Во всем виноват Абаскаль. Тренер «Спартака» словно козел отпущения. Егоров вступился за испанца
Мнение
Помните эту популярную фразу из конца 90-х: «Во всем виноват Чубайс»? Так вот сегодня она находит новую вариацию в «Спартаке» — только теперь во всем виноват Абаскаль. Это универсальный ответ.
Почему проиграли? Абаскаль!
Почему футболист сдал? Абаскаль!
Почему в команде конфликт? Абаскаль!
Общество всегда ищет простое объяснение сложным процессам, людям нужен козел отпущения, жертва, на которую можно повесить любой косяк. Так просто удобнее.
Вы напишете в комментариях: «Егоров, ну ты же сам выступаешь за отставку тренера?» Похоже на то, но парирую, что выступаю за структурность и четкость: либо полное доверие и дистанционный карт-бланш в «Спартаке», либо прекращение тех отношений, где партнера, находящегося в слабой позиции, пинают все кому не лень.
Более того, бьющих от битого никто не оттаскивает. Вот вы слышали, чтобы хоть один футболист красно-белых открыто выразил поддержку своему главному тренеру? Нет!
Вы видели, чтобы клуб запускал пиар-кампанию в поддержку Гильермо? Тоже нет.
Был разве что эпизод игры в регби с фанатами, но это по сравнению с количеством атак на тренера такая помощь, как мертвому припарка.
Опять же, Абаскаля сложно назвать открытым и приятным, но это вовсе не повод, чтобы человек получал отовсюду. Теперь на авансцену вышел президент медиалиги Николай Осипов. Который заявил: медийные должны были участвовать в зимнем Кубке РПЛ, но их туда не пустят именно из-за спартаковского главного тренера. Вот цитата: «Я никогда еще так не топил за отставку тренера в «Спартаке», потому что наши позиции немного расходятся с точки зрения отношения к медиафутболу. Поэтому я уверен, что если господин Абаскаль покинет «Спартак» и туда придут Карпин или Черчесов, то это те люди, которые точно скажут, что клуб с удовольствием сыграет с медиакомандой на Кубке РПЛ».
Да, Абаскаль и впрямь был единственным тренером, который не отпустил своих футболистов не то что на матч, а на участие в челленджах на прошлом Кубке РПЛ.
Да, Абаскаль действительно не захотел, чтобы в межсезонье в дерби двух спартаковских команд — «Народной» и «Бей Беги» — участвовали Соболев, Промес и Джикия.
Да, Абаскаль действительно мог сказать при согласовании с РПЛ, что его не интересуют встречи с медийными клубами (которые, впрочем, вполне конкурентоспособны, учитывая поражение ЦСКА в одной из таких встреч).
Есть много таких «да», но давайте по правде. Медиаклубы на Кубок РПЛ не пригласила именно премьер-лига. С тренерами этот вопрос даже не выносился на обсуждение. Турнир хотят сделать международным и конкурентным, приглашая вместо отечественных медиакоманд топов из-за рубежа.
Повторю: тренер «Спартака», конечно же, отказал бы, но его никто даже не спрашивал, а вину без вины уже повесили.
В общем, Абаскаль будет виноват во всем. Такова его доля, вплоть до увольнения.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1