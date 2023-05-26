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Сегодня, 22:00

«Спартак» победит «Пари НН», а ЦСКА не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 29-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Роман Зобнин с мячом в матче «Спартака» и «Пари НН».
Фото ФК «Пари НН»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают агент Алексей Сафонов и музыкант и болельщик ЦСКА Александр Лаэртский.

«Химки» — «Урал»

Алексей Сафонов — 1:3. «Химки» уже вылетели в ФНЛ. У них нет никаких задач. Сейчас Талалаев будет смотреть игроков и отбирать тех, с кем он будет выступать в первой лиге.

Александр Лаэртский — 2:1. «Химки» хоть и вылетели, но будут продолжать бороться. А у «Урала» весной какие-то проблемы с результатами.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Урал

«Торпедо» — «Оренбург»

Алексей Сафонов — 0:3. «Торпедо» не показывает ни результата, ни игры. У «Оренбурга» интересная и атакующая команда, ждем от нее много мячей.

Александр Лаэртский — 0:4. Торпедовцы выступают в роли терпил, дают всем возможность заработать очки. Мне жалко этот культовый клуб, жаль, что он вылетает в ФНЛ.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Оренбург

«Краснодар» — ЦСКА

Алексей Сафонов — 1:1. ЦСКА уступил в дерби, а сейчас ему предстоит долго ехать и играть против цепкого «Краснодара», который недавно вышел в финал Кубка России.

Александр Лаэртский — 2:3. Верю, что ЦСКА победит. Три мяча в ворота «Краснодара» он точно забьет, будет открытая и интересная игра.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

«Сочи» — «Зенит»

Алексей Сафонов — 1:1. «Зенит» уже чемпион, бразильцы уехали отдыхать, поэтому состав будет не оптимальный.

Александр Лаэртский — 1:2. «Зенит» уже чемпион, у него уже нет мотивации. Но команда из Санкт-Петербурга сильнее и все равно победит.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

«Спартак» — «Пари НН»

Алексей Сафонов — 2:1. «Спартак» выиграл в дерби, для него это был очень важный матч. Теперь нужно закрепить результат.

Александр Лаэртский — 3:2. Здесь тоже будет интересная игра. «Нижний Новгород» спасся от прямого вылета, но он захочет большего. А «Спартак» попытается побороться за второе место.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

«Динамо» — «Локомотив»

Алексей Сафонов — 2:2. Интересный матч нас ждет. Первые сменили тренера и разгромили «Торпедо», а вторые отлично играют весной.

Александр Лаэртский — 3:2. «Локомотив» интересен этой весной. Но думаю, что «Динамо» соберется на два последних матча. У него появился новый тренер, атмосфера хорошая.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

«Факел» — «Крылья Советов»

Алексей Сафонов — 1:2. «Крылья» разгромили «Урал» в прошлом туре, прервали затянувшуюся неудачную серию. Теперь нужно обезопасить себя от стыковых матчей.

Александр Лаэртский — 2:0. «Крылья» этой весной пока разочаровывают. «Факел» при Евсееве проиграл всего одну встречу, ему остался один шаг, чтобы избежать стыков. Думаю, воронежцы его сделают.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Крылья Советов

«Ростов» — «Ахмат»

Алексей Сафонов — 1:2. «Ахмат» может побороться за четвертое место. Отставание от «Ростова» один балл, а команда из Ростова-на-Дону не в лучшей форме.

Александр Лаэртский — 0:0. У «Ростова» весной результаты стали хуже, может выбыть из гонки за третье место. А «Ахмат» не против того, чтобы догнать ростовчан в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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