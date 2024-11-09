«Спартак» обыграет «Акрон», а «Зенит» разгромит «Ахмат». Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Александр Гришин — 2:0. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, плюс он играет дома.
Александр Кожевников — 3:1. «Локомотив» показывает отличный футбол, особенно в атаке.
Александр Гришин — 1:0. Очень важный матч, команды борются за выживание. «Оренбург» хоть и поменял тренера, но пока не нашел свою игру.
Александр Кожевников — 0:0. Очень важный матч за выживание. Поражение будет болезненным для всех.
Александр Гришин — 1:0. У «Ростова» неудачная серия, которую нужно прекращать. Первый круг хочется завершить на позитивной ноте, он сделает для этого все возможное.
Александр Кожевников — 2:0. Думаю, что в матче с «Химками» ростовчане прервут серию неудач в РПЛ.
Александр Гришин — 2:0. «Динамо» хорошо играет в атаке, много забивает. А вот «Пари НН» будет действовать от обороны.
Александр Кожевников — 3:2. Жду много голов в этой встрече и итоговой победы «Динамо».
Александр Гришин — 1:1. Будет тяжелый матч. «Крыльям» нужно вылезать из подвала таблицы, а ЦСКА не очень хорошо провел четыре последние игры.
Александр Кожевников — 0:1. У «Крыльев» сейчас очень серьезные проблемы, хотя и у ЦСКА они тоже есть. Думаю, армейцы забьют один гол.
Александр Гришин — 2:0. Дзюба не сможет забить своей бывшей команде.
Александр Кожевников — 2:0. После победы в дерби «Спартак» должен продолжить свою серию побед в РПЛ.
Александр Гришин — 0:2. У футболистов «Зенита» выше уровень мастерства. А «Ахмат» испытывает проблемы с игрой.
Александр Кожевников — 0:3. «Зенит» выступает фаворитом в любой встрече чемпионата.
Александр Гришин — 1:1. «Краснодару» будет тяжело в Казани. Думаю, что лидер потеряет очки в этой игре.
Александр Кожевников — 0:3. У «Краснодара» прекрасная серия из побед в РПЛ. Думаю, что он продлит ее в Казани.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3