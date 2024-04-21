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Москва набирает всего очко с проваливающими весну «Рубином» и «Ахматом». Внизу таблицы все намного интереснее, чем наверху

Рабинер подвел итоги матча ЦСКА — «Ахмат»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владимир Федотов и Михаил Галактионов
Владимир Федотов и Михаил Галактионов.
Фото «СЭ»
Игорь Рабинер — о субботних матчах РПЛ.

Стопроцентные красные карточки Виллиану Роше и Игорю Дивееву, сверхлимитная желтая Аббосбеку Файзуллаеву — и три ключевых игрока армейцев в следующий четверг пропускают дерби ЦСКА со «Спартаком». Домашний матч с «Ахматом», который казался для армейцев беспроблемным, обернулся такими последствиями, а затем еще и поражением.

Защитник &laquo;Ахмата&raquo; Андрей Семенов и&nbsp;полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»

При этом, зная сегодняшний «Спартак», уверен в одном — в том, что ни в чем не уверен. Там нет и не может быть никакой логики. Но ЦСКА от этого не легче.

Красно-синие, проиграв «Ахмату», если говорить о визуальном впечатлении, поплатились за выход на игру на расслабоне. Победа дома над командой, в предыдущем туре получившей 1:7 от «Балтики», казалось, подразумевается автоматически.

Ну и вот. Даже пенальти за игру рукой, с которого ЦСКА открыл счет, не помог — «Ахмат» начал матч с красивого удара Лечи Садулаева «ножницами» (этот парень, лишь недавно вернувшийся после травмы «крестов», и красную на Роше заработал, и вообще символизировал настрой команды из Чечни), а в ответ на пропущенный мяч забил два хороших гола и выскочил из зоны прямого вылета.

Магомеда Адиева, достойного человека и толкового тренера, едва не совершившего чудо со сборной Казахстана, — с первой победой в РПЛ! Одержанной в матче, который, как изначально казалось, меньше всего к тому располагал. У армейцев, отыгравшихся с 1:3 у «Локо», напомню, весной до сих пор в чемпионате не было поражений. А у «Ахмата» только что случились 1:7.

Судья Рафаэль Шафеев удаляет Игоря Дивеева.

Не считаю, что нужно делать акцент на появлении в воротах ЦСКА Владислава Торопа, а не Игоря Акинфеева. У всей хозяйской команды просто был плохой день, и даже за 1:0 она не смогла зацепиться.

Хотя второй гол — да, скорее повод для размышления для молодого вратаря, после полупрострела-полуудара Бериши на секунду переключившего внимание на подпрыгнувшего Тимофеева — это и позволило состояться победному мячу косовара. Прыгать в подкате рядом с Федотовым, в отличие от Абаскаля и Ярошика, он, замечу, не стал.

«Локомотив» тем временем провел средний и закономерно ничейный матч в Казани, которая перед этим туром занимала предпоследнее место по очкам, опережая только... «Ахмат». «Локо» в этом сезоне — как «Спартак»: состав вроде хороший, а стабильности — ноль. И впечатление, что совокупный потенциал состава намного выше того, что показывает команда.

Ольга Смородская после матча с ЦСКА произнесла о Михаиле Галактионове слово, которое, по-моему, меньше всего соответствует реально происходящему, — «недорабатывает». Вот умеет Ольга Юрьевна сформулировать с точностью до наоборот! «Недорабатывает» — значит мало работает. Мне же Михаил Михайлович представляется как раз работягой, вот только совершенно неуверенным в себе и в том, что он делает. И эти сомнения, как всегда и бывает, передаются игрокам. В результате чего очень талантливая команда сверкает только немногочисленными фрагментами.

Наир Тикнизян (слева) в&nbsp;борьбе с&nbsp;Рустамжоном Ашурматовым в&nbsp;матче &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (1:1). «Рубин» выстоял после странного удаления. «Локо» буксует: в 8 матчах весной — всего одна победа

Кто бы мог подумать, что участники матча «Ахмат» — «Балтика» в следующем туре наберут шесть очков, а «Локомотив» — ЦСКА — одно?

Но вот такая она, РПЛ, и если уж мало класса, то хоть эта непредсказуемость — к лучшему.

Наконец, еще одно наблюдение: то огненное, что происходит внизу таблицы, сейчас гораздо интереснее того вялого, что на ее верху.

Бернард Бериша
Игорь Акинфеев
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
4
19
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ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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