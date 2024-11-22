Ретроколлекция одежды, легендарный пакет и студия на Невском. Как «Зенит» отметил 40-летие первого чемпионства
21 ноября 1984 года «Зенит» под руководством Павла Садырина впервые в истории стал чемпионом СССР. Это сейчас болельщики команды привыкли к успехам сине-бело-голубых, а тогда завоевание золотых медалей выглядело сродни полету в космос. О таком и мечтать не могли.
Никогда прежде за всю свою уже почти 100-летнюю историю клуб не финишировал на первой строчке. Поэтому в Петербурге с теплотой вспоминают триумф коллектива, который почти полностью состоял из воспитанников ленинградского футбола.
«Зенит» с особым трепетом относится к памятным датам и по традиции подготовил для поклонников команды массу сюрпризов. Утром 21 ноября клуб представил лимитированную коллекцию одежды, посвященную золотым медалям 47-го чемпионата СССР. В нее вошли футболки, толстовки и кепки. Ключевые символы мерча — уже ставшая классической «стрелка», «печать победы» — логотип чемпионства-1984, архивные кадры и список всех игр победного сезона. Выпуску была посвящена атмосферная фотосессия, проведенная в салоне ретроавтобуса ЛиАЗ-677М. В ней приняли участие те, кто ковал ту победу (Борис Чухлов, Михаил Бирюков, Александр Захариков и другие), а также действующие ветераны команды — Александр Ерохин и Михаил Кержаков, у которых 13 чемпионств на двоих.
Еще одна важная деталь легендарной коллекции — культовый атрибут первого чемпионства «Зенита» — полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР. «Зенит». 1984». Сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом зенитовской атрибутики. С 21 ноября они вручаются каждому, кто совершит в фирменных магазинах «Зенита» покупку на сумму от 100 рублей. Также их можно приобрести и отдельно. Цена не кусается — 50 рублей.
Кульминацией праздника стала четырехчасовая открытая студия, проведенная совместно с «Радио «Зенит» в самом центре города — на Невском проспекте в Доме книги. Гостями стали легенды исторического сезона, тренерский штаб, руководство и игроки нынешней команды. Александр Медведев, Михаил Бирюков, Сергей Веденеев, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Андрей Аршавин, Борис Чухлов, Михаил Кержаков, Сергей Семак, Дмитрий Чистяков и многие другие по очереди рассказывали увлекательные истории и отвечали на вопросы ведущих. На улице поставили колонки, благодаря чему происходящее привлекало и ничего не подозревающих прохожих — за окном Дома книги можно было заметить огромное количество людей.
«1984 год был прорывным для нашего клуба, особняком стоит победа над харьковским «Металлистом» — 4:1 в СКК. Насколько я знаю, было 400 тысяч заявок на стадион, который вмещает 25 тысяч. И хотя это чемпионство — единственное в советское время, оно очень дорогого стоит. Я уверен, что это основная балка, несущая все последующие победы», — сказал председатель правления футбольного «Зенита» Александр Медведев.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что позаимствовал у Садырина дух победителя.
«Думаю, вся команда из поколения в поколение несет его дух победителя! Он выиграл в первый раз, а мы продолжаем его традиции. Стараемся, по крайней мере».
Пожалуй, самым трогательным моментом стало появление в студии Александра Ерохина вместе со своим сыном Федором. Было видно, что мальчик очень переживал, но папа с любовью помогал ему справиться с нервами и внимательно следил, чтобы он не болтал ногами, сидя на стуле.
«Ту историю, тот посыл, который заложился: и победы, и то, как болеет весь город за команду «Зенит», думаю, это огромная заслуга тех игроков и тренеров, которые работали в непростое время. Также желаю крепкого здоровья им и их близким, чтобы они были счастливы. Надеюсь, что то, что мы делаем сейчас — стараемся выкладываться и отдавать все силы за «Зенит», — на это они смотрят с одобрением», — заявил Ерохин.
В 2025 году у «Зенита» будет еще один юбилей — столетие. И в клубе уже давно серьезно готовятся к этому событию. Жителей Петербурга, без сомнения, ждет масштабный праздник.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
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2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
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3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
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4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
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5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
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6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
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8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
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9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
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10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
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11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
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12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
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13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
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14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
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Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
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Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Бителло
Динамо
|6
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3