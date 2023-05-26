Бывшая жена Сафонова выложила скандальный пост. Уверяет, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее дочь и взыскать алименты в 13 тысяч рублей
Бывшая жена Сафонова говорит, что вратарь хочет забрать у нее дочь
Анастасия Сафонова, бывшая супруга голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, рассказала в своих соцсетях о том, что бывший муж хочет через суд отобрать у нее дочь и взыскать алименты — 13 тысяч рублей в месяц.
Девушка приложила фото судебных документов: исковые заявления о разделе имущества и определении места жительства ребенка, а также взыскании алиментов. Бывшая супруга отметила, что Сафонов зарабатывает более 150 миллионов рублей в год, но через суд требует от нее выплаты алиментов в размере 13,386 рублей ежемесячно.
Помимо прочего, Анастасия обвинила Сафонова в изменах (пунктуация и орфография сохранены): «Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками. Всю нашу совместную жизнь, он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами. После рождения Майи, вместо того чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает».
Девушка добавила, что сейчас вместе с дочерью проживает в Москве и имеет достаточный заработок. А также заявила, что не доверяет «коррумпированным судам Краснодарского края».
Отец Сафонова заявил, что бывшая супруга может просто пиариться, девушка Матвея рассказала новые подробности
«СЭ» обратился за комментарием к отцу футболиста Евгению Сафонову. Тот заявил, что не слышал о намерении сына забрать дочь у бывшей супруги.
«Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться», — сказал Евгений Сафонов.
С разъяснениями в соцсетях выступила девушка Сафонова Марина Кондратюк, которая около двух лет встречается с вратарем.
Она отметила, что Матвею не дают встречаться с дочерью, поэтому он обратился в суд. При этом отбирать ребенка у матери он не намерен.
«Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и, тем более, на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели — это только деньги. Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей НИЧЕГО не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из РФ.
Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За 2 месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано».
О разводе Сафонова после семи лет совместной жизни с женой стало известно в октябре 2021 года. Об этом в своих соцсетях сообщила сама Анастасия, заявив, что футболист ей изменил.
«Можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой», — написала она.
Сам Сафонов о конфликте с бывшей женой и судебном процессе пока не высказывался.
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4
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|14
|8
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|50
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5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
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6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
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7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
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8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
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9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
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10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
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11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
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12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
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13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
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14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
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15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
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16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
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Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
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|- : -
|27.05
|19:00
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Краснодар – ЦСКА
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|27.05
|19:00
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|28.05
|14:00
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|28.05
|16:30
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Динамо – Локомотив
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|28.05
|16:30
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Факел – Кр. Советов
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|28.05
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Ростов – Ахмат
|- : -
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
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Квинси Промес
Спартак
|20
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ЦСКА
|17
|П
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Зенит
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Крылья Советов
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|4
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Локомотив
|18
|1
|3
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