Большое интервью талантливого защитника ЦСКА.

Хочу, чтобы Гончаренко остался в клубе

Еще в прошлом сезоне Вадим Карпов заявил о себе, когда в кубковом матче против «Спартака» (2:3) поучаствовал в потасовке с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. А сейчас 18-летний защитник закрепился в основе ЦСКА и подписал с армейцами контракт до 2025 года. В интервью «СЭ» Карпов рассказал о реакции команды на слухи об отставке Виктора Гончаренко, о провале в Лиге Европы и целях на сезон.

— ЦСКА в последнем матче этого года одержал яркую победу в Ростове. Расскажите, как получилось прервать серию неудач?

— Это заслуга всей команды, не только Федора Чалова! Каждый выполнял свою работу на отлично, играли слаженно. Очень рады, что победили и вышли на второе место. Что касается серии неудач, то всем это не нравилось, у нас было семь матчей без побед. Хорошо, что получилось собраться и обыграть «Ростов».

— Как поздравили Чалова с хет-триком?

— Да ничего такого не было, он сам себя поздравит потом.

— Что сказал Гончаренко после игры?

— Мне кажется, слова, сказанные в раздевалке, должны оставаться в раздевалке.

— На команду не давили слухи о его отставке?

— Если честно, не знаю. Наверное, это больше сказывалось на нем самом, но Виктор Михайлович повел себя профессионально и очень спокойно. Мы с партнерами между собой ничего не обсуждали.

— Появлялась информация, что он уже попрощался с командой. Действительно было что-то подобное?

— Нет, этого не было. У нас все шло в штатном режиме, никакой информации об уходе тренера.

— Вы хотите, чтобы он продолжил тренировать ЦСКА?

— Конечно. Виктор Михайлович привел меня в основной состав. Я ему очень благодарен за это и хочу продолжать работать с ним дальше.

— Какую роль он сыграл в вашем профессиональном становлении?

— Он часто общается со мной, подсказывает, помогает на тренировках и в тактике.

Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В еврокубках скорости совсем другие, там игроки вообще иначе устроены

— Одно из основных направлений критики в адрес Гончаренко — провал в Лиге Европы. Как так получилось?

— Если смотреть по матчам, то в некоторых из них у нас было превосходство над соперником, но подвела реализация. К тому же в Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем. И свою роль сыграл календарь, матчи были через каждые три-четыре дня, постоянные перелеты, мало времени на восстановление.

— Существует мнение, что Лига Европы для вас — второстепенный турнир.

— Для нас было одинаково важно выступить хорошо и в чемпионате, и в ЛЕ. В РПЛ у нас пока получается, а в Европе результаты нас не устроили, конечно.

— Как команда отреагировала на домашнее поражение от «Вольфсбергера» (0:1)?

— Я тот матч смотрел с трибун. Игра была в нашу пользу, но мы снова не смогли реализовать свои моменты и пропустили нелепейший гол. Это поражение расстроило команду, но в то же время ребята разозлились и продолжали работать.

— Вы сказали про разницу скоростей в еврокубках и РПЛ. Неужели так сильно уступаем?

— Если даже посмотреть на гостевую игру «Зенита» с «Лацио», видно, что там играют совсем другие футболисты. Они вообще чуть-чуть иначе устроены, в этом все дело.

— Еще недавно у нас стабильно было несколько представителей в плей-офф, а сейчас за два года в весеннюю часть вышел только «Краснодар».

— Если честно, даже не знаю, в чем проблема.

— В чемпионате вы ушли на перерыв на втором месте. В клубе довольны результатом?

— Мы радовались этому. Тот факт, что поднялись на второе место, может сыграть свою роль во второй части чемпионата.

4 марта. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Эсекиэль Понсе и Вадим Карпов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В эпизоде с Понсе я не симулировал

— Как оцениваете игру команды в первой части сезона?

— Хорошо. Были матчи удачные и неудачные, но в целом играли неплохо.

— Стоят ли перед командой какие-нибудь конкретные задачи на сезон?

— Да, попадание в Лигу чемпионов, то есть мы должны закончить не ниже второго места.

— Есть ли реальные возможности побороться с «Зенитом»?

— Мне кажется, мы можем это сделать, в том числе и в этом сезоне.

— Один из самых ярких матчей года в России — кубковое дерби против «Спартака». В этом матче была потасовка с вашим участием. Что там произошло?

— Там Ребров и Ещенко напали на меня ни за что. Какая-то ерунда была. Мариу правильно сказал, что они хотели сбить с толку. Это такой психологический трюк, они уже опытные игроки.

— Вас тогда обвиняли в симуляции, из-за которой удалили Понсе. Что можете сказать?

— Была отмашка, он попал в район шеи, и мне отдало в нерв, поэтому я схватился за лицо. Никакой симуляции с моей стороны не было.

— Не раздражали эти обвинения?

— А я ничего не читал, так что никаких проблем.

— «Спартак» для вас — самый принципиальный соперник?

— Для меня все игры очень важны. На «Спартак» нет какого-то особого настроя.

— Сейчас вы ощущаете себя полноценным игроком основного состава?

— Да, со временем пришла уверенность.

Вадим Карпов, Игорь Акинфеев, Хердур Магнуссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Акинфеев иногда всем пихает, не только молодым

— В каких компонентах вам удалось прибавить благодаря игре на профессиональном уровне?

— Я немного набрал мышечную массу, в голове многое изменилось в понимании игры, прибавил в технике и тактических действиях.

— Ваш пример поддерживает позицию, что молодых футболистов необходимо как можно раньше привлекать к основе. Согласны?

— Да. Выступления со старшими футболистами — это интересный опыт. Мне кажется, надо привлекать ребят.

— Вы воспитанник «Зенита», петербуржцы больше всех в стране тратят на академию. Почему далеко не все пробиваются в РПЛ?

— Там очень сложно пробиться. Клуб покупает легионеров и опытных игроков. От них, как и от нас, постоянно требуют результат. Но в ЦСКА дают шанс, а там с этим тяжело.

— Вы говорили, что побаивались Акинфеева и Набабкина. Как сейчас складываются взаимоотношения со взрослыми футболистами?

— Все хорошо. С Набабкиным мы отлично общаемся, но шутит он иногда необычно. (Смеется.)

— Специфическое чувство юмора?

— Да, есть такое. Сейчас не могу вспомнить пример, но он мне придумал прозвище, называет меня Фанерой. Не знаю почему.

— А как складываются отношения с Акинфеевым?

— Тоже все нормально. Я же влился в коллектив, все стало привычным. Игорь иногда всем пихает, не только молодым.

— Он рассказывал, что вы не знали, кто такие Даниэл Карвалью и Вагнер.

— Конечно, о Вагнере я знал. А про Карвалью действительно не слышал.

— Не следили за футболом в те годы?

— Если честно, не очень. Я тогда ходил в садик, учился в школе, мне было неинтересно. Отец меня потом привел в секцию, я начал играть, это меня привлекло. А смотреть футбол я и до сих пор не особо люблю. Смотрю интересные матчи, мне нравится АПЛ, итальянский чемпионат. В Италии хоть и своеобразный футбол, там нацелены на тактику, но мне интересно за этим наблюдать. Российский чемпионат тоже иногда смотрю.

Вадим Карпов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хочу перебраться в Европу после ЦСКА

— В составе ЦСКА много ветеранов и совсем молодых ребят. Как вы вместе уживаетесь?

— Да все в порядке. С их стороны много подсказок и наставлений.

— А кто-нибудь ставит музыку в раздевалке?

— Нет, у нас был неудачный опыт. На матч с «Рубином» Влашич привез колонку, включил музыку, потом мы 1:2 проиграли и решили больше никогда колонку в раздевалке не ставить. Несчастье принесла она. Что касается музыки, то Федя Чалов пел в ванной после своего хет-трика в прошлом матче. (Смеется.)

— Кто в ЦСКА самый веселый?

— Вася Березуцкий. У него постоянно шутки смешные, рассказывает истории из своей карьеры. А из игроков — Дзагоев и Набабкин.

— Можете вспомнить какую-нибудь историю от Березуцкого?

— Такое нельзя рассказывать. (Смеется.)

— Как вам работается с ним?

— Хорошо. Он мне очень много подсказывает по питанию и тренировкам. В игровом плане рассказывает про тактические действия защитников, перестроения.

— Как вы восстанавливались после перелома носа?

— У меня это уже третий или четвертый перелом. Дважды на поле и разок упал в детстве. Сейчас все прошло довольно хорошо. Первые дни не мог спать, было тяжело, а сейчас уже полноценно восстановился.

— Какие планы на отпуск?

— Особых планов нет, хочу с родными повидаться.

— На что потратили свою первую зарплату?

— Первая была в ноябре прошлого года, часть отдал родителям, а себе купил приставку и мультиварку.

— В приставку часто играете?

— Нет, уже практически забросил.

— Вам всего 18 лет, часто выходите на поле в РПЛ в составе топ-клуба. Какая у вас цель?

— Перебраться в Европу. Для этого надо работать и прибавлять в футбольных качествах. У меня контракт с ЦСКА до 2025 года, все это время хотел бы провести здесь.

— В клубе не обсуждали, что могут отдать вас в аренду в другой клуб?