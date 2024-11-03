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Николич и Сухой провалили дерби. «Спартак» выключил ЦСКА и в драке, и в тактике

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с тремя красными карточками
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Арбитр Алексей Сухой успокаивает игроков ЦСКА и «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак

Три удаления, два гола и рубка на каждом квадратном метре газона, достойная основного карда UFC, — глядя стартовые 20 минут дерби, было невозможно представить, что усыпляющая игра трансформируется в ярчайшее шоу.

В котором, правда, почти не будет футбола.

Удивительно, но у «Спартака» уже при втором тренере работает схема: как только в штабе отказываются от экспериментов, на поле сразу все получается. Так было при Гильермо Абаскале (хотя в последние месяцы уже и это не помогало). Теперь аналогичный опыт пережил Станкович: намудрил с Шамаром и Абеной в старте (а заодно и со схемой с двумя нападающими), но откатился к заводским настройкам в Нижнем Новгороде и забрал победу. А теперь вчистую выиграл дерби.

В первую очередь потому, что просто не стал мудрить.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть

А вот с каким планом и настроем вышел ЦСКА? Зацементировать центр поля — это понятно. Максимально надежно сыграть сзади — тоже очевидно. Но что впереди? В первом тайме никто, кроме Файзуллаева и Облякова, в ту сторону даже не смотрел — включая Гуарирапу, непонятно каким образом оказавшегося в старте на важнейшую и крайне трудную игру.

До перерыва ЦСКА страдал, пытаясь затащить в этот футбол соперника. Почти получилось — и в этом моменте нужно сказать спасибо Тео Бонгонде, который в одиночку вскрыл потенциально скучнейшее дерби. Их противостояние с Мойзесом — украшение стартовых 45 минут. И когда казалось, что бразилец его вчистую уничтожает (грязно, но успешно выводит на эмоции и останавливает унизительным толчком плечо в плечо), Тео все перевернул за четыре секунды.

Это ускорение мимо бразильца, смещение в центр, удар — все исполнено идеально. Дуэль уже выиграна, счет открыт, а соперник обязан раскрываться.

Шок, что в перерыве Николич не использовал ни одной замены. ЦСКА нужно было экстренно лезть вперед, но его состав на это был абсолютно не запрограммирован. Что мы увидели сразу после перерыва — план Б в исполнении ЦСКА? Атаки на ворота Максименко? Смену вектора игры? Нет, «Спартак», которого устраивал результат, лез вперед и приближался ко второму голу.

А когда Марко наконец-то приготовил тройную замену, на поле полыхнуло.

Почему это не стало огромным сюрпризом? Во-первых, речь про самое огненное противостояние РПЛ, где такой выхлоп эмоций — классика. Во-вторых, судейство Алексея Сухого идеально располагало к фолам, сломанным щиткам и крови на зубах. Можно сколько угодно повышать планку допустимых стыков и давать командам бороться, минимизируя паузы. Но как только это переходит в игнор очевидных нарушений, начинаются проблемы.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Хесуса Медины в&nbsp;ворота ЦСКА. Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости

Можно ли было избежать массовой драки с двумя удалениями? Конечно. Ничего бы не началось, зафиксируй Сухой нарушение Кисляка. Но игра продолжилась, никого не наказали, а Виллиан Роша в очередной раз подставил одноклубников. Понятно, что сложно контролировать эмоции в дерби, особенно когда у твоей команды ничего не получается. Но грязно фолить в эпоху ВАР, тут же ввязываться в потасовку и прямо перед арбитром бить оппонента (пусть он и хватает за лицо) кулаком по голове — полное безумие и непонимание последствий. С которыми Роша, кстати, отлично знаком.

Самое забавное, что благодаря этому хаосу ЦСКА получил лучший шанс на спасение. Игра 10 на 10 — идеальные условия, в которых от стартовых задач ничего не остается, обе команды вынуждены перестраиваться, а футбол упрощается до предела. Но даже в таких реалиях ЦСКА лишь отдалился от цели. Вторая красная Облякову зафиксировала, что команда Николича просто не готова к такому сопротивлению — ни по игровым качествам, ни эмоционально.

Игрок ЦСКА Иван Обляков получает красную карточку в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, в концовке «Спартак» вынужденно отошел назад и попал под минимальный навал. Но то, как легко он из-под него выбрался и нокаутировал оппонента (Медина и Пруцев, браво за контратаку!), тоже показатель — лучшей подготовки, понимания, для чего игроки вышли на поле, и, наконец, класса на текущий момент.

В этом дерби было мало футбола и много эмоций и борьбы. Но во всех аспектах «Спартак» оказался сильнее.

«Спартак», который всего два тура назад разносили за несыгранный состав, нулевое взаимопонимание и решения Станковича.

«В дерби Деян хотел видеть на поле воинов», — признался после финального свистка Тео Бонгонда.

А чего хотел увидеть Николич? И, главное, во что пыталась играть его команда?

Кажется, этого не понял никто.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой
Виллиан Роша
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
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 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Краснодар

 7
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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