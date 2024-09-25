Сенников и Uma2rman — хедлайнеры Фестиваля болельщиков перед дерби «Локомотива» и «Спартака»
28 сентября на «РЖД Арене» пройдет матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Перед игрой состоится Фестиваль болельщиков, где звездный игрок Дмитрий Сенников примет участие в кулинарном батле и проведет автограф-сессию. Музыкальным хедлайнером события станет группа Uma2rman. Событие пройдет при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Судьей кулинарного батла выступит Илья Захаров, бренд-шеф и ведущий шоу «Черный список» на телеканале «Пятница». Под его руководством бывший защитник и двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников проверит свои навыки приготовления блюда, рецепт которого раскроют участнику только перед началом соревнования, и угостит им посетителей фестиваля.
«Благодаря Фестивалю болельщиков футбол в Москве выходит за пределы стадионов, а предматчевые конкурсы и развлечения становятся доступны еще большему количеству людей. Такие праздники, где можно не только насладиться игрой, но и отлично провести время до нее, показывают всю атмосферу этого вида спорта. Меня с «Локомотивом» объединяет классная история побед. Буду рад продолжить ее и поддержать клуб даже вне поля. С радостью угощу всех болельщиков своим блюдом!» — поделился звездный ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников.
Батл стартует в 14.25 по московскому времени на площадке напротив выхода из метро «Черкизовская». В том же месте болельщики перед матчем смогут получить автограф Дмитрия Сенникова. Встреча с экс-защитником «Локомотива» пройдет с 14.55 до 15.25 мск.
Также для посетителей фестиваля пройдет концерт с участием известных артистов. Хедлайнером станет группа Uma2rman. Вместе с ней на сцену выйдет звездный коллектив 90-х Татьяна Иванова и группа «Комбинация». Выступления пройдут на площади перед «РЖД Ареной» с 14.50 до 16.00 мск.
На площади у метро «Черкизовская» чемпион мира по битбоксу Вахтанг проведет мастер-класс для посетителей Фестиваля болельщиков. Все желающие смогут освоить азы этого вида искусства.
На протяжении всего мероприятия — с 13.00 до 16.30 на площадке у метро «Черкизовская» и с 14.30 до 16.30 перед «РЖД Ареной» — будет работать зона со спортивными развлечениями. Взрослые и дети смогут посетить гастрофестиваль, сыграть в футбол роботов, мегакикер, аэрофутбол, класк, текбол, а также испытать ощущения профессиональных игроков во время матча на полном стадионе с помощью виртуальной реальности. Всего будут доступны 12 видов активностей.
Официальный спонсор фестиваля — Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1