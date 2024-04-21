Москва набирает всего очко с проваливающими весну «Рубином» и «Ахматом». Внизу таблицы все намного интереснее, чем наверху
Стопроцентные красные карточки Виллиану Роше и Игорю Дивееву, сверхлимитная желтая Аббосбеку Файзуллаеву — и три ключевых игрока армейцев в следующий четверг пропускают дерби ЦСКА со «Спартаком». Домашний матч с «Ахматом», который казался для армейцев беспроблемным, обернулся такими последствиями, а затем еще и поражением.
При этом, зная сегодняшний «Спартак», уверен в одном — в том, что ни в чем не уверен. Там нет и не может быть никакой логики. Но ЦСКА от этого не легче.
Красно-синие, проиграв «Ахмату», если говорить о визуальном впечатлении, поплатились за выход на игру на расслабоне. Победа дома над командой, в предыдущем туре получившей 1:7 от «Балтики», казалось, подразумевается автоматически.
Ну и вот. Даже пенальти за игру рукой, с которого ЦСКА открыл счет, не помог — «Ахмат» начал матч с красивого удара Лечи Садулаева «ножницами» (этот парень, лишь недавно вернувшийся после травмы «крестов», и красную на Роше заработал, и вообще символизировал настрой команды из Чечни), а в ответ на пропущенный мяч забил два хороших гола и выскочил из зоны прямого вылета.
Магомеда Адиева, достойного человека и толкового тренера, едва не совершившего чудо со сборной Казахстана, — с первой победой в РПЛ! Одержанной в матче, который, как изначально казалось, меньше всего к тому располагал. У армейцев, отыгравшихся с 1:3 у «Локо», напомню, весной до сих пор в чемпионате не было поражений. А у «Ахмата» только что случились 1:7.
Не считаю, что нужно делать акцент на появлении в воротах ЦСКА Владислава Торопа, а не Игоря Акинфеева. У всей хозяйской команды просто был плохой день, и даже за 1:0 она не смогла зацепиться.
Хотя второй гол — да, скорее повод для размышления для молодого вратаря, после полупрострела-полуудара Бериши на секунду переключившего внимание на подпрыгнувшего Тимофеева — это и позволило состояться победному мячу косовара. Прыгать в подкате рядом с Федотовым, в отличие от Абаскаля и Ярошика, он, замечу, не стал.
«Локомотив» тем временем провел средний и закономерно ничейный матч в Казани, которая перед этим туром занимала предпоследнее место по очкам, опережая только... «Ахмат». «Локо» в этом сезоне — как «Спартак»: состав вроде хороший, а стабильности — ноль. И впечатление, что совокупный потенциал состава намного выше того, что показывает команда.
Ольга Смородская после матча с ЦСКА произнесла о Михаиле Галактионове слово, которое, по-моему, меньше всего соответствует реально происходящему, — «недорабатывает». Вот умеет Ольга Юрьевна сформулировать с точностью до наоборот! «Недорабатывает» — значит мало работает. Мне же Михаил Михайлович представляется как раз работягой, вот только совершенно неуверенным в себе и в том, что он делает. И эти сомнения, как всегда и бывает, передаются игрокам. В результате чего очень талантливая команда сверкает только немногочисленными фрагментами.
Кто бы мог подумать, что участники матча «Ахмат» — «Балтика» в следующем туре наберут шесть очков, а «Локомотив» — ЦСКА — одно?
Но вот такая она, РПЛ, и если уж мало класса, то хоть эта непредсказуемость — к лучшему.
Наконец, еще одно наблюдение: то огненное, что происходит внизу таблицы, сейчас гораздо интереснее того вялого, что на ее верху.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2