Ламповое чудо на «Петровском». Почему сам Суперкубок может и не перебить эмоции от ретроматча «Зенита» и «Спартака»

Обозреватель «СЭ» — о матче легенд «Зенита» и «Спартака» на «Петровском».

Кувырки

Наверняка только самые памятливые болельщики и только из Санкт-Петербурга навскидку, не заглядывая в интернет, вспомнят автора победного гола «Зенита» в ворота «Спартака» 30 июня 2001 года на «Петровском». А те, кто не за «Зенит», не вспомнят вовсе.

Зато парный кувырок 20-летнего Аршавина и 18-летнего Кержакова после первого гола Александра в высшем дивизионе (РПЛ тогда еще не было), забитого в тот день на 70-й минуте при 0:1, стал частью истории и культуры российского футбола. Кто мог представить, что мы увидим его снова?

«На Неве — как на Босфоре», — такую «шапку» на первой полосе опубликовал тогда, 21 год назад, «СЭ». Вместе с каким-то очень духовитым снимком стадиона. Я был на том матче, помню сумасшедшую атмосферу «Петровича», как его ласково называли питерские болельщики. «Петровича», гнавшего молодой «Зенит» старого тренера Юрия Морозова вперед весь матч и пригнавшего в итоге к победе над бессменными чемпионами Олега Романцева.

Гармония местных команды и арены меня тогда потрясла. И пусть та победа лишь подняла зенитовцев на шестое место, но ее дух заставил их поверить в гораздо большее, — и тот чемпионат петербуржцы закончили с первой в их российской истории медалью. Пусть даже и бронзовой.

Как же литературно все повернулось, что в ретроматче-2022 «Зенита» со «Спартаком» снова забил Кержаков, снова в те же ворота, — и они с Аршавиным, предварительно договорившись о том заранее в автобусе, ехавшем на игру, исполнили на бис номер 21-летней давности. Да ради одного такого сюжета стоило этот матч придумывать!

Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Показ

Конечно, не только. Какой упоительный был показ игры! Оказывается, и со старого стадиона, на котором, по слухам, вчера провели последний футбольный матч, можно такое организовать. Интервью Тимура Журавеля по ходу матча — с Романцевым, Кержаковым, Аршавиным и еще много кем — погрузили всех в атмосферу встречи и вокруг нее.

Тот же факт насчет договора о кувырках в автобусе народ узнал именно из этих мини-интервью. От Дмитрия Радченко, сыгравшего, к сожалению, только за «Зенит» (такой шанс на еще одну красивую историю упустили, но, судя по всему, в «Газпроме» уж слишком ревностно относятся к «Спартаку», чтобы позволить своему сотруднику сыграть в его форме), выяснили, что у команд будет совместный «третий тайм». Говорят, он прошел чудесно. И это — пример главным клубам и командам с теми же названиями, как стоит относиться друг к другу по крайней мере за пределами поля.

Хотя постойте — кто это еще тут главные команды? Не надо путать сиюминутное, ажиотажное, с главным. «Спартак», который за последние четыре года (больше уже не беру) сменил семь тренеров с совершенно разными концепциями, и футболисты каждые полгода учатся играть по-новому, — главный?! Или все-таки главный — тот «Спартак», где один человек рулил процессом 14 с половиной лет — и делал это так, что игроки Романцева даже сейчас вспоминают его футбол с закрытыми глазами?

«Стеночки-забегания» против скорости

Тем, кому в игре важен не только результат (а в игре ветеранов только очень ограниченных людей интересует лишь счет на табло), игра «Спартака» тоже ведь доставила наслаждение. У современных красно-белых мяч и близко так не ходит и ходить не может. Игривые комбинации «на третьего», забегания, любые коллективные фокусы с мячом в атаке — это ведь был настоящий кайф для ценителей и для тех, кто на том футболе вырос.

Забить «Спартаку» не удалось, да, — но, когда мяч был у Тихонова, Аленичева, Титова (еще бы Кечинова в эту компанию), это выглядело куда более органично и стильно, чем когда мяч оказывался у намного более молодых спартаковцев, которых по случаю праздничной игры не будем называть пофамильно, но некоторые из них еще недавно играли в сборной. Они просто простреливали, и чаще всего неточно, ненацеленно, летели в подкаты. К результату это разбавление классического романцевского футбола игроками совсем другого мышления не привело.

А «Зенит» Анатолия Давыдова, будучи по среднему возрасту моложе соперника, а его обойма — шире (ну мог, мог ведь на тайм поделиться не только Радченко, но и Быстровым!), умело играл по счету. Поведя, заманивал «Спартак» на свою половину, а потом огрызался стремительными «оборотками». Так и выиграл. Имел право: футбол — он ведь тем и прекрасен, что к победе ведут разные пути.

«Спартак» отлично комбинировал, но вспомнилось даже раздражение из 90-х — да почему они все время хотят закатить мяч в пустые, отчего не бьют? «Зенит» прекрасно бежал. Вдруг превращался в форварда, дважды выскакивая один на один или два на одного, сухопарый Тимощук — так, что даже недавно закончившему карьеру Самедову приходилось фолить на желтую, которая в официальном матче точно была бы красной. Александр, видимо, вообще еще не отошел от большого футбола и был суровее, чем требовала такая игра — еще и тезку, Кержакова срубил так, что тот требовал у Алексея Николаева карточку...

И пусть без особого эффекта, и даже без игрового номера, но возвращался на поле «Петровского» Погребняк, 14 лет назад дважды забивший тут «Баварии». И играл сразу раскрасневшийся Володька Быстров, которого вначале хватило минут на 15 — и он пыхтел в камеру, что играл, словно «с тобой, Тимур, на плечах». И напоминал организацией гола Кержакова о своей былой магии Аршавин. А с другой стороны был интересен вообще каждый ход Тихонова...

Это ведь тихоновский удар Окрошидзе отбил прямо перед собой, а добить мяч Ширко помешал Игонин. Кстати, Ширко в том матче «Зенит» — «Спартак» еще в первом тайме был удален, и очень скоро Романцев отправил покорителя «Аякса» в «Торпедо»... Это ведь Тихонов мягко навешивал прямо в головы то тому же Ширко, то Баженову, но форварды били «углом головы» куда-то в сторону углового флажка...

Тихонов был лучшим у «Спартака». При том, что ему — 51, а целой группе игроков, никогда у Романцева не игравших, — меньше сорока. Оно и видно было, что Олег Иванович их не тренировал.

Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Кубок российских легенд

Под впечатлением от увиденного и с учетом нынешних реалий мой коллега Михаил Поленов предложил переформатировать Кубок Легенд на российский формат — чтобы там играли ветераны «Спартака», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА... Соглашусь (все равно видных футбольных ветеранов из Европы в скором времени в России не собрать) и разовью его мысль. Мне очень хотелось бы увидеть там, помимо московских и питерского клубов, еще и «Аланию» с «Ротором» 90-х, «Рубин» конца и «Крылья Советов» первой половины нулевых. Яркие, самобытные команды, добившиеся результатов и оставившие след в памяти людей.

Кстати, после той победы 30 июня 2001 года в последнем туре первого круга «Спартак» соскочил с верхней строчки таблицы и уступил неофициальное звание чемпиона первого круга... как раз «Крыльям», куда перед тем годом перешел Тихонов.

Между прочим, у «Зенита» вчера было сразу семеро из стартового состава домашней игры-2001 со «Спартаком» — помимо двух главных героев, Игонин, Цветков, Кобелев, Угаров и Спивак. Они-то, в отличие от большинства из вас, на сто процентов помнят, кто в той встрече забил через три минуты после мяча Кержакова победный гол. Это был Алексей Катульский. И «Петровский» тогда сошел с ума, и именно из тех мгновений родилось «На Неве — как на Босфоре».

Возможно, в тот день и родился «Зенит» XXI века. И именно поэтому у хозяев было так много игроков, причем не самых очевидных, из того состава. Может, в этом был скрытый символ.

Футболисты благодарят болельщиков. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Реальная игра, а не имитация

Но не важно, кто и что имел в виду. Важно, что на матче было довольно много людей и что в атмосферу он окунул на славу. В том числе и тех, кто не мог быть на стадионе. Чего только стоят микрофоны на Аленичеве с Игониным и комментарий первого из них: «Самое главное, что не дали эту «фишку» Тихонову и Филимонову». И потешные споры перед игрой, в щитках надо играть или без...

Важно и то, что сама игра была настоящей игрой, а не имитацией, не договорнячком вроде 5:5 или 6:6, который, впрочем, в данных обстоятельствах был бы простителен. Но никто никого, а главное, себя не хотел обманывать. И вызывающих сочувствие пузатых дядек у обеих команд не было. На это хотелось смотреть, и совсем не страдало эстетическое чувство.

Хочется продолжения. Или в формате, предложенном коллегой Поленовым, или как минимум в виде ежегодных встреч ветеранов «Спартака» и «Зенита» через раз — то в Москве, то в Санкт-Петербурге.

Потому что, несмотря на некоторое количество вполне себе спортивной злости (помните, с каким устрашающим выражением лица дважды взявший выходы один на один от Кержакова и Аршавина Филимонов «наехал» на Быстрова, когда тот у бровки ударил его по ногам?), такие матчи пробуждают у болельщиков добрые чувства.

И это не только ностальгия по своим, но и уважение к чужим. Вскоре после развала Советского Союза на Республиканском стадионе в Киеве проходили матчи ветеранов киевского «Динамо» и «Спартака», и на них вообще собиралось по сто тысяч.

Об этом сейчас, конечно, нет и речи, но и так, как было вчера на «Петровском», — очень хорошо. Как и то, что Михаил Боярский с Сергеем Мигицко перед игрой пели на мотив «Команды молодости нашей» песню, текст которой был в равной степени посвящен и «Зениту», и «Спартаку», и Аршавину с Кержаковым и Зыряновым, и Тихонову с Аленичевым и Титовым.

Как и то, что обнимались, тепло общались и желали друг другу удачи Романцев и смотревший на игру с трибуны Семак. Тренер, который по титулам постепенно превращается в наследника Олега Ивановича, но по ощущению футбольного стиля Сергею Богдановичу до него еще сто верст шагать.

Теперь Романцев так открыт, что дает интересные и очень живые комментарии под камеру прямо по ходу матча — и это разве не прелесть?

Тот же Роман Широков в последние годы больше проявлял себя чем-то негативным, (из-за чего в Москве ему на полгода запрещено заниматься футбольной деятельностью), а тут и с судьями (!) перед игрой о чем-то смеялся, и гол красивый, положив корпус, забил, и с улыбкой его коллеге Журавелю комментировал («за счет веса выиграл позицию у Кости Головского»), и даже рассказать о десяти лишних кило не постеснялся.

Доброта

А все потому, что матч и все, что с ним было связано, — вот такие. Добрые и даже самых лютых персонажей не только призывающих, но и принуждающих к доброте.

И я пока не уверен, что сам сегодняшний матч за Суперкубок России на блистательной и современной «Газпром Арене», едва не принявшей финал Лиги чемпионов, станет более обсуждаемым событием, чем игра ветеранов на ламповом «Петровском».

От одного вида которого по телу побежали мурашки. Как от тоски по теплому, душевному прошлому.