Бывшая жена Сафонова выложила скандальный пост. Уверяет, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее дочь и взыскать алименты в 13 тысяч рублей

Девушка голкипера все опровергает.

Бывшая жена Сафонова говорит, что вратарь хочет забрать у нее дочь

Анастасия Сафонова, бывшая супруга голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, рассказала в своих соцсетях о том, что бывший муж хочет через суд отобрать у нее дочь и взыскать алименты — 13 тысяч рублей в месяц.

Девушка приложила фото судебных документов: исковые заявления о разделе имущества и определении места жительства ребенка, а также взыскании алиментов. Бывшая супруга отметила, что Сафонов зарабатывает более 150 миллионов рублей в год, но через суд требует от нее выплаты алиментов в размере 13,386 рублей ежемесячно.

Пост бывшей жены Сафонова. Фото Соцсети

Помимо прочего, Анастасия обвинила Сафонова в изменах (пунктуация и орфография сохранены): «Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками. Всю нашу совместную жизнь, он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами. После рождения Майи, вместо того чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает».

Девушка добавила, что сейчас вместе с дочерью проживает в Москве и имеет достаточный заработок. А также заявила, что не доверяет «коррумпированным судам Краснодарского края».

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк. Фото Соцсети

Отец Сафонова заявил, что бывшая супруга может просто пиариться, девушка Матвея рассказала новые подробности

«СЭ» обратился за комментарием к отцу футболиста Евгению Сафонову. Тот заявил, что не слышал о намерении сына забрать дочь у бывшей супруги.

«Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться», — сказал Евгений Сафонов.

С разъяснениями в соцсетях выступила девушка Сафонова Марина Кондратюк, которая около двух лет встречается с вратарем.

Она отметила, что Матвею не дают встречаться с дочерью, поэтому он обратился в суд. При этом отбирать ребенка у матери он не намерен.

«Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и, тем более, на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели — это только деньги. Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей НИЧЕГО не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из РФ.

Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За 2 месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано».

О разводе Сафонова после семи лет совместной жизни с женой стало известно в октябре 2021 года. Об этом в своих соцсетях сообщила сама Анастасия, заявив, что футболист ей изменил.

«Можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой», — написала она.

Сам Сафонов о конфликте с бывшей женой и судебном процессе пока не высказывался.