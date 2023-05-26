«Спартак» победит «Пари НН», а ЦСКА не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 29-й тур РПЛ
«Химки» — «Урал»
Алексей Сафонов — 1:3. «Химки» уже вылетели в ФНЛ. У них нет никаких задач. Сейчас Талалаев будет смотреть игроков и отбирать тех, с кем он будет выступать в первой лиге.
Александр Лаэртский — 2:1. «Химки» хоть и вылетели, но будут продолжать бороться. А у «Урала» весной какие-то проблемы с результатами.
«Торпедо» — «Оренбург»
Алексей Сафонов — 0:3. «Торпедо» не показывает ни результата, ни игры. У «Оренбурга» интересная и атакующая команда, ждем от нее много мячей.
Александр Лаэртский — 0:4. Торпедовцы выступают в роли терпил, дают всем возможность заработать очки. Мне жалко этот культовый клуб, жаль, что он вылетает в ФНЛ.
«Краснодар» — ЦСКА
Алексей Сафонов — 1:1. ЦСКА уступил в дерби, а сейчас ему предстоит долго ехать и играть против цепкого «Краснодара», который недавно вышел в финал Кубка России.
Александр Лаэртский — 2:3. Верю, что ЦСКА победит. Три мяча в ворота «Краснодара» он точно забьет, будет открытая и интересная игра.
«Сочи» — «Зенит»
Алексей Сафонов — 1:1. «Зенит» уже чемпион, бразильцы уехали отдыхать, поэтому состав будет не оптимальный.
Александр Лаэртский — 1:2. «Зенит» уже чемпион, у него уже нет мотивации. Но команда из Санкт-Петербурга сильнее и все равно победит.
«Спартак» — «Пари НН»
Алексей Сафонов — 2:1. «Спартак» выиграл в дерби, для него это был очень важный матч. Теперь нужно закрепить результат.
Александр Лаэртский — 3:2. Здесь тоже будет интересная игра. «Нижний Новгород» спасся от прямого вылета, но он захочет большего. А «Спартак» попытается побороться за второе место.
«Динамо» — «Локомотив»
Алексей Сафонов — 2:2. Интересный матч нас ждет. Первые сменили тренера и разгромили «Торпедо», а вторые отлично играют весной.
Александр Лаэртский — 3:2. «Локомотив» интересен этой весной. Но думаю, что «Динамо» соберется на два последних матча. У него появился новый тренер, атмосфера хорошая.
«Факел» — «Крылья Советов»
Алексей Сафонов — 1:2. «Крылья» разгромили «Урал» в прошлом туре, прервали затянувшуюся неудачную серию. Теперь нужно обезопасить себя от стыковых матчей.
Александр Лаэртский — 2:0. «Крылья» этой весной пока разочаровывают. «Факел» при Евсееве проиграл всего одну встречу, ему остался один шаг, чтобы избежать стыков. Думаю, воронежцы его сделают.
«Ростов» — «Ахмат»
Алексей Сафонов — 1:2. «Ахмат» может побороться за четвертое место. Отставание от «Ростова» один балл, а команда из Ростова-на-Дону не в лучшей форме.
Александр Лаэртский — 0:0. У «Ростова» весной результаты стали хуже, может выбыть из гонки за третье место. А «Ахмат» не против того, чтобы догнать ростовчан в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9