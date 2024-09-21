Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» проиграет «Динамо», а «Зенит» разгромит «Факел». Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Дьяков и Мигицко дали прогнозы на матчи 9-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Срджан Бабич («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Конкурс прогнозистов продолжают бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и актер Сергей Мигицко.

«Акрон» — «Краснодар»

Виталий Дьяков — 1:1. «Акрон» непростой соперник для всех команд в РПЛ. Несмотря на хорошую форму «Краснодара», поставлю на ничью.

Сергей Мигицко — 1:1. «Акрон» одержал разгромную победу над «Химками», команда хорошо играет. «Краснодар» идет на втором месте, очень мало пропускает и ни разу не проиграл в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Краснодар

«Зенит» — «Факел»

Виталий Дьяков — 4:0. «Зенит» явный фаворит. У него сильнейший состав, поэтому ставлю на разгром.

Сергей Мигицко — 3:0. Главный вопрос, сколько забьет «Зенит» в этом матче.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

«Рубин» — ЦСКА

Виталий Дьяков — 1:1. «Рубин» — цепкая и крепкая команда. Не верю, что ЦСКА с хорошим тренером Николичем одержит победу.

Сергей Мигицко — 0:1. У ЦСКА качественный футбол, он хорошо играет с командами, которые ниже его в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

«Химки» — «Оренбург»

Виталий Дьяков — 1:2. Матч за шесть очков, очень важный для тех и других. Поставлю на победу опытного и сыгранного «Оренбурга».

Сергей Мигицко — 1:0. Обе команды проиграли в своих последних матчах в РПЛ. Встречаются равные соперники, но поставлю на победу «Химок».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 14:15. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

«Спартак» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:2. Непредсказуемый матч. Нас точно ждет результативная игра, поставлю на победу «Динамо».

Сергей Мигицко — 1:0. Мне нравится сегодняшнее «Динамо», очень интересная команда. Но поставлю на «Спартак», который долгое время идет без поражений.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

«Ростов» — «Динамо» Мх

Виталий Дьяков — 2:0. «Ростов» — фаворит встречи. Считаю, что он должен спокойно и уверенно обыгрывать «Динамо».

Сергей Мигицко — 2:0. После поражения от «Краснодара» Валерий Карпин проведет серьезный анализ. Поставлю на сухую победу ростовчан.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо Мх

«Пари НН» — «Локомотив»

Виталий Дьяков — 1:2. У «Локомотива» молодая и классная команда, но «Пари НН» будет до последнего бороться за очки.

Сергей Мигицко — 0:2. У «Локомотива» хорошая и молодая группа атаки, благодаря чему он много забивает. Он и победит.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Локомотив

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Виталий Дьяков — 1:0. Пришел новый тренер, результаты команды при Ташуеве должны улучшиться. Поставлю на победу хозяев.

Сергей Мигицко — 1:0. «Крылья» хорошо играют. Но «Ахмату» очень нужны очки, он находится на последнем месте. Нужно спасать ситуацию.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Популярное видео
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
«Акрон» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Рубин» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Зенит» — «Факел». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Тимощук: «Семаку будет полегче ротировать состав с тремя высокорослыми нападающими»
«Рубин» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Зенит» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости