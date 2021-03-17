Гончаренко нельзя увольнять. Он делает «Феррари» в нашей лиге «автобусов»

У армейцев отличные показатели.

Гончаренко уволят. Кажется, это выражение — самый популярный слоган после каждого матча ЦСКА. Разве что Мусаев ходит под занесенным топором дольше. Но гильотина затянулась. Так все выглядит со стороны, если совершенно не вдаваться в детали. А в детали вдаваться следует.

На самом деле позиции Гончаренко крепче, чем можно представить. Евгений Гинер освободил от обязанностей Овчинникова и Онопко и тем самым автоматом поставил на сектор Гончаренко. Очевидно, под него же зимой Гайча поменяли на Рондона, а в центральную зону приобрели норвежца Бохинена.

И с решениями руководства армейцев, конечно, можно не соглашаться, если не погружаться в их логику. Я даже пойму людей, которые логики здесь совсем не увидят, но постараюсь разобраться, почему Гончаренко все еще в красно-синем жилете.

Завышенные ожидания и полтора новичка

Начнем с того, что к финишу осенней части чемпионата ЦСКА подлетел на втором месте, в четырех очках от «Зенита», разбившего «Спартак» в Питере. В кубковом турнире армейцы, понятно, играть до весны даже не начинали как команда, освобожденная из-за еврокубков. Но вот как раз еврокубковая история может считаться главным разочарованием от работы Гончаренко в этом сезоне.

Ни одной победы, оглушительные поражения от загребского «Динамо», «Фейеноорда» и даже «Вольфсбергера» накинули на Гончаренко ярмо осеннего неудачника. Правда, не надо забывать, что из летней закупочной кампании команду реально усилил только Зайнутдинов и, возможно, Эджуке, но с нигерийцем сложно. Потенциально Чидера — один из сильнейших игроков чемпионата, однако его еще нужно прокачивать, а выигрывать требуется уже сейчас. В этом расхождении и есть главная беда.

В итоге Гончаренко получил массу ожиданий и полтора новых футболиста в обойму. Разумеется, этого маловато, чтобы в моменте качественно прогрессировать.

Давайте рассуждать дальше. Из шести команд, участвовавших в еврокубках, в основную сетку залезли только четыре («Ростов» и «Динамо» срезались на предварительных этапах ЛЕ). «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Итого: на четыре команды — одна победа, сделанная «быками» в матче с «Ренном».

Очевидно, что уровень сопротивления в играх ЦСКА был меньше, но при этом команда Гончаренко все равно играла одинаковое с оппонентами количество евроматчей. И в этих условиях в чемпионате уступила только «Зениту», который уже давно занимает позицию футбольного гегемона, да и, что говорить, по качеству игровых ресурсов шагает впереди всей лиги. Так вот к окончанию осенней части чемпионата другие еврокубковые бойцы от России («Краснодар» и «Локо») плелись на 7-м и 8-м местах соответственно. То есть армейцы, в общем-то, легко выдержали темп, заданный чемпионом и даже теми командами, которые в еврокубках вообще не играли или (как «Ростов» и «Динамо») играли очень мало.

При этом как минимум в двух матча Лиги Европы ЦСКА мог побеждать. В этом смысле особенно сумасшедшей оказалась домашняя игра против «Динамо» Загреб. Армейцы настреляли 25 ударов в сторону хорватских ворот и создали 11 голевых моментов, но все равно ничего не забили, а зрители получили унылые 0:0, которые унылы лишь по причине завершенности округлой формы цифры «ноль».

В 12 раз лучше «Локомотива»

И вот пришло окончание осенней части чемпионата. Гинер с товарищами из структуры ВЭБ оценивают результаты команды: в еврокубках — провал, но как у всех. В чемпионате — вторые, есть все шансы на ЛЧ. Тем более раз соперники во время еврокубков не догнали, то в стерильном режиме, да еще и с усилением шансы остаться в зоне ЛЧ или даже врубиться за чемпионство растут кратно.

Понятно, что это все — мои предположения, но самый главный фактор, агитирующий за Гончаренко, вот в чем. У ЦСКА — с поправкой на уровень РПЛ — есть качественная игра и даже перспективы развития. Команда Гончаренко должна собирать больше побед, если смотреть на игровой уровень, который она показывает. И если на этом моменте вы переполнились скепсисом — дальше читайте особенно внимательно.

После возобновления сезона ЦСКА уже сыграл четыре матча: один — кубковый, остальные — в рамках РПЛ. В этих играх армейцы победили дважды — по 2:0 в играх с «Ахматом» и «СКА-Хабаровском». Победа над дальневосточниками случилась как раз в БЕТСИТИ Кубке России, который, кстати, красно-синие тоже еще могут забрать, особенно учитывая фееричный вылет «Зенита» и «Спартака».

Но основной разговор будет про поражения. Гончаренко проиграл «Локомотиву» (0:2) и «Арсеналу» (1:2). Сразу скажу: потери очков с таким качеством игры — история максимально странная. И сейчас объясню почему.

В игре с «Локомотивом», который безудержно хвалят почти все, ЦСКА создал 9 голевых моментов (у «Локо» — 3), совершил 17 ударов по воротам (у «Локо» — 5), владел мячом в процентном соотношении 58 на 42. А еще ЦСКА в 12 раз чаще входил в штрафную соперника (25 против 2 у подопечных Николича) и в три раза чаще находился на половине поля соперника. Эти цифры кричат о тотальном преимуществе армейцев. Более того, во втором тайме ЦСКА не позволил «Локо» никаких моментов. Ноль — цифра ударов в створ ворот армейцев во втором тайме. Так железнодорожники даже в ЛЧ не закрывались.

Спартаковские диверсанты

Опять же сразу вспоминаем голы «Локомотива», кстати, очень красивые, но не имеющие ничего общего с действительно атакующим футболом. В первой ситуации Лисакович идеально отфинтил в штрафной и вовремя пробил, во второй Крыховяк разразился гениальным ударом с левой метров с 23. С левой. Крыховяк. Из-за штрафной. Кажется, даже амурские тигры в дикой природе встречаются чаще, чем Гжегож забивает с левой. На самом деле эту игру решили два маркера: точная подстройка Николича под систему ЦСКА в духе уже накопленного опыта в ЛЧ и ужасная реализация от ЦСКА. А глубочайшее море моментов в тот вечер красиво зафиналилось незабитым пенальти Влашича. Ярче придумать сложно.

Вообще, если вспоминать футбол Гончаренко, то на первых порах вспоминается его осторожный модуль в схеме с тремя центральными защитниками, от которого он постепенно отказался в пользу постановки атакующего футбола. От этого, кстати, пострадал пришедший Гайч, поскольку под схему с латералями нападающий-ориентир представлялся органичной опцией, но требования сегодняшнего футбола Гончаренко предполагают качественные открывания и игру в пас. Гайч здесь сильно проигрывает даже Рондону, не говоря о Чалове. Как планировались трансферы — загадка, но это не к Гончаренко.

Гостевая же игра с «Арсеналом» сложилась в похожем ключе: в два раза больше голевых моментов, ударов, в пять раз больше ключевых передач, входов штрафную и еще много чего. И мы не забываем, что на огородном тульском поле в тот день играть в комбинационный футбол было трудно, но ЦСКА все равно выводил Рондона пасом на пустые ворота, а венесуэлец с пары метров бил мимо.

При этом туляки все равно молодцы, а спартаковские диверсанты, сформировавшие результат (Ломовицкий и Пантелеев), совершили дело чести. И тем не менее даже здесь ЦСКА был намного лучше почти по всем показателям. Да вот с реализацией, конечно, еще раз кошмар.

Определяющий матч с «Зенитом»

Из команд первой восьмерки ЦСКА после перерыва хуже всех реализует голевые моменты (17%). Для сравнения: у «Локомотива» и «Рубина» — по 41% (это очень много), «Спартак» — 24, «Динамо» — 28, «Зенит» — 21. При этом по созданным моментам (в среднем за матч) парни Гончаренко делят второе место со «Спартаком» (по 9), а на первом месте по этому показателю «Зенит» (10). Еще важный момент: ЦСКА — лидер лиги по выигранным единоборствам и один из лидеров по успешности и интенсивности прессинга, что подтверждает хорошую физическую подготовку, а еще приличное коллективное движение. Дополню лучшими цифрами по входам в штрафную, что подтверждает хороший уровень взаимодействий, который дает легко проникать в насыщенные зоны чужих владений. Вывод простой: тактика Гончаренко работает, раз его футболисты так часто оказываются внутри штрафной соперника, много бьют и создают жирные грозди моментов.

Нет, не стоит снимать ответственность с тренера за реализацию. Если футболисты системно не забивают из выгодных ситуаций, значит, на это есть глубокие причины — от концентрации до нарушения тренировочного процесса. Но при всем этом Гончаренко можно и нужно хвалить. Его команда играет в атаку, что для современной РПЛ нехарактерно. Ведь атакующий футбол — сложнейший механизм. Нет, конечно, построить контратакующую модель тоже непросто, но все-таки просчеты в такой системе не так заметны и сенсационны. В атакующей системе всегда есть риск попасть на контратаку в формате вроде «4 в 2» или «5 в 3», что потом породит первородную волну хейта. Но на этапе строительства такое случается. ЦСКА не исключение.

Сегодня вечером армейцы покажут состоятельность идей тренера в матче с «Зенитом» (две самые создающие и плохо реализующие команды чемпионата после рестарта), чтобы либо подтвердить амбиции на чемпионство, либо рухнуть в турнирную и психологическую яму. И «Зениту» против ЦСКА будет просто. Семак умеет разбирать на запчасти футбольную смелость, правда, пока только на внутренней арене. Поэтому очень возможно, что ЦСКА проиграет, а Гончаренко в конце сезона лишится работы. А может и сразу после матча, но я в это всерьез не верю.

Зато верю, что ему нужно продолжать. Сжав зубы, строить то, что начал. Должен же быть тот, кто в лиге «автобусов» гоняет на «Феррари». Оно, конечно, бордюры точно поцепляешь, но черт с ними, с бордюрами, если есть шанс вот так с ревом пронестись мимо неуклюжих кусков металла. И, видимо, Евгений Леннорович это понимает. Иначе бы не возвращал Гончаренко из Белоруссии. Такая вот логика.

Максим Никитин