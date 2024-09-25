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Сегодня, 09:00

Сенников и Uma2rman — хедлайнеры Фестиваля болельщиков перед дерби «Локомотива» и «Спартака»

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Uma2rman.
Фото Официальный сайт Uma2rman
Дмитрий Сенников.
Фото Getty Images
Дмитрий Сенников и Джилберто Силва.
Фото Getty Images
Uma2rman.
Фото Официальный сайт Uma2rman
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Посетителей ждут 12 спортивных активностей матчдэя.

28 сентября на «РЖД Арене» пройдет матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Перед игрой состоится Фестиваль болельщиков, где звездный игрок Дмитрий Сенников примет участие в кулинарном батле и проведет автограф-сессию. Музыкальным хедлайнером события станет группа Uma2rman. Событие пройдет при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Судьей кулинарного батла выступит Илья Захаров, бренд-шеф и ведущий шоу «Черный список» на телеканале «Пятница». Под его руководством бывший защитник и двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников проверит свои навыки приготовления блюда, рецепт которого раскроют участнику только перед началом соревнования, и угостит им посетителей фестиваля.

Дмитрий Сенников.
Фото Getty Images

«Благодаря Фестивалю болельщиков футбол в Москве выходит за пределы стадионов, а предматчевые конкурсы и развлечения становятся доступны еще большему количеству людей. Такие праздники, где можно не только насладиться игрой, но и отлично провести время до нее, показывают всю атмосферу этого вида спорта. Меня с «Локомотивом» объединяет классная история побед. Буду рад продолжить ее и поддержать клуб даже вне поля. С радостью угощу всех болельщиков своим блюдом!» — поделился звездный ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников.

Батл стартует в 14.25 по московскому времени на площадке напротив выхода из метро «Черкизовская». В том же месте болельщики перед матчем смогут получить автограф Дмитрия Сенникова. Встреча с экс-защитником «Локомотива» пройдет с 14.55 до 15.25 мск.

Дмитрий Сенников и Джилберто Силва.
Фото Getty Images

Также для посетителей фестиваля пройдет концерт с участием известных артистов. Хедлайнером станет группа Uma2rman. Вместе с ней на сцену выйдет звездный коллектив 90-х Татьяна Иванова и группа «Комбинация». Выступления пройдут на площади перед «РЖД Ареной» с 14.50 до 16.00 мск.

На площади у метро «Черкизовская» чемпион мира по битбоксу Вахтанг проведет мастер-класс для посетителей Фестиваля болельщиков. Все желающие смогут освоить азы этого вида искусства.

Uma2rman.
Фото Официальный сайт Uma2rman

На протяжении всего мероприятия — с 13.00 до 16.30 на площадке у метро «Черкизовская» и с 14.30 до 16.30 перед «РЖД Ареной» — будет работать зона со спортивными развлечениями. Взрослые и дети смогут посетить гастрофестиваль, сыграть в футбол роботов, мегакикер, аэрофутбол, класк, текбол, а также испытать ощущения профессиональных игроков во время матча на полном стадионе с помощью виртуальной реальности. Всего будут доступны 12 видов активностей.

Официальный спонсор фестиваля — Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Реклама. Рекламодатель АНО «Спортивные События» (ИНН: 9717086174) 
ERID: 2VfnxxRuLmW

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
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Динамо Мх – Динамо
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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