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В юности главный талант Коста-Рики укусил соперника, а потом мечтал об «Атлетико». Что нужно знать о потенциальном новичке «Спартака»

Нападающий «Твенте» Угальде может перейти в «Спартак»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Манфред Угальде (слева).
Фото Global Look Press
Красно-белые близки к покупке Манфреда Угальде из «Твенте».

Не Тил

Если взглянуть на таблицу лучших снайперов голландского чемпионата, то на границе топ-10 с семью забитыми мячами соседствуют провалившийся в «Спартаке» Гус Тил и костариканский нападающий Манфред Угальде, который вот-вот станет красно-белым и обойдется москвичам в 14 миллионов евро. Никаких намеков и тайных знаков в этом искать не стоит. Это совсем разные истории, и рискну предположить, что у 21-летнего футболиста «Твенте» в РПЛ получится гораздо лучше, чем у его предшественника.

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Откуда такая уверенность? Все-таки Тил — слишком специфический игрок без привязки к конкретной позиции, который был идеально встроен в нетипичный стиль АЗ и действительно мастерски действовал между линиями. Потом же у него не получалось не только в «Спартаке», зато в «Фейеноорде» Гус попал в родную стихию и наколотил за сезон 21 мяч. Почти на треть больше, чем за последующие полтора года в ПСВ.

Угальде — в хорошем смысле — более понятен. Классический нападающий. Быстрый, резкий, настырный, с голевым чутьем и навыками решать эпизод внутри штрафной. Умение оказаться в нужное время в нужном месте — один из козырей костариканца. Причем он может сыграть как на острие атаки, так и в оттяжке. То есть рассматривать Угальде стоит и как конкурента Соболева (зная любовь Гильермо Абаскаля к легкой атакующей линии), так и как напарника Александра. Подстраиваться под скидки и передачи более габаритных партнеров Манфред умеет мастерски. К тому же с его ростом (173 см), который не мешает регулярно забивать головой, будущий новичок «Спартака» и Соболев будут дополнять друг друга.

Манфред Угальде.
Фото Global Look Press

Дедушкины гамбургеры

Уроженец костариканской Эредии из тех, кто сумел заявить о себе в юном возрасте. Причем ему повезло не только с природным талантом, но и с людьми, которые были рядом. В том числе в семье, где он был старшим из шести детей. «Папа отвел меня в футбольную школу, и с тех пор тем, кто мне помогал, и тем, кто всегда был со мной, был мой дедушка. Он поддерживал меня, и я помню, что всегда по субботам после игры он угощал меня гамбургерами», — вспоминал Угальде.

Это, кстати, любимое блюдо форварда, но позволить его себе он может лишь в исключительных случаях. Например, во время ужина с родителями, на один из которых он потратил свою первую зарплату. Но еще со времен академии Манфред внимательно следит за диетой, включив в рацион нелюбимые, но важные для спортсмена овощи.

А в школе его учителем физкультуры работал бывший нападающий национальной сборной Хуан Карлос Агредас. «Этот мальчик талантлив. Он с ранних лет показывает свою работу обеими ногами, у него очень светлая голова», — говорил первый наставник, в школьной команде которого Угальде и приметили скауты академии одного из ведущих клубов страны «Депортиво Саприсса».

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Там Манфред забивал во всех возрастах. В 16 лет его привлекли в главную команду, и, тренируясь с ней, юноша даже не предполагал, что забьет в первом же матче, а главный тренер Владимир Кесада выпустит его на заключительную четверть часа спасать игру при счете 1:2. Рискованная, на взгляд со стороны, ставка сыграла, и Угальде не мог скрыть эмоций, признавшись: «Это дебют мечты. Я не ожидал, что сыграю в таком молодом возрасте. Это был мой первый вызов в основную команду, и я дебютировал. Это божье благословение».

Тогда Манфред разрывался между двумя командами, три дня в неделю тренируясь с коллективом U-17, а в остальное время — с основой. В школе ему даже составили специальное льготное расписание, и одноклассники тоже шли на помощь. Как рассказывал Угальде, перед выездом на матч Лиги КОНКАКАФ в Гондурас он получал в школе специальное разрешение, а приятели сбрасывали ему домашнее задание в WhatsApp.

Сорваться было очень легко, но юноша справлялся с головокружением от многочисленных успехов. А ведь Угальде выиграл с клубом Лигу КОНКАКАФ, получив приз лучшему молодому игроку турнира. Потом в 17 лет дебютировал в национальной сборной в товарищеском матче с США и еще успел съездить на стажировки в «Бенфику» и «Удинезе». Как уверял успокаивавший болельщиков «Саприссы» президент клуба, эти поездки были необходимы для развития футболиста.

Манфред Угальде (слева).
Фото Global Look Press

Покорение Европы

Единственным пятнышком на репутации стала дисквалификация на два матча за... укус соперника в костариканском класико против «Алаухуэленсе». Пострадавший защитник Хуниор Диас признался, что следов не осталось, но он все почувствовал. Решение местный КДК принимал на основании видеозаписи. А Манфред извинился за свой поступок, написав в соцсетях: «Давление в класико велико, и я допустил ошибку, которую не имел права делать. Я знаю, что это часть моего обучения и процесс взросления».

Ничего подобного в дальнейшем не случалось, а покорение Европы Угальде начал со второго бельгийского дивизиона. За «Ломмель» он забил уже во втором матче, а всего в первом сезоне у форварда набралось 11 мячей, после чего последовала аренда в голландский «Твенте». Знаковый для Коста-Рики клуб, где когда-то блистал знаменитый Брайн Руис.

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Его наследник за два года 13 голами и 6 передачами убедил голландский клуб, что 4 миллиона евро — нормальная цена для полноценного трансфера. В текущем сезоне у нападающего 9 мячей и 7 голевых пасов, а эксперты не устают нахваливать Угальде. Так, в Voetbal International отметили его стремление к победе и умение играть в больших матчах (гол «Фейеноорду» и два — АЗ). А ESPN включил форварда в сборную самых недооцененных футболистов голландского чемпионата, отметив, что ни один нападающий не создает столько моментов для партнеров

Сам же Угальде поделился мечтой: «Мне всего 21 год, и если все пойдет хорошо, у меня впереди еще долгая карьера. Однажды я надеюсь сыграть в ла лиге. Предпочтительно — в мадридском «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Впечатляет, как он переживает каждый матч. Как он заводит своих игроков и кричит на них. Как он злится. Видеть такое — фантастика. Это чистая страсть, и я тоже чувствую это, когда играю в футбол. Я смотрел документальный фильм об «Атлетико». Все в этом клубе горят каждый день. Они хотят становиться лучше с каждой тренировкой. Мы тоже этого хотим, не поймите меня неправильно. Но культура в «Атлетико» экстремальна. Я надеюсь однажды испытать это».

Мечта — отличный стимул. Пока же у него, видимо, будет «Спартак». Тоже красно-белый клуб, где страсть возведена в абсолют, а тренер на бровке так же фонтанирует эмоциями. Теперь дело за Угальде, который собрался идти к своей мечте через РПЛ.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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