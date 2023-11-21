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Сегодня, 21:45

Пинок от Хиддинка, дубль в ворота чехов, лезгинка в самолете: яркая карьера Дзагоева

Отдел фото «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России уходит из большой игры.

Алан Дзагоев завершил карьеру футболиста. Грустная новость, ведь полузащитнику всего-то 33. Многолетнему партнеру по ЦСКА Кириллу Набабкину уже 37, но ничего, до сих пор играет за армейцев.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзагоев стремительно ворвался в наш футбол в 2008 году. В 17 лет стал полузащитником основного состава ЦСКА.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

За восходящей звездой пристально следили болельщики, тренеры и фотокорреспонденты. Иногда было страшно за юного игрока, попавшего в непростую ситуацию.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алан не успел попасть на Евро-2008, но осенью 2008 года стал игроком сборной России, которого особенно обожали молодые болельщицы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С теплотой относился к Дзагоеву и голландский наставник сборной России Гус Хиддинк.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На полузащитника ЦСКА и сборной России возлагали большие надежды многие болельщики. Неслучайно его портрет появился на фасаде «Лужников» осенью 2009 года.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Многие любители футбола вспоминают, как Алан посадил на пятую точку двух чехов в стартовой игре сборной России на Евро-2012. Спустя несколько мгновений он забил первый гол на турнире.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А во втором тайме Дзагоев оформил дубль в ворота Петра Чеха.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В фотоархиве «СЭ» с 2008 года накопилось почти пять тысяч снимков с тегом «Дзагоев». На поле он всегда грациозен, артистичен и эмоционален.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У Дзагоева очень много решающих и красивых голов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Впрочем, эмоционален и артистичен футболист был не только на поле. Чего стоит его зажигательная лезгинка в самолете ЦСКА после «золотого» матча с «Рубином» в Казани в 2016 году.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На радость фотокорреспондентам Алан редко скрывал свои эмоции на церемониях награждения и в победных раздевалках команды.

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Впрочем, есть в архиве «СЭ» и другие снимки Дзагоева.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 2014 году полузащитник ЦСКА пнул ногой футболиста «Волги» Александра Шуленина в матче РПЛ и очень расстроенным прибыл на заседание КДК для разбирательства инцидента.

Фото Алексей Иванов, «СЭ»

А еще в нашем архиве остались кадры травм Алана Дзагоева. Ведь именно они помещали ему сыграть в полную силу и в 33 года объявить о завершении спортивной карьеры.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В интервью «СЭ» он признался, что интересуется тренерской деятельностью. Возможно, через некоторое время болельщики увидят на тренерской скамейке яркого и успешного наставника футбольной команды, а в фотоархиве «СЭ» появятся интересные кадры тренера Алана Елизбаровича Дзагоева.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алан Дзагоев
Фото
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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«Человек, который морально травмировал Петю Чеха». Яркие матчи Дзагоева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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26.11 19:00
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Краснодар

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