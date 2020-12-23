Выделяем главное из интервью Евгения Гинера «СЭ».

Знаете, почему стоит относиться к ЦСКА с симпатией? Потому, что армейский клуб живет по принципу: «молчим, но делаем». Нет громких слов о борьбе за чемпионство из серии «вернулись править», зато есть стабильные результаты в премьер-лиге. Нет громкой кампании под еврокубки в стиле «поднять паруса», поэтому и провал воспринимается иначе — без иронии или злости.

Красно-синим всегда удается решать свои проблемы. Недавний пример — победа над «Ростовом» в заключительном туре перед зимней паузой. Будто бы и не было слухов об отставке Виктора Гончаренко. И вот уже второе место в таблице, а до лидирующего «Зенита» — всего четыре очка.

Почему так происходит? Одних сотрясают скандалы: к примеру, «Спартак» и контракт Доменико Тедеско, «Локомотив» и призывы уволить Василия Кикнадзе. А ЦСКА остается исключительно в футбольной плоскости. Ответ — в том числе в интервью президента армейцев Евгения Гинера «СЭ».

Во-первых, у руководства красно-синих есть терпение. Возьмем хотя бы вот эту цитату:

— Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Если бы одна команда только выигрывала, а все остальные проигрывали, футбол потерял бы интерес. Проигрывает «Реал», проигрывает «Манчестер Сити» и другие. И никто не обсуждает после неудачи мадридской команды, уволят ли Зидана. Они говорят, что в данном матче было неправильно, что не так сделали тренер или футболисты.

Да, у ЦСКА есть проблемы. Тактические — выход из-под прессинга и реализация в Лиге Европы. И психологические — потеря концентрации на последних минутах в чемпионате России. Однако команда действительно живая. Эта жизнь — везде. В ударах Чалова, в последнем туре все же завершившихся тройным успехом. В передачах под удар Влашича — ни один игрок в РПЛ не может так хитро отдать пас. И даже в дриблинге Эджуке — не беда, что у него заканчивается поле! Пока — простительно.

Кстати, об Эджуке. Вот еще одна показательная цитата:

— Выводы можно будет сделать после окончания сезона. Думаю, любой новый игрок у нас проходит сначала подготовку на сборах, где вливается, понимает технико-тактические требования команды и тренеров. А так, они приехали и сразу можно сделать вывод, хорош ли Эджуке или Гайч? У нас сломался Фукс, значит стоит назвать его ошибочным приобретением? Мне кажется, нельзя так делать выводы.

Это слова Гинера о летней трансферной кампании армейцев, которую принято считать неудачной. Действительно, сразу заиграл лишь Зайнутдинов. Эджуке — адаптируется, но быстро. Гайч — адаптируется, но медленно. Фукс — сломался.

Президент ЦСКА намекает: оценивайте новичков по итогам сезона, ведь у них впереди — длительные зимние сборы. Можно согласиться. Ведь результат есть и со старой обоймой игроков.

Во-вторых, терпение порождает доверие. Вот высказывание, касающееся будущего главного тренера:

— Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра — я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Отработает ли Гончаренко этот чемпионат до конца? Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов.

Очевидно, отработает. Может, на фоне новых слухов об отставке и возможных сменщиках. Или благодарственных баннеров фанатов, как это было на гостевом секторе в Ростове. Простили летний отъезд в Белоруссию — простят и сейчас. Тем более, что после той встряски команда ожила и все же пробилась в Лигу Европы. Гончаренко просто дают время.

— Мое субъективное мнение, что эти два года — новая эпоха. За год-два команда не строится. Мы же поменяли всех, остались только три человека. На это все равно нужно время. Человек в школе учится 10 лет, потом в институте 5 лет. Мы же не говорим: «Зачем 10? Да пару лет поучится и все узнает». Здесь то же самое, требуется определенный срок, — сказал Гинер.

Теперь сравните с прошлым годом «Спартака». Летом красно-белые масштабно закупились: Ларссон, Понсе, Тил, Крал. Цели были поставлены самые высокие. А затем полетели головы: здесь и отставка Олега Кононова, и увольнение Томаса Цорна.

ЦСКА — не такой нетерпеливый клуб. Поэтому он и более успешен на дистанции.

В-третьих, армейцы — это публичная защита своих. С одной стороны, слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о «пьющем чай» Чалове. С другой — ответное заявление на сайте красно-синих, содержавшее слово «физрук».

Да, пока этот сезон для Чалова вряд ли можно назвать успешным. Реализация — так себе, исключая матч с «Ростовом» и хет-трик. Психологическое состояние, вероятно, тоже. Отсюда — видимое стремление быстрее расстаться с мячом и ассистировать.

Однако и президент ЦСКА своего игрока защищает:

— Считаю, что руководитель — не важно, клуба, сборной или еще чего-то — не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет... Зачем это? Тем более, по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов, прежде всего, унизил сам себя. Он был прекрасным спортсменом, вратарем сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков?

Черчесов хотел встряхнуть футболистов. Но Гинер явно считает иначе: такие слова от главного тренера сборной способны усугубить моральное состояние Чалова. А кто же будет забивать? Гайч, который пока не нашел взаимопонимания с партнерами? Ролевой Шкурин? Или Сигурдссон, у которого не все хорошо с моментами?

Вот и идет критика, хоть это и рискованно: как бы не испортились отношения клуб — сборная.

Все интервью Гинера можно описать одним словом — прагматизм. Это и есть долгосрочная стратегия ЦСКА. Пока одним остаются скандалы, другие терпят и работают. Поэтому и могут рассчитывать на чемпионство.