пригласили еще одного иностранного специалиста

«Динамо» продолжает интересный эксперимент в российском футболе. В клубе инвестируют не только в футболистов и тренеров, что привычно для РПЛ. Помимо этого бело-голубые доверили пост спортивного директора иностранцу — Желько Бувачу, правой руке Юргена Клоппа в недавнем прошлом. А тот вместе с руководителями команды работает по многим направлениям.

Скажем, сейчас на сборы в Турцию приехали и психолог, и три аналитика, а в воскресенье «Динамо» объявило о подписании соглашения с Андреей Милутиновичем, который стал куратором научно-спортивного направления.

У сербского профессора высокая репутация в футбольных кругах. Он работал в «Интере», сотрудничал со сборной Хорватии на ЧМ-2018, а сейчас входит в штаб национальной команды Сербии (будет совмещать с деятельностью в московском клубе).

Не менее известен Милутинович и индивидуальной работой. Скажем, перед полуфиналом Лиги Европы «Челси» — «Айнтрахт» журналисты Bild отправились в Белград, чтобы побывать в «секретной фитнес-империи Милутиновича», где нынешний динамовец готовил к матчу с англичанами главную звезду франкфуртцев — Анте Ребича. В итоге форвард после травмы колена вышел на полуфинал в стартовом составе.

В материале немецкий журналист называет Милутиновича не иначе как Фитнес-Месси. Мол, в своем деле репутация у Андреи примерно такая, как среди футболистов у великого аргентинца. А увиденное оборудование корреспонденту порой напоминало обычный тренажерный зал, а иногда — камеру пыток.

«Я работаю по собственной методике, которая полностью отличается от обычной, — рассказал тогда Милутинович Bild. — Понимаю человеческое тело лучше, чем большинство людей. Моя концепция — тестирование игроков по всем направлениям. На основании полученных данных узнаю слабости, составляю программу. Каждые шесть месяцев тестирование повторяется. Результаты также отправляю в клуб футболиста, с медицинскими отделами работаю в тесной связке».

Это именно то, что «Динамо» и искало. Человека, который связал бы тренерский штаб и медицинский департамент в единую систему. Благо, у Андреи и спортивное, и медицинское образование. К тому же он говорит по-русски.

«В обязанности сербского специалиста будут входить улучшение физических показателей, нацеленных на индивидуальный прогресс футболистов, анализ информации, внедрение новых технологий и методик, а также координация взаимодействия между медицинской службой и специалистами по физподготовке», — говорится на сайте «Динамо».

В своей работе Андрея не только контролирует физическую нагрузку, но и питание футболистов, количество потребляемой жидкости, пищевые добавки, ритм сна и так далее. «Уменьшение на два процента употребления воды может стоить двадцати процентов производительности. Я прошу игроков давать мне всю информацию, какой бы незначительной она ни казалась», еще одна цитата из упомянутого интервью Bild.

Там же приводится девиз молодого профессора: «Работать. Много, много, много».

В «Динамо» надеются, что количество перейдет в качество на поле.

Милутинович приглашен по протекции Бувача. Желько впечатлен, например, какими атлетами становятся футболисты в Англии буквально за год, а Андрея работал, в том числе, с рядом игроков «Ливерпуля».

В числе его постоянных «клиентов» — Буффон и Модрич, Коларов и Кроос, Тадич и Ковачич. Список можно продолжить, он внушителен. Многие говорят, что и в выходе в финал на ЧМ-2018 сборной Хорватии большая заслуга Милутиновича — к его услугам прибегала едва ли не половина состава. В «Динамо», кстати, тоже есть футболист, ранее работавший с Андреей — полузащитник Моро после разрыва крестообразных связок. Программа серба, к слову, предусматривает и профилактику травм мышц и связок.

Очень интересно, сработает ли все это в «Динамо», удастся ли красивую в теории историю перенести на практику. Но в любом случае можно будет сказать: они хотя бы попробовали строить замок не на песке, а подводя фундамент.

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