«Она мазала меня коричневой жидкостью». Сербская знахарка, лечившая ван Перси, Самедова и Лэмпарда

История Марьяны Ковачевич: лечит плацентой, бьет током, берет по 500 евро за час.

Откуда я узнал про знахарку

В ноябре гонял в Белград на матч сборной, делал интервью с бывшим нападающим «Зенита» Данко Лазовичем. Прокачивал у него давнюю историю про то, что он лечился у некой балканской знахарки. По словам моего источника (также эту тему у себя на YouTube рассказывал Геннадий Орлов), у серба был надрыв мышцы бедра. Врачи «Зенита» настаивали на обездвиживании и фиксации пораженной области. Но Данко решил обратиться к народной медицине. В Питер приехала какая-то сербская лекарка и быстро сняла болевые ощущения. Лазович вернулся на поле, но в клубе заметили, что его манера бега изменилась. Повторное обследование показало, что мышца разорвалась полностью.

Решил вспомнить с Данко ту историю и был уверен, что он скажет что-то в стиле: «Да, я ошибся, шаманка загубила мою карьеру». Но ответ был ровно противоположный.

— Она мой друг. Марьяна приехала в Петербург, спустя десять дней я начал тренироваться, — рассказывал «СЭ» Лазович. — По сей день, если у меня какие-то повреждения, обращаюсь к ней. Марьяна — потрясающая женщина. К ней приезжали многие футболисты, кто играл в Европе и России. Для меня она очень важный человек в карьере. Она доктор, но делает кое-что особенное. Что? Не знаю. Никогда не спрашивал ее, что она делает. Хотел играть как можно скорее. В следующий раз, когда ты приедешь в Белград, я возьму ее с собой, и можешь взять у нее интервью. Возможно, она тебе все расскажет. Я считаю неправильным у нее спрашивать, что она делает. Так что вы можете сами у нее спросить.

В Белграде я встретился с еще несколькими бывшими футболистами РПЛ, все они знали об этой женщине. Говорили о знахарке очень серьезно (даже немного с осторожностью). Мне рассказали, что ее зовут Марьяна Ковачевич, что у нее лечилось куча селебов из топ-клубов и многие игроки РПЛ и что ее методы реально странные. Но о самой технологии никто не рассказал.

Иванович, ван Перси и Компани среди пациентов

Нашел официальный сайт Ковачевич — он не обновлялся лет десять. Там есть краткое био знахарки: в конце 1980-х она окончила Университетскую фармакологическую школу, потом десять лет практиковала в лабораториях и фарм-учреждениях, а в начале нулевых начала заниматься частной медицинской практикой, лечением спортивных травм.

На страничке много сканов газетных статей, в которых упоминается Ковачевич. Но самое кайфовое — список пациентов. Больше сотни фамилий, в основном югославы: Пантелич, Иванович, Олич, Лукович, Милошевич, Срна, Тошич, Станкович. Есть игроки с бэкграундом РПЛ: Тимощук, Манолев, Пеев, Ласина Траоре. И топчики европейского футбола: ван Перси, Компани, Сабалета, Бенаюн, Саа.

— Впервые узнал о ней, когда играл в ЦСКА, — рассказывает «СЭ» Олич. — Был у нее только один день, не могу сказать, что Марьяна мне помогла или вылечила. Но многие мои друзья из сборной и клубов отлично о ней отзывались. Они быстро восстанавливались после визитов к ней. Игроки, которые должны были пропустить три-четыре недели, возвращались на поле через несколько дней. Для меня это чудо. Тренер сборной Хорватии Златко Далич часто работал с Ковачевич. Когда он тренировал эмиратский «Аль-Айн», владельцы клуба привозили ее в Дубай, и она лечила местных футболистов.

Методы лечения: плацента, электричество, массаж

Про методы Ковачевич мало информации. Официально известно, что она занимается регенерацией поврежденной мышечной ткани с помощью ручного массажа, оригинального геля из натуральных веществ и электромагнитной терапии. Марьяна лечит все травмы мышечной ткани, разрывы, частичные разрывы мышц и гематомы.

Простыми словами все объяснил Тимощук. Он воспользовался услугами Ковачевич еще в «Шахтере» по совету Дарио Срны. Анатолий получил сильный ушиб голеностопа и из-за отека не мог засунуть ногу в бутсу.

— Дарио предложил обратиться к женщине, которая занималась новым методом лечения с помощью лошадиной плаценты, — вспомнил для «СЭ» Тимощук. — Она мазала этой коричневой жидкостью больное место и водила аппаратом, который похож на тот, которым делают УЗИ. Объясняла, что так мазь лучше усваивается и проникает в ткань. Чувствовал электрическое воздействие от этого прибора, так как у меня была открытая рана, ощущалось не очень приятно. Отек быстро уходил, за три приема ничего не осталось, в ближайшей игре я уже был на поле. Доктор команды знал о том, что я к ней обратился, он не был против.

Тимощук заблуждается, как и многие, с кем я говорил о Ковачевич. Лошадиная плацента — миф. Марьяна рассказывала, что на самом деле использует человеческую плаценту.

— Этот бред запустили британские газеты, и я была шокирована, — говорила она «Аргументам и фактам». — Лошадиная плацента способна навредить здоровью, я никогда ее не использовала. В составе моей мази действительно есть плацента, но она... человеческая. Успокойтесь, я не краду ее из роддомов под покровом ночи, а легально покупаю на косметических фабриках в Италии.

Мортиша из «Семейки Аддамс», работа в «Ливерпуле»

В СМИ долго не было ни одной фотографии Марьяны, никто не знал, как она выглядит. Йосси Бенаюна попросили описать ее внешность, и он сказал, что она очень похожа на Мортишу из комедийного хоррора «Семейка Аддамс». Фото киногероини стали иллюстрировать статьи про Ковачевич.

Статья из газеты.

Английские таблоиды обожают такие темы. СМИ писали, что Марьяна лечила еще и Лэмпарда, Глена Джонсона, Аквилани, Риеру, Торреса. В 2009 году Daily Mail инсайдил, что Рафа Бенитес хочет перевезти Марьяну в Ливерпуль и подписать с ней эксклюзивный контракт, чтобы она лечила только футболистов его команды. По словам источника, сербке предлагали 190 тысяч фунтов в год, но она не захотела ограничивать список своих клиентов только одним клубом.

Обвинения в мошенничестве

Рост популярности заинтересовал сербские органы здравоохранения. В 2009 году местные СМИ сообщали, что полиция разыскивает Ковачевич, потому что она работает без лицензии. Ее фото так и не было в архивах, искали по фотороботу. В 2012 году Ковачевич подтвердила это. Марьяна рассказала, что врачи, которые практикуют традиционные методы, натравили на нее полицию, чтобы избавиться от конкуренции.

— Если я шарлатанка, то отчего с каждым годом все больше и больше футболистов обращаются ко мне за помощью? После чемпионата Европы по футболу у меня телефон разрывается от звонков, — говорила она «АиФ».

Сборная Ганы повезла на чемпионат мира, а Диего Коста мучился от боли

Постепенно Марьяна выходила на новый уровень. Игроки сборной Сербии хотели, чтобы она поехала в составе делегации на чемпионат мира 2010 года. Футболисты были готовы оплатить ее услуги за свой счет, но федерация отказала. Причины никто не знает.

Ковачевич все равно поехала на турнир, она помогала сборной Ганы. Ее порекомендовал Милован Раевац, который возглавлял африканскую команду на ЧМ-2010. Сербы попали с Ганой в одну группу, проиграли им в первом туре и остались без плей-офф. А африканцы дошли до четвертьфинала. Игрокам очень зашли методы Ковачевич, в 2012 году ее взяли на Кубок африканских наций, а еще через два года — на чемпионат мира в Бразилию.

— После ее сеансов сначала вроде более-менее ничего, а потом гораздо хуже, — сказал «СЭ» агент Дмитрий Селюк. — Поэтому к ней из нормальных футболистов уже давно никто не ездит. Некоторые африканские игроки тоже верят в такие вещи, ездят к себе на родину к разным шаманам. Думаю, больше помогает вера, чем чьи-то нетрадиционные методики. У меня к ней [Ковачевич] ездили футболисты, и не один раз, но я не могу сказать, что она реально помогала. Природу не обманешь. Лучше долечить, чем делать эту травму хронической.

Добавим сомнений. Незадолго до финала лиги чемпионов 2014 года Диего Коста порвал подколенное сухожилие. Форвард «Атлетико» мечтал сыграть с «Реалом», но физически не успевал восстановиться традиционными методами. Он поехал в Белград к Марьяне. Боль прошла, Диего вышел в старте, а на 9-й минуте Косту заменили. «Атлетико» проиграл в дополнительное время — 1:4.

— Это лечение было настоящим испытанием электрическим током, — вспоминал Коста в интервью ESPN в 2020 году. — Пока я мучился в аду два часа, доктор выкурила пару сигарет. Это был очень тяжелый и очень болезненный, один из самых печальных моментов в моей карьере.

«Поехал к ней от безысходности». Колодин и Самедов тоже лечились у Ковачевич

Мне рассказывали, что у Ковачевич лечились многие российские футболисты, но не называли конкретных фамилий. Узнал, что одним из них был Денис Колодин. Он сам точно не помнит, когда ездил к знахарке, но было это примерно в 2010 или 2011 году.

— У меня был надрыв задней, лежал на ее сеансах три дня по два часа, — рассказывает «СЭ» Колодин. — Вроде все прошло, и она сказала: «Давай езжай, можешь бегать, играть». Не рискнул, долечился традиционными методами, а то хрен его знает, порвалась бы полностью еще. К ней ездили многие русские. На рабочем столе лежал журнал со списком и фотографиями ее клиентов, там было много ребят из «Ливерпуля». Не боялся ли ехать? Слушайте, у меня было уже столько травм, что решил попробовать от безысходности.

Одним из последних россиян у Ковачевич был Александр Самедов. Он ездил в Белград в 2019 году, когда играл за «Крылья Советов».

— Первый раз мне предложил поехать к ней Константин Сарсания в 2010 году, когда я порвал заднюю, — вспоминает «СЭ» Самедов. — Отказался и остался лечиться в Москве. В 2019 году в Самаре опять порвал заднюю, Миодраг Божович посоветовал поехать к Ковачевич, сказал, что она восстановит очень быстро. Многие мне говорили, что она им помогла. А врач сборной России Эдуард Безуглов отговаривал. В итоге съездил к ней, а вернувшись, разорвал в хлам в этом месте ногу и закончил карьеру. Не хочу ее винить, сам поторопился. Миодраг сказал — команде нужна помощь, постарайся вернуться побыстрее. Кого-то она ставит на ноги за неделю, а мне просто не повезло.

Ценник

Марьяна начинала лечить за очень скромные деньги. В балканских газетах писали, что один сеанс стоил всего 50 евро. Это подтверждает один из ее ранних клиентов Зоран Тошич.

— Лечился у Ковачевич еще до отъезда в «Манчестер Юнайтед», примерно в 2007 году. К тому моменту она была уже очень популярна в Сербии. 50 евро за сеанс? Точно не вспомню сумму, но это точно были небольшие деньги. Марьяна мне помогла, никаких проблем не было. У меня по ходу карьеры было не так много травм, а так обязательно обратился бы к ней и еще раз, — заявил «СЭ» Тошич.

Статья из газеты.

За десять лет цены выросли в десять раз. Самедов оставил за услуги Марьяны более 300 тысяч рублей.

— По-моему, один час стоил около 500 евро, — отметил «СЭ» Александр. — Приехал в Белград, в аэропорту встретил ее помощник. Заселили в отель, потом поехали в клинику, сделали снимок задней — по нему определяют, сколько часов нужно провести у Марьяны. Она сказала, что нужно пять часов. Соответственно, у меня вышло 2,5 тысячи евро. Могу ошибаться в точности цифр.

Что происходит сейчас?

Про Марьяну уже несколько лет ничего не слышно. Я пытался связаться с Ковачевич, но она не ответила.

Мне рассказывали, что она уехала в Эмираты, живет там на постоянной основе и помогает местным клубам. Но подтверждения этому нет.