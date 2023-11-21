Пинок от Хиддинка, дубль в ворота чехов, лезгинка в самолете: яркая карьера Дзагоева
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России уходит из большой игры.
Алан Дзагоев завершил карьеру футболиста. Грустная новость, ведь полузащитнику всего-то 33. Многолетнему партнеру по ЦСКА Кириллу Набабкину уже 37, но ничего, до сих пор играет за армейцев.
Дзагоев стремительно ворвался в наш футбол в 2008 году. В 17 лет стал полузащитником основного состава ЦСКА.
За восходящей звездой пристально следили болельщики, тренеры и фотокорреспонденты. Иногда было страшно за юного игрока, попавшего в непростую ситуацию.
Алан не успел попасть на Евро-2008, но осенью 2008 года стал игроком сборной России, которого особенно обожали молодые болельщицы.
С теплотой относился к Дзагоеву и голландский наставник сборной России Гус Хиддинк.
На полузащитника ЦСКА и сборной России возлагали большие надежды многие болельщики. Неслучайно его портрет появился на фасаде «Лужников» осенью 2009 года.
Многие любители футбола вспоминают, как Алан посадил на пятую точку двух чехов в стартовой игре сборной России на Евро-2012. Спустя несколько мгновений он забил первый гол на турнире.
А во втором тайме Дзагоев оформил дубль в ворота Петра Чеха.
В фотоархиве «СЭ» с 2008 года накопилось почти пять тысяч снимков с тегом «Дзагоев». На поле он всегда грациозен, артистичен и эмоционален.
У Дзагоева очень много решающих и красивых голов.
Впрочем, эмоционален и артистичен футболист был не только на поле. Чего стоит его зажигательная лезгинка в самолете ЦСКА после «золотого» матча с «Рубином» в Казани в 2016 году.
На радость фотокорреспондентам Алан редко скрывал свои эмоции на церемониях награждения и в победных раздевалках команды.
Впрочем, есть в архиве «СЭ» и другие снимки Дзагоева.
В 2014 году полузащитник ЦСКА пнул ногой футболиста «Волги» Александра Шуленина в матче РПЛ и очень расстроенным прибыл на заседание КДК для разбирательства инцидента.
А еще в нашем архиве остались кадры травм Алана Дзагоева. Ведь именно они помещали ему сыграть в полную силу и в 33 года объявить о завершении спортивной карьеры.
В интервью «СЭ» он признался, что интересуется тренерской деятельностью. Возможно, через некоторое время болельщики увидят на тренерской скамейке яркого и успешного наставника футбольной команды, а в фотоархиве «СЭ» появятся интересные кадры тренера Алана Елизбаровича Дзагоева.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3