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27 октября, 00:00

ЦСКА не победит «Краснодар», «Спартак» обыграет «Факел». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Рыков и Яшин дали прогноз на матчи 13-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Матч ЦСКА — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков и музыкант Алексей Яшин.

«Рубин» — «Балтика»

Владимир Рыков — 1:1. Это конкуренты по турнирной таблице. Будет боевая игра и ничья.

Алексей Яшин — 1:1. «Рубин» у себя дома играет очень крепко, зачастую не проигрывает. Думаю, будет ничья с минимальным счетом.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Балтика

«Факел» — «Спартак»

Владимир Рыков — 1:2. Если «Спартак» хочет бороться за медали, то должен побеждать.

Алексей Яшин — 2:2. «Факел» у себя дома играет хорошо, его всегда поддерживают болельщики. Воронежцы не проиграют, будет результативная ничья.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

«Ростов» — «Локомотив»

Владимир Рыков — 1:1. Лидеры «Ростова» подлечили болячки и набрали форму, но и «Локомотив» хорошо играет. Дзюба свой гол команде Карпина должен забить.

Алексей Яшин — 3:3. «Ростов» сейчас не в идеальном состоянии, в отличие от «Локомотива», который идет в первой пятерке. Важный фактор, что играют в Ростове-на-Дону, поэтому думаю, что будет результативная ничья.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

«Крылья Советов» — «Оренбург»

Владимир Рыков — 2:0. Симпатизирую работе Осинькина, как он выстраивает игру и воспитывает молодых футболистов.

Алексей Яшин — 2:0. «Крылья» сейчас на подъеме, высоко в турнирной таблице, игра у команды идет. Также скажется фактор домашнего поля.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург

«Зенит» — «Ахмат»

Владимир Рыков — 2:0. «Зенит» набирает обороты в погоне за «Краснодаром». «Ахмат» не показывает той игры, которая позволит ему выиграть в Санкт-Петербурге.

Алексей Яшин — 3:0. Здесь все понятно. «Зенит» сильная команда, которая должна побеждать.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

«Пари НН» — «Сочи»

Владимир Рыков — 2:1. Если «Пари НН» хочет бороться за что-то серьезное, должен обыгрывать «Сочи».

Алексей Яшин — 1:1. «Пари НН» при Юране достойно выступает. «Сочи» плывет, идет на последнем месте, но будет цепляться и бороться за очки.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи

«Динамо» — «Урал»

Владимир Рыков — 1:0. «Урал» после поражения от «Сочи» закроется и будет играть вторым номером. Но «Динамо» должно додавить и победить. Ставлю на гол Тюкавина.

Алексей Яшин — 2:0. «Динамо» два матча подряд не забивает, надо заканчивать эту серию. А в защите у команды все хорошо — две подряд сухие игры.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Урал

ЦСКА — «Краснодар»

Владимир Рыков — 0:1. «Краснодар» поймал свою игру. Если он не победит, «Зенит» окажется совсем близко.

Алексей Яшин — 2:2. «Краснодар» хорош, идет на первом месте. А ЦСКА часто играет вничью в этом сезоне, выступает у себя дома и будет бороться до конца.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар
Алексей Яшин
Владимир Рыков
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
57
36
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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