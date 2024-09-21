«Спартак» проиграет «Динамо», а «Зенит» разгромит «Факел». Прогнозы на 9-й тур РПЛ
«Акрон» — «Краснодар»
Виталий Дьяков — 1:1. «Акрон» непростой соперник для всех команд в РПЛ. Несмотря на хорошую форму «Краснодара», поставлю на ничью.
Сергей Мигицко — 1:1. «Акрон» одержал разгромную победу над «Химками», команда хорошо играет. «Краснодар» идет на втором месте, очень мало пропускает и ни разу не проиграл в РПЛ.
«Зенит» — «Факел»
Виталий Дьяков — 4:0. «Зенит» явный фаворит. У него сильнейший состав, поэтому ставлю на разгром.
Сергей Мигицко — 3:0. Главный вопрос, сколько забьет «Зенит» в этом матче.
«Рубин» — ЦСКА
Виталий Дьяков — 1:1. «Рубин» — цепкая и крепкая команда. Не верю, что ЦСКА с хорошим тренером Николичем одержит победу.
Сергей Мигицко — 0:1. У ЦСКА качественный футбол, он хорошо играет с командами, которые ниже его в турнирной таблице.
«Химки» — «Оренбург»
Виталий Дьяков — 1:2. Матч за шесть очков, очень важный для тех и других. Поставлю на победу опытного и сыгранного «Оренбурга».
Сергей Мигицко — 1:0. Обе команды проиграли в своих последних матчах в РПЛ. Встречаются равные соперники, но поставлю на победу «Химок».
«Спартак» — «Динамо»
Виталий Дьяков — 1:2. Непредсказуемый матч. Нас точно ждет результативная игра, поставлю на победу «Динамо».
Сергей Мигицко — 1:0. Мне нравится сегодняшнее «Динамо», очень интересная команда. Но поставлю на «Спартак», который долгое время идет без поражений.
«Ростов» — «Динамо» Мх
Виталий Дьяков — 2:0. «Ростов» — фаворит встречи. Считаю, что он должен спокойно и уверенно обыгрывать «Динамо».
Сергей Мигицко — 2:0. После поражения от «Краснодара» Валерий Карпин проведет серьезный анализ. Поставлю на сухую победу ростовчан.
«Пари НН» — «Локомотив»
Виталий Дьяков — 1:2. У «Локомотива» молодая и классная команда, но «Пари НН» будет до последнего бороться за очки.
Сергей Мигицко — 0:2. У «Локомотива» хорошая и молодая группа атаки, благодаря чему он много забивает. Он и победит.
«Ахмат» — «Крылья Советов»
Виталий Дьяков — 1:0. Пришел новый тренер, результаты команды при Ташуеве должны улучшиться. Поставлю на победу хозяев.
Сергей Мигицко — 1:0. «Крылья» хорошо играют. Но «Ахмату» очень нужны очки, он находится на последнем месте. Нужно спасать ситуацию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1