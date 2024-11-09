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«Спартак» обыграет «Акрон», а «Зенит» разгромит «Ахмат». Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Гришин и Кожевников сделали прогнозы на матчи 15-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» Маркиньос и Шамар Николсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист ЦСКА Александр Гришин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

«Локомотив» — «Факел»

Александр Гришин — 2:0. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, плюс он играет дома.

Александр Кожевников — 3:1. «Локомотив» показывает отличный футбол, особенно в атаке.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

«Динамо» Мх — «Оренбург»

Александр Гришин — 1:0. Очень важный матч, команды борются за выживание. «Оренбург» хоть и поменял тренера, но пока не нашел свою игру.

Александр Кожевников — 0:0. Очень важный матч за выживание. Поражение будет болезненным для всех.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Оренбург

«Ростов» — «Химки»

Александр Гришин — 1:0. У «Ростова» неудачная серия, которую нужно прекращать. Первый круг хочется завершить на позитивной ноте, он сделает для этого все возможное.

Александр Кожевников — 2:0. Думаю, что в матче с «Химками» ростовчане прервут серию неудач в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

«Динамо» — «Пари НН»

Александр Гришин — 2:0. «Динамо» хорошо играет в атаке, много забивает. А вот «Пари НН» будет действовать от обороны.

Александр Кожевников — 3:2. Жду много голов в этой встрече и итоговой победы «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари Нижний Новгород

«Крылья Советов» — ЦСКА

Александр Гришин — 1:1. Будет тяжелый матч. «Крыльям» нужно вылезать из подвала таблицы, а ЦСКА не очень хорошо провел четыре последние игры.

Александр Кожевников — 0:1. У «Крыльев» сейчас очень серьезные проблемы, хотя и у ЦСКА они тоже есть. Думаю, армейцы забьют один гол.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

«Спартак» — «Акрон»

Александр Гришин — 2:0. Дзюба не сможет забить своей бывшей команде.

Александр Кожевников — 2:0. После победы в дерби «Спартак» должен продолжить свою серию побед в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

«Ахмат» — «Зенит»

Александр Гришин — 0:2. У футболистов «Зенита» выше уровень мастерства. А «Ахмат» испытывает проблемы с игрой.

Александр Кожевников — 0:3. «Зенит» выступает фаворитом в любой встрече чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

«Рубин» — «Краснодар»

Александр Гришин — 1:1. «Краснодару» будет тяжело в Казани. Думаю, что лидер потеряет очки в этой игре.

Александр Кожевников — 0:3. У «Краснодара» прекрасная серия из побед в РПЛ. Думаю, что он продлит ее в Казани.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 19:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Краснодар

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Александр Кожевников
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«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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25 тур
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29 тур
30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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