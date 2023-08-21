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«Зениту» проиграл Абаскаль. Выбор состава на такой матч невозможно объяснить

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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20 августа. «Спартак» — «Зенит» — 1:3. Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим Алланазаров — о провале «Спартака».

Мнение

«Спартак» ужасно провел главный матч лета, а в первом тайме был особенно плох. Выбор стартового состава на игру — чистое помутнение рассудка у тренерского штаба, иначе это объяснить сложно.

Я вообще перестаю понимать, что делает Гильермо Абаскаль. Судите сами: Дуарте хорош на старте сезона, но его убирают в запас. Хлусевич выдает лучший отрезок в карьере, но приезжает непонятный Рябчук — и Данил тут же садится на скамейку. На его месте я был бы максимально разбит.

20&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Мы зря сомневались: «Зенит» так же силен, как раньше. «Спартак» снова ему проиграл

Но идем дальше: зачем в важнейшей игре убирать из старта Зобнина и Бонгонду? В чем был сакральный смысл? Мозес пока не показал ничего выдающегося, а Мартинс вообще игрок с достаточно своеобразными игровыми скилами. Зато Игнатов, которого Абаскаль удачно использовал в роли джокера, вышел с первых минут и «привез» перед первым голом «Зенита». А в перерыве заменился, хотя уже в тот момент перестановки Гильермо выглядели как признание собственных ошибок.

Если честно, с ужасом жду приезда Бабича. Есть ощущение, что тренер в очередной раз сразу же отправит новичка в основу. Оставляйте пару Джикия — Дуарте! Пусть наигрываются они, все остальные ненамного сильнее.

Про нападающего мне даже страшно рассуждать. Если Соболев выпадет из игры, кто его заменит в атаке?

Напоследок — вывод для тех, кто уже похоронил «Зенит». Для меня было сразу очевидно: если вернется Вендел, первое место команда Семака никому не отдаст. Бразилец даже не готовился к сезону, но это не мешает ему делать разницу в важнейших матчах нашего чемпионата.

Зато на «Спартак» медали нацепили после нескольких побед над аутсайдерами. Молодцы! Теперь наслаждайтесь мемами и шутками.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Гильермо Абаскаль. План Абаскаля на «Зенит» провалился. Эксперимент с ромбом не сработал, в обороне у «Спартака» по-прежнему катастрофа

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2
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3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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Сочи – Ростов
 4 : 0
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Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
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