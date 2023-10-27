ЦСКА не победит «Краснодар», «Спартак» обыграет «Факел». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
«Рубин» — «Балтика»
Владимир Рыков — 1:1. Это конкуренты по турнирной таблице. Будет боевая игра и ничья.
Алексей Яшин — 1:1. «Рубин» у себя дома играет очень крепко, зачастую не проигрывает. Думаю, будет ничья с минимальным счетом.
«Факел» — «Спартак»
Владимир Рыков — 1:2. Если «Спартак» хочет бороться за медали, то должен побеждать.
Алексей Яшин — 2:2. «Факел» у себя дома играет хорошо, его всегда поддерживают болельщики. Воронежцы не проиграют, будет результативная ничья.
«Ростов» — «Локомотив»
Владимир Рыков — 1:1. Лидеры «Ростова» подлечили болячки и набрали форму, но и «Локомотив» хорошо играет. Дзюба свой гол команде Карпина должен забить.
Алексей Яшин — 3:3. «Ростов» сейчас не в идеальном состоянии, в отличие от «Локомотива», который идет в первой пятерке. Важный фактор, что играют в Ростове-на-Дону, поэтому думаю, что будет результативная ничья.
«Крылья Советов» — «Оренбург»
Владимир Рыков — 2:0. Симпатизирую работе Осинькина, как он выстраивает игру и воспитывает молодых футболистов.
Алексей Яшин — 2:0. «Крылья» сейчас на подъеме, высоко в турнирной таблице, игра у команды идет. Также скажется фактор домашнего поля.
«Зенит» — «Ахмат»
Владимир Рыков — 2:0. «Зенит» набирает обороты в погоне за «Краснодаром». «Ахмат» не показывает той игры, которая позволит ему выиграть в Санкт-Петербурге.
Алексей Яшин — 3:0. Здесь все понятно. «Зенит» сильная команда, которая должна побеждать.
«Пари НН» — «Сочи»
Владимир Рыков — 2:1. Если «Пари НН» хочет бороться за что-то серьезное, должен обыгрывать «Сочи».
Алексей Яшин — 1:1. «Пари НН» при Юране достойно выступает. «Сочи» плывет, идет на последнем месте, но будет цепляться и бороться за очки.
«Динамо» — «Урал»
Владимир Рыков — 1:0. «Урал» после поражения от «Сочи» закроется и будет играть вторым номером. Но «Динамо» должно додавить и победить. Ставлю на гол Тюкавина.
Алексей Яшин — 2:0. «Динамо» два матча подряд не забивает, надо заканчивать эту серию. А в защите у команды все хорошо — две подряд сухие игры.
ЦСКА — «Краснодар»
Владимир Рыков — 0:1. «Краснодар» поймал свою игру. Если он не победит, «Зенит» окажется совсем близко.
Алексей Яшин — 2:2. «Краснодар» хорош, идет на первом месте. А ЦСКА часто играет вничью в этом сезоне, выступает у себя дома и будет бороться до конца.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1