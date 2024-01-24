В юности главный талант Коста-Рики укусил соперника, а потом мечтал об «Атлетико». Что нужно знать о потенциальном новичке «Спартака»

Красно-белые близки к покупке Манфреда Угальде из «Твенте».

Не Тил

Если взглянуть на таблицу лучших снайперов голландского чемпионата, то на границе топ-10 с семью забитыми мячами соседствуют провалившийся в «Спартаке» Гус Тил и костариканский нападающий Манфред Угальде, который вот-вот станет красно-белым и обойдется москвичам в 14 миллионов евро. Никаких намеков и тайных знаков в этом искать не стоит. Это совсем разные истории, и рискну предположить, что у 21-летнего футболиста «Твенте» в РПЛ получится гораздо лучше, чем у его предшественника.

Откуда такая уверенность? Все-таки Тил — слишком специфический игрок без привязки к конкретной позиции, который был идеально встроен в нетипичный стиль АЗ и действительно мастерски действовал между линиями. Потом же у него не получалось не только в «Спартаке», зато в «Фейеноорде» Гус попал в родную стихию и наколотил за сезон 21 мяч. Почти на треть больше, чем за последующие полтора года в ПСВ.

Угальде — в хорошем смысле — более понятен. Классический нападающий. Быстрый, резкий, настырный, с голевым чутьем и навыками решать эпизод внутри штрафной. Умение оказаться в нужное время в нужном месте — один из козырей костариканца. Причем он может сыграть как на острие атаки, так и в оттяжке. То есть рассматривать Угальде стоит и как конкурента Соболева (зная любовь Гильермо Абаскаля к легкой атакующей линии), так и как напарника Александра. Подстраиваться под скидки и передачи более габаритных партнеров Манфред умеет мастерски. К тому же с его ростом (173 см), который не мешает регулярно забивать головой, будущий новичок «Спартака» и Соболев будут дополнять друг друга.

Манфред Угальде. Фото Global Look Press

Дедушкины гамбургеры

Уроженец костариканской Эредии из тех, кто сумел заявить о себе в юном возрасте. Причем ему повезло не только с природным талантом, но и с людьми, которые были рядом. В том числе в семье, где он был старшим из шести детей. «Папа отвел меня в футбольную школу, и с тех пор тем, кто мне помогал, и тем, кто всегда был со мной, был мой дедушка. Он поддерживал меня, и я помню, что всегда по субботам после игры он угощал меня гамбургерами», — вспоминал Угальде.

Это, кстати, любимое блюдо форварда, но позволить его себе он может лишь в исключительных случаях. Например, во время ужина с родителями, на один из которых он потратил свою первую зарплату. Но еще со времен академии Манфред внимательно следит за диетой, включив в рацион нелюбимые, но важные для спортсмена овощи.

А в школе его учителем физкультуры работал бывший нападающий национальной сборной Хуан Карлос Агредас. «Этот мальчик талантлив. Он с ранних лет показывает свою работу обеими ногами, у него очень светлая голова», — говорил первый наставник, в школьной команде которого Угальде и приметили скауты академии одного из ведущих клубов страны «Депортиво Саприсса».

Там Манфред забивал во всех возрастах. В 16 лет его привлекли в главную команду, и, тренируясь с ней, юноша даже не предполагал, что забьет в первом же матче, а главный тренер Владимир Кесада выпустит его на заключительную четверть часа спасать игру при счете 1:2. Рискованная, на взгляд со стороны, ставка сыграл а , и Угальде не мог скрыть эмоций, признавшись: «Это дебют мечты. Я не ожидал, что сыграю в таком молодом возрасте. Это был мой первый вызов в основную команду, и я дебютировал. Это божье благословение».

Тогда Манфред разрывался между двумя командами, три дня в неделю тренируясь с коллективом U-17, а в остальное время — с основой. В школе ему даже составили специальное льготное расписание, и одноклассники тоже шли на помощь. Как рассказывал Угальде, перед выездом на матч Лиги КОНКАКАФ в Гондурас он получал в школе специальное разрешение, а приятели сбрасывали ему домашнее задание в WhatsApp.

Сорваться было очень легко, но юноша справлялся с головокружением от многочисленных успехов. А ведь Угальде выиграл с клубом Лигу КОНКАКАФ, получив приз лучшему молодому игроку турнира. Потом в 17 лет дебютировал в национальной сборной в товарищеском матче с США и еще успел съездить на стажировки в «Бенфику» и «Удинезе». Как уверял успокаивавший болельщиков «Саприссы» президент клуба, эти поездки были необходимы для развития футболиста.

Манфред Угальде (слева). Фото Global Look Press

Покорение Европы

Единственным пятнышком на репутации ста л а дисквалификация на два матча за... укус соперника в костариканском класико против «Алаухуэленсе». Пострадавший защитник Хуниор Диас признался, что следов не осталось, но он все почувствовал. Решение местный КДК принимал на основании видеозаписи. А Манфред извинился за свой поступок, написав в соцсетях: «Давление в класико велико, и я допустил ошибку, которую не имел права делать. Я знаю, что это часть моего обучения и процесс взросления».

Ничего подобного в дальнейшем не случалось, а покорение Европы Угальде начал со второго бельгийского дивизиона. За «Ломмель» он забил уже во втором матче, а всего в первом сезоне у форварда набралось 11 мячей, после чего последовала аренда в голландский «Твенте». Знаковый для Коста-Рики клуб, где когда-то блистал знаменитый Брайн Руис.

Его наследник за два года 13 голами и 6 передачами убедил голландский клуб, что 4 миллиона евро — нормальная цена для полноценного трансфера. В текущем сезоне у нападающего 9 мячей и 7 голевых пасов, а эксперты не устают нахваливать Угальде. Так, в Voetbal International отметили его стремление к победе и умение играть в больших матчах (гол «Фейеноорду» и два — АЗ). А ESPN включил форварда в сборную самых недооцененных футболистов голландского чемпионата, отметив, что ни один нападающий не создает столько моментов для партнеров

Сам же Угальде поделился мечтой: «Мне всего 21 год, и если все пойдет хорошо, у меня впереди еще долгая карьера. Однажды я надеюсь сыграть в ла лиге. Предпочтительно — в мадридском «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Впечатляет, как он переживает каждый матч. Как он заводит своих игроков и кричит на них. Как он злится. Видеть такое — фантастика. Это чистая страсть, и я тоже чувствую это, когда играю в футбол. Я смотрел документальный фильм об «Атлетико». Все в этом клубе горят каждый день. Они хотят становиться лучше с каждой тренировкой. Мы тоже этого хотим, не поймите меня неправильно. Но культура в «Атлетико» экстремальна. Я надеюсь однажды испытать это».