ЦСКА: история клуба, факты о легендарной футбольной команде

История ФК ЦСКА.

Краткая справка:

Город — Москва

Год основания — 1911

Соревнование — Российская премьер-лига (РПЛ)

Титулы — 13-кратный чемпион СССР/России, 12-кратный обладатель Кубка СССР/России, 7-кратный обладатель Суперкубка России (рекорд), обладатель Кубка УЕФА

Стадион — «ВЭБ Арена» (30 457 мест)

Прозвища — «армейцы», «кони», «красно-синие»

Основание клуба

Официальным годом основания футбольного клуба ЦСКА считается 1911-й. В XXI веке было принято решение вести отсчет возникновения команды от коллектива «Общества любителей лыжного спорта» (ОЛЛС), на базе футбольной секции которого впоследствии и была создана ведомственная команда РККА. Под названием ОЛЛС клуб выступал до 2023 года, когда был принят декрет о расформировании всех «имперских» спортивных обществ и создании новых, организованных по советским лекалам. Так появилась команда Опытно-показательной площадки Всевобуча, или ОППВ. Одной из основных целей ОППВ провозглашалась «работа по общей и военной подготовке допризывников и физическое оздоровление допризывников и бойцов Красной армии». Куратором общества стали вооруженные силы СССР.

Логотип ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

От ОППВ до ЦСКА

В 1928 году спортсмены ОППВ перешли под патронаж недавно созданного Центрального дома Красной Армии им. Фрунзе, и футбольный клуб получил название ЦДКА. Позже клуб носил наименования ЦДСА (Центральный дом Советской Армии) и ЦСК МО (Центральный спортивный клуб Министерства обороны), пока в 1960 году не стал называться ЦСКА — Центральным спортивным клубом армии.

Хронология названий:

1. ОЛЛС — 1911-1923 гг.

2. ОППВ — 1923-1928 гг.

3. ЦДКА — 1928-1951 гг.

4. ЦДСА — 1951-1957 гг.

5. ЦСК МО — 1957-1960 гг.

6. ЦСКА — 1960-н.в.

Титулы и достижения (советский период)

Впервые армейский клуб стал чемпионом страны только после окончания Великой отечественной войны, в 1946 году. Период с 1946 по 1951 год принес ЦДКА пять чемпионских титулов, добытых составом, который получил прозвище «команда лейтенантов», поскольку большинство игроков имело именно это офицерское звание. Во время войны, в марте 1942 года футболисты ЦДКА, имевшие среднее образование, были отправлены для краткосрочного обучения на военный факультет Института физкультуры. По его окончании 16 игроков получили звание младшего лейтенанта, от этого и произошло прозвище. Именно в те годы за клуб выступал Григорий Федотов, который по сей день сохраняет статус лучшего бомбардира «армейцев» за всю историю. Тренировал «команду лейтенантов» был заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР Борис Аркадьев (1899-1986).

Футболисты ЦДКА. Олег Неелов

В 1952 году партийное руководство приняло решение расформировать ЦДКА. Официальной причиной было названо неудовлетворительное выступление сборной СССР под руководством Аркадьева, собранной на основе армейского клуба. Лишь спустя два года, после смерти Сталина, ЦДКА был возрожден, а следующей победы в национальном первенстве пришлось ждать до 1970 года. В 1984 году «армейцы» впервые в истории покинули высшую лигу отечественного чемпионата, сумев вернуться обратно лишь спустя 2 года. В 1988 снова случился вылет, возвращение заняло 2 года.

В 1991 году клуб, уже под названием ЦСКА, после длительного перерыва стал последним в истории чемпионом Советского Союза.

ЦСКА — обладатель Кубка УЕФА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Факты о ЦСКА

ЦСКА имеет несколько распространенных прозвищ:

1. Красно-синие — исходя из традиционных цветов игровой формы.

2. «Армейцами» игроков команды называют по ведомственной принадлежности клуба, большую часть истории клуб входил в структуру вооруженных сил.

3. В свое время к ЦСКА приклеилось прозвище «кони». Согласно утверждениям источников, оно возникло из-за того, что ранее на месте стадиона «Песчаное», находившегося на территории нынешней «ВЭБ Арены», находились конюшни ипподрома. Конь также является символом клуба и его официальным талисманом.

Вагнер Лав и талисман команды. Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА сейчас

Болельщики

Сегодня ЦСКА является одним из самых популярных клубов страны, имея поклонников по всей России. Красно-синие каждый новый сезон традиционно считаются претендентами на победу в чемпионате и кубке. Официальным сообществом болельщиков «армейцев» является Red-Blue World. Фанаты ЦСКА поддерживают дружеские отношения с болельщиками московского «Динамо», а также белградского «Партизана» (Сербия) и софийского ЦСКА (Болгария).

ЦСКА — победитель чемпионата России-2015/16. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Трофеи клуба

«Золотой» период для клуба наступил уже в новом, XXI веке. С 2003 по 2016 год ЦСКА 6 раз завоевал чемпионский титул, а в 2005-м «армейцы» пришли к главной победе в своей истории — в Кубке УЕФА. 18 мая 2005 года в португальском Лиссабоне ЦСКА обыграл местный «Спортинг» со счетом 3:1, голы в составе «армейцев» забили Вагнер Лав, Даниэл Карвалью и Юрий Жирков. Интересно, что финальный матч прошел на стадионе «Жозе Алваладе», который является домашним для «Спортинга». Триумф ЦСКА стал первой победой для российских клубов в еврокубке.

В последний раз клуб выигрывал чемпионат в сезоне-2015/16 под руководством Леонида Слуцкого, который возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Последняя победа в Кубке России датируется сезоном-2012/13.

Стадион

Команда выступает на стадионе «ВЭБ Арена», открытом в 2016 году. С момента основания «армейцы» большую часть времени играли на «Динамо», стадионе «Песчаное» им. Г. Федотова, «Торпедо», «Локомотиве» и в «Лужниках». После закрытия стадиона «Динамо» на реконструкцию в 2008 году ЦСКА вплоть до постройки «ВЭБ Арены» играл в подмосковных Химках на стадионе «Арена Химки». Одна из угловых башен стадиона примечательна тем, что выполнена в виде Кубка УЕФА.

Евгений Гинер. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Руководство ФК ЦСКА

Инициатором постройки «ВЭБ Арены» стал президент ЦСКА Евгений Гинер, который стал управлять клубом в 2001 году.

В 2019 году ЦСКА перешел под контроль государственной банковской «Группы ВЭБ». Пост президента сохранил за собой Гинер.

Генеральным директором красно-синих является Роман Бабаев, председателем совета директоров — Максим Орешкин.

Последние выступления

По итогам последнего на сегодняшний день розыгрыша чемпионата России — 2021/22 ЦСКА занял 5-е место.

Главным тренером команды является 55-летний россиянин Владимир Федотов, занявший этот пост 15 июня 2022 года. Действующий капитан команды — вратарь Игорь Акинфеев.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Легенды ЦСКА

За всю историю «армейского» клуба в нем выступало огромное количество выдающихся игроков и работало много известных тренеров, рассказ о которых достоин отдельной статьи. В рамках этого материала попробуем ограничиться следующими именами.

Лучший бомбардир. Династия Федотовых

Лучшим бомбардиром ЦСКА за всю его историю является (1916-1957) Григорий Федотов, выступавший за армейский клуб с 1938 по 1949 год. Несмотря на 4-летний перерыв в розыгрыше национального первенства СССР, вызванной ВОВ, Федотов сумел забить 149 голов.

Григорий Федотов с сыном Владимиром. из семейного архива Владимира Федотова

Его сын — Владимир Григорьевич Федотов (1943-2009) — также стал футболистом и всю карьеру выступал за ЦСКА, провел 382 игры и забил 92 мяча. Впоследствии Владимир Федотов работал тренером в ЦСКА и «Динамо», а также возглавлял московский «Спартак».

В 1960-х годах был учрежден символический клуб имени Григория Федотова, в который попадают отечественные игроки, забившие не менее 100 голов в карьере. Клуб был назван в честь форварда «армейцев», так как именно он первым сумел достичь этой отметки.

Самый титулованный тренер

Наиболее титулованный тренер в истории ЦСКА — Валерий Газзаев (род. 1954). Под руководством российского специалиста команда три раза стала чемпионом России, четыре раза выиграла кубок страны, дважды — суперкубок и, конечно, завоевала Кубок УЕФА. Газзаев возглавлял «армейцев» с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Также в послужном списке тренера числится чемпионский титул сезона-1995 с владикавказской «Аланией», это стало ее первой и единственной победой в чемпионате страны. Газзаев — воспитанник осетинского клуба и выступал за него в 1970-1973 и 1975 гг., сыграв 86 матчей и забив 23 гола. Сейчас Валерий Газзаев оставил работу в футболе. До сентября 2021 года он числился депутатом Государственной думы РФ и возглавлял Комитет Госдумы по делам национальностей.

Наибольшее количество матчей. Рекорды Акинфеева

Рекордсмен ЦСКА по количеству проведенных матчей (511) — вратарь и действующий капитан команды Игорь Акинфеев (род. 1986). Акинфеев — бессменный первый номер ЦСКА с 2003 года, воспитанник «армейцев» и любимец болельщиков. Голкипер дебютировал за основной состав красно-синих в возрасте 17 лет и в первом же для себя матче чемпионата России отразил пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев — лидер символического «Клуба Льва Яшина», в который включаются отечественные вратари, сумевшие провести не менее 100 «сухих» матчей. На сегодняшний день на счету Акинфеева 341 проведенная без пропущенных мячей встреча. Стоит отметить, что игрок ЦСКА достиг этой отметки быстрее всех прочих членов символического рейтинга. Акинфеев 10 раз был удостоен приза лучшему вратарю страны имени Льва Яшина, учрежденного в 1960 году журналом «Огонек», что тоже является рекордом.

Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кроме того, вратарь провел 110 игр за сборную России, что является вторым результатом в истории команды. Первый матч за национальную команду в 2004 году в возрасте 18 лет и 20 дней, став самым молодым дебютантом в ее истории. Карьеру в сборной Акинфеев завершил в 2018 году по причине старых травм и возросшей в связи с возрастом нагрузки. В 2008 году Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы по футболу.

Сейчас Акинфееву 36 лет, он продолжает выступать за ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Данные о соревнованиях и контакты клуба

Официальный сайт ПФК ЦСКА: https://www.pfc-cska.com/

Адрес стадиона: Москва, 3-я Песчаная улица, 2А (станция метро «ЦСКА»)

Профиль ВК: https://vk.com/pfc_cska

Официальный Telegram-канал: https://t.me/pfccskamoscow

Сайт официального фан-клуба: https://rbworld.org/

Соревнования в сезоне-2022/23: РПЛ, Кубок России

Даты начала сезона:

1. РПЛ — 15 июля; первый матч ЦСКА — 16 июля против ФК «Урал», дома.

2. Кубок России — 13 июля, 1/256 финала. ЦСКА вступает в борьбу с «элитного группового раунда».