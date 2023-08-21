Как же мы недооценивали «Зенит», но на что рассчитывал «Спартак»?! Абаскаль запутал сам себя

Леонид Волотко — о главном матче лета, в котором чемпион уверенно победил в гостях красно-белых (3:1).

Все-таки «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы в идеальный момент, когда «Зенит» перестали воспринимать непобедимым гегемоном, сам себе не придумал столько проблем. Казалось бы: у Питера худший старт за много лет, деньги за Малкома до сих пор не потрачены, а домашняя победа над «Факелом» забрала кучу эмоций и сил. Но вместо того чтобы воспользоваться ситуацией и нокаутировать оппонента (не обязательно в первом раунде), красно-белые загнали себя в максимально тяжелое положение, из которого так и не нашли выход.

Понятно, что возвращение к схеме с ромбом, ставка на агрессивное начало и очень неожиданный состав (без Литвинова, Зобнина и Бонгонды) — попытка шокировать Сергея Семака. И сюрприз, возможно, сработал бы. Но по факту Гильермо Абаскаль запутал сам себя и сделал только хуже.

Да, ставка на стартовый прессинг дала «Спартаку» территорию, контроль и визуальное преимущество, но отняла прилично сил, а главное — вскрыла системную проблему. Впереди вообще ничего не получалось: Соболев, Промес и Медина поначалу оказались просто отрезаны от игры, Мозес быстро травмировался, а Игнатов моментально сел на карточку и исключил себя из единоборств.

Еще и привозы сзади никуда не делись. Уже по стартовым встречам сезона стало очевидно: москвичи гарантированно пропустят, а результат зависит от того, как много они забьют.

Не то чтобы это уникальная и нерабочая тактика для РПЛ, но если атака перестает работать, нужно быть готовым терпеть, перестраиваться по ходу игры и надеяться, что тебя не накажут за эксперименты. Но «Зенит» образцово воспользовался ситуацией: при всех проблемах и перестановках в составе (Семак тоже прилично удивил выбором стартовой обоймы) команда сохранила систему и четко понимала, что делать на поле. Переждать давление на первых минутах? Нет проблем. Постепенно перейти на чужую половину и уколоть соперника стандартами? Сейчас сделаем. Не упустить редкие шансы и наказать за ошибки в обороне? Засекайте время.

Гости простили хозяев, когда Сергеев зарядил в перекладину, а Мантуан не попал в пустые ворота (Джикия в этот момент зачем-то выключился из борьбы и сигнализировал об офсайде, которого не было), но тут же стало понятно: в следующий раз это закончится голом. Так и произошло: «Спартак» запаниковал, выкатил мяч в опорную зону (она проседает в каждом матче) и пропустил выстрел Вендела, который закончился рикошетом от Джикии. Только не говорите, что все совпадения случайны, а имена героев вымышленны.

Четыре замены Абаскаля к 65-й минуте (одна из них — вынужденная) стали признанием собственных ошибок и попыткой экстренно вернуть козыри, которые стабильно давали результат: например, Зобнин добавил объема на обеих половинах поля, а Бонгонда заметно ускорил игру впереди. Сразу после перерыва, когда «Зенит» снова отошел назад и действовал по результату, казалось, что все работает. Ровно до того момента, как питерцы повторили сюжет первого тайма: отбились, выбежали в контратаку и показали, что Венделу нет равных, когда он в идеальной форме. Бразилец пропустил все сборы, в рекордные сроки интегрировался в состав и сделал два гола в важнейшем матче.

Попытка «Спартака» вернуться с 0:2 вызывает уважение, но, согласитесь, было бы странно, если бы и этого не случилось. Проблема в том, что играть в таком режиме нужно не 13 минут, которые разделили гол Соболева и третий мяч Кассьерры, а весь матч.

«Зенит» может страдать из-за отсутствия Малкома и Кузяева, терять очки на старте и идти непривычно низко в таблице. Но этим нужно пользоваться, а не придумывать себе проблемы и перестраиваться на ходу.

Команда Семака роскошно справляется с кризисом и здорово выглядит под давлением. А еще наказывает за ошибки — гораздо лучше «Спартака».